Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

Document360

document360.io

Document360 — это платформа базы знаний на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания баз знаний — общедоступных и частных — СОП, руководств пользователя, документации и многого другого. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и надежным функциям Document360 централизует знания, оптимизирует совместную работу и предоставляет исключительную документацию. Отличаясь своими уникальными функциональными возможностями, он сертифицирован SOC 2 Type 2, предлагает частный хостинг и обеспечивает плавную интеграцию со сторонними организациями. Вот что Document360 предлагает с точки зрения функциональности: * Спросите Эдди: для быстрого ответа пользователи могут задавать Эдди любые вопросы, и Эдди предоставит вам наиболее точный ответ из соответствующей статьи. Экономия времени на поиск всей статьи. Eddy упрощает составление справочных статей, создавая соответствующие часто задаваемые вопросы на основе статей. Это экономит время вашей команды и обеспечивает более удобный и интуитивно понятный интерфейс для ваших клиентов. * Панель инструментов: централизованный центр представляет собой визуально привлекательную и интуитивно понятную панель управления, предоставляющую полный обзор важной информации. Это нервный центр для более цельного и глубокого опыта. * Интуитивно понятный редактор блоков: новый редактор блоков упрощает процесс создания контента. Благодаря добавлению функции встроенных комментариев совместная работа становится в режиме реального времени и упрощается, что способствует более динамичному процессу редактирования и проверки. * Централизованный центр настройки: предоставляя пользователям беспрецедентный контроль, центр настройки позволяет точно настраивать внешний вид документации. Команды могут легко настраивать макеты, цветовые схемы, шрифты и элементы фирменного стиля, чтобы легко согласовать документацию с индивидуальностью своего бренда. * Расширенная аналитика. Функция аналитики позволяет в режиме реального времени получать информацию о поведении пользователей, эффективности контента и моделях взаимодействия. Он преобразует необработанные данные в значимую информацию, облегчая принятие решений на основе данных. Кроме того, теперь вы можете контролировать подтверждение прочтения с помощью уведомлений о прочтении. * Интеграция мгновенной синхронизации. Мгновенная синхронизация обеспечивает бесперебойный поток данных в реальном времени между Document360 и различными сторонними инструментами и службами. Теперь Document360 легко интегрируется с Zendesk Federated Search и GitHub, повышая эффективность совместной работы и рабочих процессов. * AI Writer: инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать высококачественный контент, обеспечивая согласованность и сокращая время, необходимое для создания документации. * Генератор бизнес-глоссария с использованием искусственного интеллекта: автоматически генерирует подробный бизнес-глоссарий, помогая пользователям поддерживать единообразие терминологии в документации. * Текстовый редактор Markdown: простой редактор Markdown позволяет пользователям стилизовать текстовые документы, используя типичные методы форматирования, включая заголовки, выделение, списки, изображения и ссылки, что позволяет неразработчикам легко освоить основы. * Менеджер категорий: создайте хорошо структурированную иерархию всего контента вашей базы знаний, до 6 подкатегорий, что позволит пользователям легко находить и усваивать информацию. * Роли и разрешения: Document360 позволяет вам ограничить круг лиц, имеющих к чему доступ, чтобы обеспечить безопасность вашей базы знаний. Вы можете добавить проверенных членов команды для участия в конкретных проектах. * Локализация: поймите свою глобальную аудиторию; вы можете переводить статьи, фрагменты, переменные и глоссарий на более чем 50 языков. * Частный хостинг: получите доступ к полностью изолированным средам для большей мощности и контроля над средой хостинга для достижения максимальной производительности. * Управление версиями: функции отката и управления версиями позволяют вам видеть историю изменений для каждой части вашей базы знаний. * Резервное копирование и восстановление: Document360 ежедневно автоматически создает резервные копии ваших проектов. Однако вы можете вручную создать резервную копию проекта в любой момент. Вы можете восстановить весь проект или часть базы знаний до предыдущего состояния из доступной резервной копии. * Документация по API: пользователи могут импортировать свои спецификации OpenAPI и автоматически создавать документацию. Document360 является лидером рынка инноваций в категории баз знаний генеративного искусственного интеллекта, помогая различным отраслям в более чем 30 странах создавать свои базы знаний. В число наших клиентов входят VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS и другие.