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Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения - Филиппины
Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из файлов различных форматов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.
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ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Компания ProProfs, приверженная 100-летней миссии по удовлетворению потребностей клиентов, обслуживает более 15 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Продукция ProProfs включает в себя: - Создатель тренировок - Создатель викторин - Создатель опросов - Информация о Куалару - Живой чат - Служба поддержки - База знаний - Управление проектом - Пикриловые всплывающие окна - BIGContacts CRM - ВебинарНиндзя - КурсНиндзя Интеллектуальные инструменты ProProfs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco и Dell, а также пользователями из ведущих образовательных институтов, таких как Феникс, Гарвард и Йель. На сайте размещено более миллиона единиц контента на более чем 70 языках. Это ведущая онлайн-платформа для обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и викторин.
PaceAI
paceai.co
Инструмент повышения производительности искусственного интеллекта для нетехнических специалистов, таких как бизнес-аналитики, менеджеры по продуктам и менеджеры проектов, аналитики данных, позволяющий создавать и доставлять техническую документацию и идеи за секунды, а не за дни.
Archbee
archbee.com
Archbee — это платформа документации для вашей команды и клиентов. С помощью Archbee вы можете помочь своим пользователям начать работу с вашим продуктом, поскольку он позволяет быстро создавать документацию по продукту, руководства для разработчиков и ссылки на API в одном месте. Archbee — это место для централизации информации вашей компании, поскольку оно объединяет знания в области продуктов, проектирования, поддержки, маркетинга и продаж. Варианты использования: • Документация для разработчиков и API • Сайты документации • Добавьте поддержку в приложении с помощью виджета контекстной документации. • Совместная работа над документами • Приглашайте и обучайте товарищей по команде • Создавайте документацию для своих клиентов с помощью закрытых порталов. • Документируйте внутренние процессы Интеграция: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, числовое мышление, Режим Analytics, Codepen, Интерком, Google Analytics.
Document360
document360.io
Document360 — это платформа базы знаний на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания баз знаний — общедоступных и частных — СОП, руководств пользователя, документации и многого другого. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и надежным функциям Document360 централизует знания, оптимизирует совместную работу и предоставляет исключительную документацию. Отличаясь своими уникальными функциональными возможностями, он сертифицирован SOC 2 Type 2, предлагает частный хостинг и обеспечивает плавную интеграцию со сторонними организациями. Вот что Document360 предлагает с точки зрения функциональности: * Спросите Эдди: для быстрого ответа пользователи могут задавать Эдди любые вопросы, и Эдди предоставит вам наиболее точный ответ из соответствующей статьи. Экономия времени на поиск всей статьи. Eddy упрощает составление справочных статей, создавая соответствующие часто задаваемые вопросы на основе статей. Это экономит время вашей команды и обеспечивает более удобный и интуитивно понятный интерфейс для ваших клиентов. * Панель инструментов: централизованный центр представляет собой визуально привлекательную и интуитивно понятную панель управления, предоставляющую полный обзор важной информации. Это нервный центр для более цельного и глубокого опыта. * Интуитивно понятный редактор блоков: новый редактор блоков упрощает процесс создания контента. Благодаря добавлению функции встроенных комментариев совместная работа становится в режиме реального времени и упрощается, что способствует более динамичному процессу редактирования и проверки. * Централизованный центр настройки: предоставляя пользователям беспрецедентный контроль, центр настройки позволяет точно настраивать внешний вид документации. Команды могут легко настраивать макеты, цветовые схемы, шрифты и элементы фирменного стиля, чтобы легко согласовать документацию с индивидуальностью своего бренда. * Расширенная аналитика. Функция аналитики позволяет в режиме реального времени получать информацию о поведении пользователей, эффективности контента и моделях взаимодействия. Он преобразует необработанные данные в значимую информацию, облегчая принятие решений на основе данных. Кроме того, теперь вы можете контролировать подтверждение прочтения с помощью уведомлений о прочтении. * Интеграция мгновенной синхронизации. Мгновенная синхронизация обеспечивает бесперебойный поток данных в реальном времени между Document360 и различными сторонними инструментами и службами. Теперь Document360 легко интегрируется с Zendesk Federated Search и GitHub, повышая эффективность совместной работы и рабочих процессов. * AI Writer: инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать высококачественный контент, обеспечивая согласованность и сокращая время, необходимое для создания документации. * Генератор бизнес-глоссария с использованием искусственного интеллекта: автоматически генерирует подробный бизнес-глоссарий, помогая пользователям поддерживать единообразие терминологии в документации. * Текстовый редактор Markdown: простой редактор Markdown позволяет пользователям стилизовать текстовые документы, используя типичные методы форматирования, включая заголовки, выделение, списки, изображения и ссылки, что позволяет неразработчикам легко освоить основы. * Менеджер категорий: создайте хорошо структурированную иерархию всего контента вашей базы знаний, до 6 подкатегорий, что позволит пользователям легко находить и усваивать информацию. * Роли и разрешения: Document360 позволяет вам ограничить круг лиц, имеющих к чему доступ, чтобы обеспечить безопасность вашей базы знаний. Вы можете добавить проверенных членов команды для участия в конкретных проектах. * Локализация: поймите свою глобальную аудиторию; вы можете переводить статьи, фрагменты, переменные и глоссарий на более чем 50 языков. * Частный хостинг: получите доступ к полностью изолированным средам для большей мощности и контроля над средой хостинга для достижения максимальной производительности. * Управление версиями: функции отката и управления версиями позволяют вам видеть историю изменений для каждой части вашей базы знаний. * Резервное копирование и восстановление: Document360 ежедневно автоматически создает резервные копии ваших проектов. Однако вы можете вручную создать резервную копию проекта в любой момент. Вы можете восстановить весь проект или часть базы знаний до предыдущего состояния из доступной резервной копии. * Документация по API: пользователи могут импортировать свои спецификации OpenAPI и автоматически создавать документацию. Document360 является лидером рынка инноваций в категории баз знаний генеративного искусственного интеллекта, помогая различным отраслям в более чем 30 странах создавать свои базы знаний. В число наших клиентов входят VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS и другие.
ReadMe
readme.com
ReadMe преобразует статическую документацию по API в интерактивные центры разработчиков, которые помогают пользователям добиться успеха с вашими API. Помогите разработчикам быстрее сделать первый звонок, быстро устранить неполадки на этом пути и получить представление об использовании API, чтобы сосредоточить свою команду на наиболее эффективных улучшениях. С помощью ReadMe команды могут быстро создать и запустить центр разработчиков, соответствующий их бренду. После синхронизации файла спецификации OpenAPI или ручного документирования своего API любой может писать контент или вносить изменения непосредственно на платформе ReadMe, что сокращает инженерные узкие места и экономит время на обслуживании. За кулисами просмотр использования API в режиме реального времени позволяет вам увидеть, какие конечные точки наиболее популярны или где разработчики могут застрять, чтобы ваша команда могла определить, где можно внести улучшения или добавить дополнительные рекомендации. Если вы создадите лучший опыт для своих разработчиков или просто сможете увидеть больше нашего очаровательного талисмана Совберта! — вас волнует, вы можете начать 14-дневную бесплатную пробную версию прямо сейчас на нашем сайте readme.com.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — это веб-приложение для написания и размещения документации или справочных документов. Вам не нужно настраивать серверы, репозитории или веб-сайты (если вы этого не хотите).