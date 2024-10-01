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Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения - Маврикий Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из файлов различных форматов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.