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Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения
Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из различных форматов файлов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.
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ReadMe
readme.com
Центры разработчиков, которые встречают ваших пользователей там, где они находятся. ReadMe превращает вашу документацию по API в интерактивные центры, помогающие разработчикам добиться успеха.
Document360
document360.io
Document360 помогает создать потрясающую онлайн-базу знаний за считанные минуты. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию с мгновенным доступом! Простая настройка. 14-дневная бесплатная пробная версия. Отменить в любое время. Нет кредитной карты.
Archbee
archbee.com
Все, что вам нужно для создания потрясающей документации. Помогите своим пользователям начать работу с вашим продуктом уже сегодня. Быстро создавайте документацию по продукту, руководства для разработчиков и справочники по API — без головной боли при проектировании.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — это веб-приложение для написания и размещения документации или справочных документов. Вам не нужно настраивать серверы, репозитории или веб-сайты (если вы этого не хотите).
PaceAI
paceai.co
Инструмент повышения производительности искусственного интеллекта для нетехнических специалистов, таких как бизнес-аналитики, менеджеры по продуктам и менеджеры проектов, аналитики данных, позволяющий создавать и доставлять техническую документацию и идеи за секунды, а не за дни.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...