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Справочные инструменты разработки (HAT) - Самые популярные приложения - Китай
Инструменты разработки справки (HAT) — это программные приложения, предназначенные для помощи техническим писателям в создании, публикации и поддержке справочной документации для программного обеспечения. Полученная документация используется в руководствах пользователя, руководствах и файлах справки. Эти инструменты призваны сократить время и усилия, необходимые для создания вспомогательных материалов для сотрудников и конечных пользователей. Технические писатели используют HAT для управления всем процессом документирования, включая написание, редактирование и экспорт документов для просмотра редакторами, администраторами и коллегами. В конечном итоге HAT позволяют публиковать документацию в цифровом формате. Многие из этих инструментов поддерживают импорт текста из файлов различных форматов и программного обеспечения для создания документов. Некоторым HAT без встроенных инструментов сборки может потребоваться интеграция с инструментами автоматизации сборки для отображения или использования документации.
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Document360
document360.io
Document360 — это платформа базы знаний на базе искусственного интеллекта для создания баз знаний, технической документации, документации API, руководств пользователя, СОП, вики-страниц и многого другого. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям Document360 централизует знания, оп...
ReadMe
readme.com
ReadMe преобразует статическую документацию по API в интерактивные центры разработчиков, которые помогают пользователям добиться успеха с вашими API. Помогите разработчикам быстрее сделать первый звонок, быстро устранить неполадки на этом пути и получить представление об использовании API, чтобы сос...
Archbee
archbee.com
Archbee — это платформа документации для вашей команды и клиентов. С помощью Archbee вы можете помочь своим пользователям начать работу с вашим продуктом, поскольку он позволяет быстро создавать документацию по продукту, руководства для разработчиков и ссылки на API в одном месте. Archbee — это мест...
ProProfs
proprofs.com
Программное обеспечение базы знаний ProProfs — это мощный инструмент, используемый для создания частной и общедоступной базы знаний для сотрудников и клиентов соответственно. Это помогает сократить количество обращений клиентов, улучшить взаимодействие внутри команды, оптимизировать бизнес-процессы ...
PaceAI
paceai.co
Инструмент повышения производительности искусственного интеллекта для нетехнических специалистов, таких как бизнес-аналитики, менеджеры по продуктам и менеджеры проектов, аналитики данных, позволяющий создавать и доставлять техническую документацию и идеи за секунды, а не за дни.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs — это веб-приложение для написания и размещения документации или справочных документов. Вам не нужно настраивать серверы, репозитории или веб-сайты (если вы этого не хотите).