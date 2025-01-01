Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

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Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
FullStory
fullstory.com
FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — аналитическое приложение для выявления причин поведения пользователей и оптимизации конверсии на веб-сайтах.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.
Mousestats
mousestats.com
Mousestats позволяет записывать видео посетителей сайта, анализировать тепловые карты, изучать анкеты и оценки форм.
UXCam
uxcam.com
UXCam - это платформа для аналитики мобильных приложений, позволяющая анализировать поведение пользователей с помощью воспроизведения сеансов и тепловых карт.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.
Browsee
browsee.io
Browsee позволяет анализировать поведение пользователей на сайте, предлагая инструменты для понимания их проблем и оптимизации страниц без необходимости программирования.
Howuku
howuku.com
Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.
expoze.io
expoze.io
Expoze.io — платформа для анализа креативов с помощью ИИ, предсказывающая, что заметят клиенты. Генерирует тепловые карты для улучшения дизайна.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant - это инструмент ИИ, который анализирует, как пользователи взаимодействуют с дизайном и где сосредотачивают внимание на веб-страницах.
Neurons
neuronsinc.com
Neurons - платформа для прогнозирования поведения клиентов с помощью ИИ, анализирующая память и взаимодействие для оптимизации рекламных стратегий.
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI - это приложение для анализа визуального контента с помощью ИИ, предоставляющее рекомендации для цифровых агентств.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow анализирует поведение клиентов, предоставляет записи их активности, тепловые карты и аналитику, помогает выявить проблемы и оптимизировать воронку продаж.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
WEVO
wevo.ai
WEVO — платформа для исследований UX, которая быстро предоставляет количественные и качественные данные для улучшения конверсии и оптимизации цифрового опыта.
FullSession
fullsession.io
FullSession анализирует поведение пользователей на сайтах, помогает выявлять проблемы, оптимизировать взаимодействие и собирать отзывы для улучшения пользовательского опыта.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.
Clueify
clueify.com
Приложение Clueify предоставляет отзыв о концепциях с помощью ИИ, предсказывая, как пользователи воспримут ваш дизайн с точностью 92%.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предлагает удобную панель веб-аналитики, предоставляющую важные метрики трафика сайтов.
cux.io
cux.io
CUX.io — инструмент для аналитики пользовательского поведения на веб-сайтах, позволяющий отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать их опыт.
Capturly
capturly.com
Capturly помогает анализировать поведение пользователей, выявлять проблемные зоны, увеличивать конверсии и растить продажи с помощью аналитики и тепловых карт.
Webmaxy
webmaxy.co
Webmaxy – это инструмент для эффективного взаимодействия с пользователями сайта, позволяющий их отслеживать и конвертировать без лишних хлопот.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео действий посетителей на сайте, позволяя анализировать движения мыши, клики и прокрутки для улучшения пользовательского опыта.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — веб-аналитика с повторениями сеансов. Позволяет решать проблемы пользователей и оптимизировать взаимодействие с веб-приложением.
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