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Инструменты тепловой карты
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Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.

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Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion — аналитическое приложение для выявления причин поведения пользователей и оптимизации конверсии на веб-сайтах.

RealEye

RealEye

realeye.io

RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Mousestats позволяет записывать видео посетителей сайта, анализировать тепловые карты, изучать анкеты и оценки форм.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam - это платформа для аналитики мобильных приложений, позволяющая анализировать поведение пользователей с помощью воспроизведения сеансов и тепловых карт.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee позволяет анализировать поведение пользователей на сайте, предлагая инструменты для понимания их проблем и оптимизации страниц без необходимости программирования.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Expoze.io — платформа для анализа креативов с помощью ИИ, предсказывающая, что заметят клиенты. Генерирует тепловые карты для улучшения дизайна.

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant - это инструмент ИИ, который анализирует, как пользователи взаимодействуют с дизайном и где сосредотачивают внимание на веб-страницах.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Neurons - платформа для прогнозирования поведения клиентов с помощью ИИ, анализирующая память и взаимодействие для оптимизации рекламных стратегий.

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Feng-GUI - это приложение для анализа визуального контента с помощью ИИ, предоставляющее рекомендации для цифровых агентств.

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow анализирует поведение клиентов, предоставляет записи их активности, тепловые карты и аналитику, помогает выявить проблемы и оптимизировать воронку продаж.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

WEVO

WEVO

wevo.ai

WEVO — платформа для исследований UX, которая быстро предоставляет количественные и качественные данные для улучшения конверсии и оптимизации цифрового опыта.

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession анализирует поведение пользователей на сайтах, помогает выявлять проблемы, оптимизировать взаимодействие и собирать отзывы для улучшения пользовательского опыта.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.

Clueify

Clueify

clueify.com

Приложение Clueify предоставляет отзыв о концепциях с помощью ИИ, предсказывая, как пользователи воспримут ваш дизайн с точностью 92%.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil предлагает удобную панель веб-аналитики, предоставляющую важные метрики трафика сайтов.

cux.io

cux.io

cux.io

CUX.io — инструмент для аналитики пользовательского поведения на веб-сайтах, позволяющий отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать их опыт.

Capturly

Capturly

capturly.com

Capturly помогает анализировать поведение пользователей, выявлять проблемные зоны, увеличивать конверсии и растить продажи с помощью аналитики и тепловых карт.

Webmaxy

Webmaxy

webmaxy.co

Webmaxy – это инструмент для эффективного взаимодействия с пользователями сайта, позволяющий их отслеживать и конвертировать без лишних хлопот.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet записывает видео действий посетителей на сайте, позволяя анализировать движения мыши, клики и прокрутки для улучшения пользовательского опыта.

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession — веб-аналитика с повторениями сеансов. Позволяет решать проблемы пользователей и оптимизировать взаимодействие с веб-приложением.

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