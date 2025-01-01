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Самые популярные Недавно добавленные Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.