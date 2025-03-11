Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

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Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.
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Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
FullStory
fullstory.com
FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — аналитическое приложение для выявления причин поведения пользователей и оптимизации конверсии на веб-сайтах.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.
Mousestats
mousestats.com
Mousestats позволяет записывать видео посетителей сайта, анализировать тепловые карты, изучать анкеты и оценки форм.
UXCam
uxcam.com
UXCam - это платформа для аналитики мобильных приложений, позволяющая анализировать поведение пользователей с помощью воспроизведения сеансов и тепловых карт.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.
Browsee
browsee.io
Browsee позволяет анализировать поведение пользователей на сайте, предлагая инструменты для понимания их проблем и оптимизации страниц без необходимости программирования.
Howuku
howuku.com
Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.
expoze.io
expoze.io
Expoze.io — платформа для анализа креативов с помощью ИИ, предсказывающая, что заметят клиенты. Генерирует тепловые карты для улучшения дизайна.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant - это инструмент ИИ, который анализирует, как пользователи взаимодействуют с дизайном и где сосредотачивают внимание на веб-страницах.
Neurons
neuronsinc.com
Neurons - платформа для прогнозирования поведения клиентов с помощью ИИ, анализирующая память и взаимодействие для оптимизации рекламных стратегий.
Feng-GUI
feng-gui.com
Feng-GUI - это приложение для анализа визуального контента с помощью ИИ, предоставляющее рекомендации для цифровых агентств.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow анализирует поведение клиентов, предоставляет записи их активности, тепловые карты и аналитику, помогает выявить проблемы и оптимизировать воронку продаж.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.
WEVO
wevo.ai
WEVO — платформа для исследований UX, которая быстро предоставляет количественные и качественные данные для улучшения конверсии и оптимизации цифрового опыта.
FullSession
fullsession.io
FullSession анализирует поведение пользователей на сайтах, помогает выявлять проблемы, оптимизировать взаимодействие и собирать отзывы для улучшения пользовательского опыта.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.
Clueify
clueify.com
Приложение Clueify предоставляет отзыв о концепциях с помощью ИИ, предсказывая, как пользователи воспримут ваш дизайн с точностью 92%.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конверсии.
Webmaxy
webmaxy.co
Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом, как именно люди используют ваш сайт.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.
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