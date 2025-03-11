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Инструменты тепловой карты
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Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.

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Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion — аналитическое приложение для выявления причин поведения пользователей и оптимизации конверсии на веб-сайтах.

RealEye

RealEye

realeye.io

RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

Mousestats позволяет записывать видео посетителей сайта, анализировать тепловые карты, изучать анкеты и оценки форм.

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam - это платформа для аналитики мобильных приложений, позволяющая анализировать поведение пользователей с помощью воспроизведения сеансов и тепловых карт.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.

Browsee

Browsee

browsee.io

Browsee позволяет анализировать поведение пользователей на сайте, предлагая инструменты для понимания их проблем и оптимизации страниц без необходимости программирования.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.

WebTrackFlow

WebTrackFlow

webtrackflow.com

WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.

expoze.io

expoze.io

expoze.io

Expoze.io — платформа для анализа креативов с помощью ИИ, предсказывающая, что заметят клиенты. Генерирует тепловые карты для улучшения дизайна.

EyeQuant

EyeQuant

eyequant.com

EyeQuant - это инструмент ИИ, который анализирует, как пользователи взаимодействуют с дизайном и где сосредотачивают внимание на веб-страницах.

Neurons

Neurons

neuronsinc.com

Neurons - платформа для прогнозирования поведения клиентов с помощью ИИ, анализирующая память и взаимодействие для оптимизации рекламных стратегий.

Feng-GUI

Feng-GUI

feng-gui.com

Feng-GUI - это приложение для анализа визуального контента с помощью ИИ, предоставляющее рекомендации для цифровых агентств.

Reactflow

Reactflow

reactflow.com

Reactflow анализирует поведение клиентов, предоставляет записи их активности, тепловые карты и аналитику, помогает выявить проблемы и оптимизировать воронку продаж.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для управления веб-контентом, которая улучшает доступность, качество и SEO сайтов, поддерживая их соответствие стандартам.

WEVO

WEVO

wevo.ai

WEVO — платформа для исследований UX, которая быстро предоставляет количественные и качественные данные для улучшения конверсии и оптимизации цифрового опыта.

FullSession

FullSession

fullsession.io

FullSession анализирует поведение пользователей на сайтах, помогает выявлять проблемы, оптимизировать взаимодействие и собирать отзывы для улучшения пользовательского опыта.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.

Clueify

Clueify

clueify.com

Приложение Clueify предоставляет отзыв о концепциях с помощью ИИ, предсказывая, как пользователи воспримут ваш дизайн с точностью 92%.

Aqvil

Aqvil

aqvil.com

Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.

cux.io

cux.io

cux.io

CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен

Capturly

Capturly

capturly.com

Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конверсии.

Webmaxy

Webmaxy

webmaxy.co

Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.

Inspectlet

Inspectlet

inspectlet.com

Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом, как именно люди используют ваш сайт.

LiveSession

LiveSession

livesession.io

LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.

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