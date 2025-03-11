Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения

cux.io

cux.io

CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен