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Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.
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Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодействие и понять их проблемы . Получите прямые URL-адреса сеансов в инструментах чата! ✔ Добавьте свои собственные графики — быстрая аналитика кликов, страниц, сегментов и рефералов. ✔ Создавайте последовательности и сегменты действий пользователя — код не требуется ✔ Ограниченное количество записей в целях безопасности и ценообразования — выбирайте, что записывать, а что нет ✔ Бессрочный бесплатный план
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — аналитическое приложение для выявления причин поведения пользователей и оптимизации конверсии на веб-сайтах.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конверсии.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.
UXCam
uxcam.com
UXCam - это платформа для аналитики мобильных приложений, позволяющая анализировать поведение пользователей с помощью воспроизведения сеансов и тепловых карт.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant - это инструмент ИИ, который анализирует, как пользователи взаимодействуют с дизайном и где сосредотачивают внимание на веб-страницах.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах, который включает тепловые карты, воспроизведение сеансов и анализ воронок.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитику последовательностей, ошибки, журналы консоли и предоставляет отзывы, которые помогут вам понять болевые точки клиента, решить их и создать выдающиеся потоки.
expoze.io
expoze.io
Встречайте expoze.io. У expoze.io у нас четкая миссия: предоставить каждому доступ к ресурсам, необходимым для развития его наилучшего творчества. Наша платформа делает именно это. Наше решение expoze.io для прогнозирования движения глаз на основе искусственного интеллекта позволяет вам анализировать любые креативы с поразительной точностью. Для каждого загружаемого вами креатива expoze.io предскажет, что заметят ваши клиенты, используя предварительно обученную нейронную сеть. Разрабатывайте, тестируйте и улучшайте. Благодаря быстрым и практическим результатам наша платформа помогает вам разрабатывать, тестировать и улучшать любые креативы. Улучшите свой процесс проектирования, тестируя изменения, внесенные в ваше объявление, не выходя из процесса проектирования: просто зайдите на expoze.io, загрузите свои проекты и сгенерируйте тепловые карты на основе ваших предпочтений всего за несколько минут, на которых вы сможете основываться. ваши дизайнерские решения. И все это простым нажатием кнопки, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.
Feng-GUI
feng-gui.com
Основанный на искусственном интеллекте и проверенный десятилетиями нейробиологических исследований, Feng-GUI предоставляет прогнозную визуальную аналитику с практическими выводами и рекомендациями, которые позволяют цифровым агентствам максимизировать результаты для своих клиентов. https://feng-gui.com/ С 2007 года сервис Feng-GUI проанализировал более 4 миллионов визуальных изображений для 30 000 профессионалов по всему миру по всем медиаканалам, от веб-сайтов, рекламы и видео до вывесок и упаковки, включая такие известные фирмы, как : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic и Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
Clueify
clueify.com
Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш искусственный интеллект, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного клика, но без соответствующих затрат. Следуйте подходу к проектированию, основанному на данных, для достижения лучших результатов.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Приложение Dragonfly AI помогает оптимизировать контент с помощью ИИ, предоставляя информацию о том, что привлекает внимание аудитории.
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, с помощью комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользователя с вашим веб-сайтом. FullSession предоставляет решение для воспроизведения сеанса и интерактивные тепловые карты для понимания цифрового взаимодействия, а также виджеты, ориентированные на обратную связь с клиентами, чтобы исключить догадки; помогая нашим клиентам достичь идеального цифрового опыта.
RealEye
realeye.io
RealEye - онлайн-платформа для отслеживания взгляда с использованием веб-камер, анализа эмоций и исследования поведения пользователей.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow – инструмент для анализа поведения пользователей на веб-сайтах с функциями отслеживания кликов и анализа посещаемости.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
FullStory
fullstory.com
FullStory - платформа для аналитики поведения пользователей на веб-сайтах, позволяющая выявлять проблемы в UX и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar - инструмент для анализа поведения пользователей на сайтах с помощью тепловых карт, записей сеансов и опросов.
Howuku
howuku.com
Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом, как именно люди используют ваш сайт.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity — это бесплатный инструмент для анализа поведения пользователей на вашем сайте с помощью тепловых карт и записи сеансов.
Silktide
silktide.com
Silktide — платформа для тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга, помогающая улучшить качество сайта и увеличить его видимость.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook анализирует поведение пользователей на веб-сайтах и мобильных приложениях, предоставляя данные о взаимодействии и улучшении пользовательского опыта.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
TWIPLA
twipla.com
Twipla - платформа веб-аналитики, предоставляющая статистику сайта, записи сеансов, тепловые карты и опросы для оптимизации пользовательского опыта.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange помогает анализировать поведение посетителей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и инструментов для оптимизации конверсий.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.
Neurons
neuronsinc.com
Neurons - платформа для прогнозирования поведения клиентов с помощью ИИ, анализирующая память и взаимодействие для оптимизации рекламных стратегий.
Webmaxy
webmaxy.co
Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.
WEVO
wevo.ai
WEVO — это исследовательская платформа UX, которая позволяет получить ценную информацию со значительно меньшими усилиями, чем обычные инструменты. Исследовательские, продуктовые и маркетинговые группы получают синтезированную количественную и качественную информацию, оценки и контрольные показатели менее чем за 30 минут. Используя вашу целевую аудиторию, WEVO является единственным инструментом, который выявляет препятствия для конверсии и предоставляет рекомендации по увеличению конверсии веб-сайта перед запуском в эксплуатацию. Статистически значимая обратная связь WEVO снижает риски при принятии решений, обеспечивая уверенность в создании ценного клиентского опыта. Создавайте правильный клиентский опыт быстрее благодаря более точной обратной связи с пользователями.
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