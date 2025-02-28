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Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.
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Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодействие и понять их проблемы . Получите прямые URL-адреса сеансов в инструментах чата! ✔ Добавьте свои собственные графики — быстрая аналитика кликов, страниц, сегментов и рефералов. ✔ Создавайте последовательности и сегменты действий пользователя — код не требуется ✔ Ограниченное количество записей в целях безопасности и ценообразования — выбирайте, что записывать, а что нет ✔ Бессрочный бесплатный план
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителя/пользователя.
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido включает в себя комплексный набор инструментов для обеспечения доступности веб-сайтов, обеспечения качества веб-сайтов, соответствия бренду и контенту, управления согласием пользователей, архивирования социального и веб-контента и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите monsido.com.
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конверсии.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболее важно, все ваши команды могут работать, опираясь на единую версию истины. Вот почему крупнейшие бренды, такие как Alaska Airlines, Lululemon, Lenovo и Western Union, совершили квантовый скачок.
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные данные не могут ответить. Поэтому мы объединили детализацию качественных данных с влиянием количественных данных. С помощью UXCam вы можете создавать воронки, диаграммы удержания и информационные панели, чтобы увидеть, какой процент людей уходит на каждом этапе. Как только вы увидите спад, вы можете увеличить масштаб и просмотреть записи и тепловые карты, чтобы понять, почему это произошло. Закажите бесплатную и быструю демо-версию на веб-сайте UXCam, чтобы узнать больше.
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — это прогнозирующий искусственный интеллект, который визуально выделяет то, что видят люди, куда они смотрят в первую очередь и какая часть их внимания захватывается конкретными элементами вашего дизайна.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнайте, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеозаписи их сеансов. • Автоматически создавайте 6 типов тепловых карт для всех ваших страниц, чтобы понять, что привлекает их внимание. • Настройте воронки, чтобы отслеживать, куда и почему уходят ваши посетители. • Используйте аналитику форм, чтобы улучшить привлечение потенциальных клиентов. • Запускайте кампании обратной связи, чтобы узнать больше о своих посетителях. • Анализируйте свои данные любым удобным для вас способом с помощью мощных опций фильтрации, доступных во всех планах. • Тратьте время на устранение проблем на своем веб-сайте, а не на их поиск, фильтруя посещения по показателю трения — нашему инструменту машинного обучения, доступному бесплатно и во всех планах.
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитику последовательностей, ошибки, журналы консоли и предоставляет отзывы, которые помогут вам понять болевые точки клиента, решить их и создать выдающиеся потоки.
expoze.io
expoze.io
Встречайте expoze.io. У expoze.io у нас четкая миссия: предоставить каждому доступ к ресурсам, необходимым для развития его наилучшего творчества. Наша платформа делает именно это. Наше решение expoze.io для прогнозирования движения глаз на основе искусственного интеллекта позволяет вам анализировать любые креативы с поразительной точностью. Для каждого загружаемого вами креатива expoze.io предскажет, что заметят ваши клиенты, используя предварительно обученную нейронную сеть. Разрабатывайте, тестируйте и улучшайте. Благодаря быстрым и практическим результатам наша платформа помогает вам разрабатывать, тестировать и улучшать любые креативы. Улучшите свой процесс проектирования, тестируя изменения, внесенные в ваше объявление, не выходя из процесса проектирования: просто зайдите на expoze.io, загрузите свои проекты и сгенерируйте тепловые карты на основе ваших предпочтений всего за несколько минут, на которых вы сможете основываться. ваши дизайнерские решения. И все это простым нажатием кнопки, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно.
Feng-GUI
feng-gui.com
Основанный на искусственном интеллекте и проверенный десятилетиями нейробиологических исследований, Feng-GUI предоставляет прогнозную визуальную аналитику с практическими выводами и рекомендациями, которые позволяют цифровым агентствам максимизировать результаты для своих клиентов. https://feng-gui.com/ С 2007 года сервис Feng-GUI проанализировал более 4 миллионов визуальных изображений для 30 000 профессионалов по всему миру по всем медиаканалам, от веб-сайтов, рекламы и видео до вывесок и упаковки, включая такие известные фирмы, как : WSI, Omnicom, Walker Sands, OgilvyOne, WPP, McCann Erickson, Interpublic и Publicis.
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
Clueify
clueify.com
Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш искусственный интеллект, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного клика, но без соответствующих затрат. Следуйте подходу к проектированию, основанному на данных, для достижения лучших результатов.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте информацию в режиме реального времени, которая выявляет, что действительно привлекает внимание ваших клиентов. • Повышайте эффективность всего цикла проектирования с помощью прогнозной аналитики. • Улучшайте коэффициенты конверсии по всем каналам. • Повышайте рентабельность инвестиций за счет увеличения доли внимания по каналам. Крупнейшие бренды и агентства используют Dragonfly AI. для измерения и оптимизации производительности своего контента, включая Sony, GSK и BBDO. Чтобы узнать больше, посетите Dragonflyai.co.
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, с помощью комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользователя с вашим веб-сайтом. FullSession предоставляет решение для воспроизведения сеанса и интерактивные тепловые карты для понимания цифрового взаимодействия, а также виджеты, ориентированные на обратную связь с клиентами, чтобы исключить догадки; помогая нашим клиентам достичь идеального цифрового опыта.
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный интерфейс) RealEye — это онлайн-инструмент, который позволяет вам делать: 1. отслеживание глаз с помощью обычных веб-камер, 2. анализ эмоций (кодирование лица), 3. отслеживание движений мыши и щелчков, 4. использование расширенного модуля опроса, 5. мгновенный наем участников/комиссии, 6. анализ данных полностью онлайн, 7. экспортировать данные в CSV, 8. подключаться к внешним инструментам, 9. проводить исследования 100% удаленно. RealEye может использоваться, среди прочего, в: 1. исследованиях потребительского мнения (оценка упаковки и полки/планограммы) 2. исследованиях UX/тестировании макетов 3. оценке различных рекламных объявлений (видео, медийная реклама и т. д.) 4. академических исследованиях О компании: - запущено в 2017 г. - более 2500 клиентов, которым доверяют компании и университеты - штаб-квартира по всему миру в Европе и Латинской Америке
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сделать осознанный выбор дизайна для исключительного цифрового путешествия. Узнайте повторы в реальном времени, разбивку кликов и многое другое, чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем и повысить вовлеченность. Мы считаем, что данные являются ключом к успеху, и с WebTrackFlow у вас есть надежный партнер для навигации в цифровом мире. Расширьте свое присутствие в Интернете с помощью действенной информации — присоединяйтесь к нам в путешествии по полному потенциалу вашего веб-сайта.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно разработать следующее лучшее действие: от улучшения обнаружения мошенничества и прогнозирования до создания персонализации, которая действительно находит отклик. Предоставляя более глубокую и полезную информацию, выходящую за рамки традиционной веб-аналитики и аналитики продуктов, которая может только выявить то, что происходит, но не понять, почему, Fullstory является единственной платформой поведенческих данных, которая предоставляет контекст, необходимый для создания мгновенного опыта, который увеличивает доход. Благодаря автоматически собранным, индексированным и семантически структурированным собственным данным, которые передаются в вашу экосистему данных или через нашу продуктовую аналитику с воспроизведением сеанса, поведенческие данные Fullstory готовы к использованию ИИ. Предприятия больше не тратят бесчисленные часы и ресурсы на анализ происхождения данных, обновление неполных или неверных данных, определение наборов данных между командами и переформатирование данных для интеграции в существующие технологические стеки. Команды тратят меньше времени на анализ и больше времени на увеличение доходов благодаря мгновенному персонализированному опыту и точным прогнозам, основанным на действиях и данных в реальном времени.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, как люди перемещаются по веб-сайтам и как можно улучшить качество обслуживания клиентов. Основанная в 2014 году, Hotjar управляется полностью удаленно более чем 100 членами команды в 20 странах и используется на более чем 500 000 сайтах по всему миру.
Howuku
howuku.com
Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают веб-сайт. A/B-тестирование позволяет командам улучшить взаимодействие с контентом и выявить неэффективные страницы. Владельцы продуктов могут получать обратную связь в режиме реального времени, сравнивать эффективность на нескольких устройствах, определять ключевые сегменты пользователей и наблюдать за вниманием пользователей для оптимизации маркетинговой стратегии.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом, как именно люди используют ваш сайт.
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически все аспекты вашего присутствия в Интернете, включая контент, доступность, маркетинг, мобильные устройства, скорость и соответствие законодательству. Посетите наш веб-сайт, чтобы увидеть живую демонстрацию платформы.
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компаниям быстро предоставлять больше человеческого опыта, обеспечивая при этом конфиденциальность и доступность. Это приводит к более быстрому росту, большей гибкости и более счастливым клиентам. Мы создаем новый цифровой опыт, ставший более человечным.
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5 миллионов человек по всему миру и которая включает в себя набор простых в использовании функций, обеспечивающих конфиденциальность. Устраните проблемы с конфиденциальностью данных с помощью отслеживания без файлов cookie и получите доступ к данным 100 % посетителей вашего веб-сайта (а не только небольшой выборки). С TWIPLA все находится на расстоянии одного клика: ◾ Расширенная статистика трафика веб-сайта (НОВИНКА! Раскрытие компании) ◾ Отслеживание маркетинговых кампаний ◾ Тепловые карты ◾ Записи сессий ◾ Воронки конверсии ◾ Опросы ◾ Опросы ◾ Анализ трафика конкурентов ◾ Аналитика, ориентированная на конфиденциальность (НОВИНКА) ! Пользовательские данные о стране) ✔️ Используйте код ваучера UNLIMITED30 [ https://app.visitor-analytics.io/register?voucher=UNLIMITED30 ], чтобы получить 30 дней полного доступа без ограничений — кредитная карта не требуется!
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp и другие, обращаются к VWO за проведением и масштабированием своих цифровых экспериментов. VWO — это ведущая в мире платформа веб-тестирования и оптимизации конверсий, которая позволяет растущим компаниям оптимизировать работу в Интернете на настольных, мобильных и других устройствах, обеспечивая уникальный опыт. Сбор информации о пользователях, определение приоритетности гипотез, планирование дорожной карты, проведение тестов, анализ результатов — VWO позволяет вам охватить целых 9 ярдов. VWO тщательно разработан для удобства экспериментирования. Вы можете запустить тест за считанные минуты без помощи ИТ-специалистов. Обладая сертификатами, включая BS и ISO, VWO полностью соответствует требованиям GDPR и обеспечивает надежную безопасность по умолчанию и по умолчанию. Благодаря лучшей в отрасли круглосуточной поддержке и уровню удовлетворенности клиентов 98 %, обслуживанию миллиарда запросов в день и обеспечению 100 % бесперебойной работы — VWO создан для предприятий! Глобальная клиентская база VWO включает в себя такие бренды, как Vodafone, Samsung, Toyota и eBay. На сегодняшний день компания помогла более чем 4500 брендам по всему миру провести более 600 000 экспериментов.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для электронной коммерции и онлайн-бизнеса с целью повышения качества обслуживания пользователей и повышения конверсии. Легко настраивайте, выполняйте и анализируйте A/B-тесты для принятия решений на основе данных. Наблюдайте за результатами в режиме реального времени и получайте полезную информацию для оптимизации вашего веб-сайта. 🌟 Варианты использования — https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Раскройте весь потенциал своего веб-сайта с помощью Plerdy. От анализа источников трафика, отслеживания глубины прокрутки до выявления наиболее интерактивных элементов на вашем сайте и решения проблем с удобством использования — Plerdy — ваше универсальное решение. 🔥 Тепловые карты Расширьте возможности своей стратегии с помощью динамических тепловых карт Plerdy. Фиксируйте поведение пользователя в режиме реального времени, включая глубину прокрутки, наведение курсора, выбор текста и многое другое. Разбивайте данные по источникам трафика или устройствам и принимайте обоснованные решения для повышения удобства использования и вовлеченности. 💬 Всплывающие формы и NPS Используйте универсальные всплывающие формы Plerdy для сбора отзывов, информирования клиентов или сбора потенциальных клиентов. Благодаря более чем 25 параметрам настройки адаптируйте свои сообщения к конкретным сегментам аудитории и оптимизируйте взаимодействие. 🔍 SEO Checker Улучшите свой SEO без влияния на нагрузку на сайт. SEO Checker от Plerdy предоставляет ежедневный автоматический анализ, подробные отчеты и информацию на основе алгоритма индексации Google Mobile First для повышения видимости и производительности вашего сайта. 🎥 Повтор сеанса Погрузитесь глубже в шаблоны навигации пользователя с помощью повтора сеанса Plerdy. Сегментируйте записи по каналам трафика или устройствам, маркируйте видео и находите скрытую информацию для оптимизации пути пользователя. 📊 Коэффициент конверсии и события Никогда не пропустите ни одного события благодаря автоматическому отслеживанию Plerdy. Создавайте воронки конверсии, анализируйте точки ухода пользователей и оптимизируйте путь для повышения конверсий. 💼 Эффективность продаж (отслеживание электронной коммерции) Улучшите свою стратегию электронной коммерции с помощью аналитики эффективности продаж Plerdy. Анализируйте взаимодействие продуктов, выявляйте неработающие товары и адаптируйте свои предложения для максимизации продаж и прибыльности. 🛠 Настройка и интеграция Plerdy легко настраивается и легко интегрируется с существующей экосистемой, обеспечивая плавный и эффективный процесс оптимизации. Отправьтесь в путь плавной оптимизации и повышения производительности вместе с Plerdy. Ваш путь к повышению конверсии, пользовательскому опыту и SEO находится всего в одном клике. Исследуйте, экспериментируйте и совершенствуйтесь! ✨
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди делают на их веб-сайтах. Увеличьте свои продажи и узнайте больше о посетителях вашего веб-сайта. Наши записи сеансов и динамические тепловые карты позволяют вам увидеть, где люди нажимали, прокручивали и нажимали на вашем веб-сайте, чтобы увидеть, что мешает им совершить покупку. Подробно изучите путь посетителя одного человека с помощью оптимизируемых сегментов, чтобы просмотреть повторы сеансов разочарованных или сбитых с толку посетителей. Посмотрите на более широкую картину, взглянув на совокупное представление о том, чем люди занимаются больше или меньше всего с помощью динамических тепловых карт. Используйте тепловую карту прокрутки, чтобы увидеть, прокручивают ли люди страницу достаточно далеко вниз, чтобы увидеть ваши призывы к действию, или они уходят, прежде чем вы сможете их преобразовать. Уменьшите количество брошенных корзин Мощное сочетание живого чата и просмотра ваших посетителей в реальном времени может предотвратить брошенные корзины. Если вы видите, что кто-то испытывает трудности в режиме реального времени, вы можете использовать Live Chat, чтобы узнать, сможете ли вы помочь ему найти то, что ему нужно, или ответить на его вопросы. Инструмент Lucky Orange Announcements позволяет вам создать всплывающее окно, подчеркивающее возможность дополнительной продажи, предложить скидку или попросить оставить отзыв о продукте.
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозирование поведения человека. Прогнозируйте реакцию, внимание и поведение клиентов за считанные секунды с помощью нейробиологии и нашего инструмента искусственного интеллекта. A/B-тестирование методом проб и ошибок является медленным и неэффективным. Прекратите сжигать бюджет на кампании, которые не вызывают действий.
Webmaxy
webmaxy.co
Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.
WEVO
wevo.ai
WEVO — это исследовательская платформа UX, которая позволяет получить ценную информацию со значительно меньшими усилиями, чем обычные инструменты. Исследовательские, продуктовые и маркетинговые группы получают синтезированную количественную и качественную информацию, оценки и контрольные показатели менее чем за 30 минут. Используя вашу целевую аудиторию, WEVO является единственным инструментом, который выявляет препятствия для конверсии и предоставляет рекомендации по увеличению конверсии веб-сайта перед запуском в эксплуатацию. Статистически значимая обратная связь WEVO снижает риски при принятии решений, обеспечивая уверенность в создании ценного клиентского опыта. Создавайте правильный клиентский опыт быстрее благодаря более точной обратной связи с пользователями.
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