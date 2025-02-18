Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

Plerdy

plerdy.com

Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для электронной коммерции и онлайн-бизнеса с целью повышения качества обслуживания пользователей и повышения конверсии. Легко настраивайте, выполняйте и анализируйте A/B-тесты для принятия решений на основе данных. Наблюдайте за результатами в режиме реального времени и получайте полезную информацию для оптимизации вашего веб-сайта. 🌟 Варианты использования — https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Раскройте весь потенциал своего веб-сайта с помощью Plerdy. От анализа источников трафика, отслеживания глубины прокрутки до выявления наиболее интерактивных элементов на вашем сайте и решения проблем с удобством использования — Plerdy — ваше универсальное решение. 🔥 Тепловые карты Расширьте возможности своей стратегии с помощью динамических тепловых карт Plerdy. Фиксируйте поведение пользователя в режиме реального времени, включая глубину прокрутки, наведение курсора, выбор текста и многое другое. Разбивайте данные по источникам трафика или устройствам и принимайте обоснованные решения для повышения удобства использования и вовлеченности. 💬 Всплывающие формы и NPS Используйте универсальные всплывающие формы Plerdy для сбора отзывов, информирования клиентов или сбора потенциальных клиентов. Благодаря более чем 25 параметрам настройки адаптируйте свои сообщения к конкретным сегментам аудитории и оптимизируйте взаимодействие. 🔍 SEO ​​Checker Улучшите свой SEO без влияния на нагрузку на сайт. SEO Checker от Plerdy предоставляет ежедневный автоматический анализ, подробные отчеты и информацию на основе алгоритма индексации Google Mobile First для повышения видимости и производительности вашего сайта. 🎥 Повтор сеанса Погрузитесь глубже в шаблоны навигации пользователя с помощью повтора сеанса Plerdy. Сегментируйте записи по каналам трафика или устройствам, маркируйте видео и находите скрытую информацию для оптимизации пути пользователя. 📊 Коэффициент конверсии и события Никогда не пропустите ни одного события благодаря автоматическому отслеживанию Plerdy. Создавайте воронки конверсии, анализируйте точки ухода пользователей и оптимизируйте путь для повышения конверсий. 💼 Эффективность продаж (отслеживание электронной коммерции) Улучшите свою стратегию электронной коммерции с помощью аналитики эффективности продаж Plerdy. Анализируйте взаимодействие продуктов, выявляйте неработающие товары и адаптируйте свои предложения для максимизации продаж и прибыльности. 🛠 Настройка и интеграция Plerdy легко настраивается и легко интегрируется с существующей экосистемой, обеспечивая плавный и эффективный процесс оптимизации. Отправьтесь в путь плавной оптимизации и повышения производительности вместе с Plerdy. Ваш путь к повышению конверсии, пользовательскому опыту и SEO находится всего в одном клике. Исследуйте, экспериментируйте и совершенствуйтесь! ✨