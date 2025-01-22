Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения - Россия

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди делают на их веб-сайтах. Увеличьте свои продажи и узнайте больше о посетителях вашего веб-сайта. Наши записи сеансов и динамические тепловые карты позволяют вам увидеть, где люди нажимали, прокручивали и нажимали на вашем веб-сайте, чтобы увидеть, что мешает им совершить покупку. Подробно изучите путь посетителя одного человека с помощью оптимизируемых сегментов, чтобы просмотреть повторы сеансов разочарованных или сбитых с толку посетителей. Посмотрите на более широкую картину, взглянув на совокупное представление о том, чем люди занимаются больше или меньше всего с помощью динамических тепловых карт. Используйте тепловую карту прокрутки, чтобы увидеть, прокручивают ли люди страницу достаточно далеко вниз, чтобы увидеть ваши призывы к действию, или они уходят, прежде чем вы сможете их преобразовать. Уменьшите количество брошенных корзин Мощное сочетание живого чата и просмотра ваших посетителей в реальном времени может предотвратить брошенные корзины. Если вы видите, что кто-то испытывает трудности в режиме реального времени, вы можете использовать Live Chat, чтобы узнать, сможете ли вы помочь ему найти то, что ему нужно, или ответить на его вопросы. Инструмент Lucky Orange Announcements позволяет вам создать всплывающее окно, подчеркивающее возможность дополнительной продажи, предложить скидку или попросить оставить отзыв о продукте.