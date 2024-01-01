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Инструменты тепловой карты - Самые популярные приложения - Бенин
Инструменты тепловых карт дают представление о поведении посетителей Интернета или мобильных устройств, когда они взаимодействуют с определенной страницей веб-сайта или мобильного устройства. Маркетологи и веб-разработчики используют тепловые карты для визуального отображения действий пользователя, таких как клики, движения при наведении и прокрутка веб-страницы. Эти визуальные представления демонстрируют совокупность щелчков и движений мыши, предлагая маркетологам и UI/UX-дизайнерам подробные данные для оценки. Эти данные имеют решающее значение для оценки эффективности дизайна страницы с точки зрения привлечения внимания зрителей, определения областей для улучшения и, в конечном итоге, повышения уровня вовлеченности и конверсии.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Узнайте, чего хотят ваши пользователи, с помощью Clarity. Clarity — это бесплатный и простой в использовании инструмент, который фиксирует, как реальные люди на самом деле используют ваш сайт. Настройка проста, и вы начнете получать данные за считанные минуты.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — это платформа поведенческих данных, которая раскрывает настроения, скрытые между кликами, и раскрывает нерассказанную историю поведения потребителей. Fullstory позволяет командам по продуктам, инженерам и данным связывать сигналы настроений с другими источниками данных, чтобы намеренно р...
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange может помочь вам понять, почему ваш сайт получает трафик, который не конвертируется в продажи или потенциальных клиентов. Нашим инструментам оптимизации коэффициента конверсии доверяют более 450 000 веб-сайтов по всему миру, поскольку они позволяют получить представление о том, что люди...
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для элект...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компан...
Silktide
silktide.com
Silktide предоставляет вам все необходимое для улучшения вашего веб-сайта: автоматическое тестирование доступности, оптимизацию контента и цифровой маркетинг на одной платформе. Silktide используется тысячами клиентов для анализа десятков миллионов веб-сайтов каждый год. Мы охватываем практически вс...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — это инструмент поведенческого анализа, используемый более чем 210 000 клиентами цифрового маркетинга, UX, продуктов, стартапов и предприятий для оптимизации работы с веб-сайтами. С помощью Mouseflow вы можете: • Узнать, что происходит между кликами ваших посетителей, просматривая видеоза...
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Howuku
howuku.com
Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают...
RealEye
realeye.io
Платформа онлайн-исследований с функцией отслеживания глаз с помощью веб-камеры. Это: - намного быстрее и дешевле, чем традиционное оборудование для отслеживания взгляда - точное (точность размера кнопок) и используется в научных исследованиях - простое в использовании (клиенты хвалят нас за удобный...
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow посвящен преобразованию информации о веб-сайтах. Наши инновационные аналитические инструменты, включая тепловые карты, отслеживание поведения и анализ событий, позволяют принимать решения на основе данных. Наша удобная панель управления интерпретирует действия пользователя, позволяя сде...
Browsee
browsee.io
Browsee — перестаньте гадать, начните действовать ✔ Теги AI на сеансах — с помощью 5% сеансов вы поймете 100% проблем пользователей ✔ История страницы — получите полезную информацию для улучшения ваших целевых страниц ✔ Доска пользователей — определите пользователей, чтобы проанализировать взаимодей...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant — это прогнозирующий искусственный интеллект, который визуально выделяет то, что видят люди, куда они смотрят в первую очередь и какая часть их внимания захватывается конкретными элементами вашего дизайна.
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion — универсальное аналитическое приложение, помогающее выявлять и устранять болевые точки конверсии, выясняя ПОЧЕМУ поведение посетителя/пользователя.
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...
FullSession
fullsession.io
FullSession помогает компаниям понять, как их клиенты взаимодействуют с их веб-сайтом, с помощью комплексной платформы цифрового опыта. Мы предоставляем вам необходимые инструменты для выявления проблемных мест пользователей, отказов от участия и получения информации о каждом взаимодействии пользова...
expoze.io
expoze.io
Встречайте expoze.io. У expoze.io у нас четкая миссия: предоставить каждому доступ к ресурсам, необходимым для развития его наилучшего творчества. Наша платформа делает именно это. Наше решение expoze.io для прогнозирования движения глаз на основе искусственного интеллекта позволяет вам анализироват...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow выделяет визуальные и логические причины, по которым ваши посетители не превращаются в клиентов, и обеспечивает бесперебойную воронку продаж для более быстрого окупаемости инвестиций. Reactflow воспроизводит записи активности вашего клиента в виде видео, составляет тепловые карты, аналитик...
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Neurons
neuronsinc.com
Прогнозирование поведения человека. Прогнозируйте реакцию, внимание и поведение клиентов за считанные секунды с помощью нейробиологии и нашего инструмента искусственного интеллекта. A/B-тестирование методом проб и ошибок является медленным и неэффективным. Прекратите сжигать бюджет на кампании, ко...
Clueify
clueify.com
Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш искусственный интеллект, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на ...
Mousestats
mousestats.com
Записывайте и смотрите видео посетителей вашего сайта + тепловые карты сайта + аналитику форм + опросы
Feng-GUI
feng-gui.com
Основанный на искусственном интеллекте и проверенный десятилетиями нейробиологических исследований, Feng-GUI предоставляет прогнозную визуальную аналитику с практическими выводами и рекомендациями, которые позволяют цифровым агентствам максимизировать результаты для своих клиентов. https://feng-gui....
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Aqvil
aqvil.com
Aqvil предоставляет вам все ценные показатели трафика веб-сайта на простой панели веб-аналитики.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онла...
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конвер...
Monsido
monsido.com
Monsido — это ведущее решение для веб-управления, разработанное для того, чтобы организации могли предоставлять превосходный и инклюзивный пользовательский опыт в своем цифровом присутствии и поддерживать их работу, обеспечивая открытость, оптимизацию и соответствие требованиям. Платформа Monsido вк...
WEVO
wevo.ai
WEVO — это исследовательская платформа UX, которая позволяет получить ценную информацию со значительно меньшими усилиями, чем обычные инструменты. Исследовательские, продуктовые и маркетинговые группы получают синтезированную количественную и качественную информацию, оценки и ориентиры менее чем за ...
Webmaxy
webmaxy.co
Самые надежные бизнес-инструменты для развития брендов. Охватывайте, отслеживайте, вовлекайте и конвертируйте пользователей вашего веб-сайта более эффективно и без каких-либо проблем там, где они чувствуют себя наиболее комфортно.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записывает видео ваших посетителей, когда они используют ваш сайт, позволяя вам видеть все, что они делают. Наблюдайте за каждым движением мыши, прокруткой, щелчком мыши и нажатием клавиш на вашем сайте. Забудьте о традиционной аналитике. Вам больше никогда не придется задаваться вопросом...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — это программное обеспечение для веб-аналитики с повторами сеансов. Вы можете использовать его для решения проблем своих клиентов, поиска ответов о том, как используется ваш продукт, и оптимизации общего опыта работы с вашим веб-приложением.