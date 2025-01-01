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Программное обеспечение для управления персоналом в сфере здравоохранения
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Программное обеспечение для управления персоналом в сфере здравоохранения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Healthcare HR специально разработано для отрасли здравоохранения и позволяет ориентироваться в сложных и меняющихся правилах и требованиях соответствия. Администраторы, менеджеры и сотрудники отдела кадров в сфере здравоохранения полагаются на специализированные решения по управлению персоналом и производительностью, расчету заработной платы, а также учету рабочего времени и посещаемости для улучшения работы отдела кадров в больницах, медицинских учреждениях и других медицинских организациях. Оптимизируя и автоматизируя такие задачи, как подбор персонала, отчетность об инцидентах, обучение и управление финансами, медицинские работники могут сосредоточиться на предоставлении качественной помощи. Эти системы легко интегрируются с существующими медицинскими операциями, повышая общую эффективность и результативность учреждения. Однако важно отметить, что программное обеспечение для управления персоналом в сфере здравоохранения не обрабатывает планы или льготы по медицинскому страхованию сотрудников; эта функциональность имеется в специальном программном обеспечении для администрирования льгот.

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Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

UKG

UKG

ukg.com

UKG - платформа управления человеческим капиталом, предлагающая инструменты для HR, заработной платы и управления рабочей силой для организаций разных размеров.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda предоставляет инструменты для автоматизации планирования в здравоохранении, облегчает создание графиков и управление ресурсами персонала.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

OnShift

OnShift

onshift.com

OnShift - платформа управления человеческими ресурсами для здравоохранения, охватывающая найм, управление рабочей силой и удержание сотрудников.

symplr

symplr

symplr.com

Приложение Symplr управляет талантами в сфере здравоохранения, оптимизируя процессы найма, обучения и управления рабочей силой.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Приложение Medbridge автоматизирует процесс обучения новых сотрудников, повышая вовлеченность и удержание через интерактивные учебные программы.

Visier

Visier

visier.com

Visier - платформа для анализа данных о рабочей силе, предоставляет прогнозы, инструменты для отслеживания показателей и помогает оптимизировать стратегии HR.

Paytient

Paytient

paytient.com

Paytient – платформа для оплаты медицинских услуг, позволяющая сотрудникам оплачивать счета в рассрочку через удержания из зарплаты без процентов.

StaffStat

StaffStat

staffstat.ca

StaffStat - это SaaS-приложение для автоматизированного управления открытыми сменами в секторе здравоохранения.

Pipo Saúde

Pipo Saúde

piposaude.com.br

Pipo Saúde - приложение для бизнес лидеров, оптимизирующее здоровье сотрудников через аналитику и образовательные ресурсы.

League

League

league.com

League — приложение для цифровой трансформации здравоохранения, позволяющее пользователям получать доступ к медицинским услугам и управлять ними.

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