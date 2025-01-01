Программное обеспечение для управления персоналом в сфере здравоохранения - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение Healthcare HR специально разработано для отрасли здравоохранения и позволяет ориентироваться в сложных и меняющихся правилах и требованиях соответствия. Администраторы, менеджеры и сотрудники отдела кадров в сфере здравоохранения полагаются на специализированные решения по управлению персоналом и производительностью, расчету заработной платы, а также учету рабочего времени и посещаемости для улучшения работы отдела кадров в больницах, медицинских учреждениях и других медицинских организациях. Оптимизируя и автоматизируя такие задачи, как подбор персонала, отчетность об инцидентах, обучение и управление финансами, медицинские работники могут сосредоточиться на предоставлении качественной помощи. Эти системы легко интегрируются с существующими медицинскими операциями, повышая общую эффективность и результативность учреждения. Однако важно отметить, что программное обеспечение для управления персоналом в сфере здравоохранения не обрабатывает планы или льготы по медицинскому страхованию сотрудников; эта функциональность имеется в специальном программном обеспечении для администрирования льгот.
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Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управления HR-процессами, включающая управление персоналом, посещаемостью, отпусками и оценкой производительности.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
UKG
ukg.com
UKG - платформа управления человеческим капиталом, предлагающая инструменты для HR, заработной платы и управления рабочей силой для организаций разных размеров.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
QGenda
qgenda.com
QGenda предоставляет инструменты для автоматизации планирования в здравоохранении, облегчает создание графиков и управление ресурсами персонала.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
OnShift
onshift.com
OnShift - платформа управления человеческими ресурсами для здравоохранения, охватывающая найм, управление рабочей силой и удержание сотрудников.
symplr
symplr.com
Приложение Symplr управляет талантами в сфере здравоохранения, оптимизируя процессы найма, обучения и управления рабочей силой.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
Medbridge
medbridge.com
Приложение Medbridge автоматизирует процесс обучения новых сотрудников, повышая вовлеченность и удержание через интерактивные учебные программы.
Visier
visier.com
Visier - платформа для анализа данных о рабочей силе, предоставляет прогнозы, инструменты для отслеживания показателей и помогает оптимизировать стратегии HR.
Paytient
paytient.com
Paytient – платформа для оплаты медицинских услуг, позволяющая сотрудникам оплачивать счета в рассрочку через удержания из зарплаты без процентов.
StaffStat
staffstat.ca
StaffStat - это SaaS-приложение для автоматизированного управления открытыми сменами в секторе здравоохранения.
Pipo Saúde
piposaude.com.br
Pipo Saúde - приложение для бизнес лидеров, оптимизирующее здоровье сотрудников через аналитику и образовательные ресурсы.
League
league.com
League — приложение для цифровой трансформации здравоохранения, позволяющее пользователям получать доступ к медицинским услугам и управлять ними.
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