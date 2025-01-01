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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения
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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения помогает медицинским организациям соблюдать рекомендации больниц по соблюдению требований и адаптироваться к меняющимся правилам. Это программное обеспечение имеет важное значение для практик и больниц любого размера, помогая им избежать дорогостоящих нарушений требований, сократить ресурсы, затрачиваемые на управление соблюдением требований, и обучать сотрудников соблюдению стандартов. Содействуя эффективному развертыванию и поддержанию программ соответствия, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям в сфере здравоохранения приводит к сокращению случаев мошенничества и злоупотреблений, улучшению операций здравоохранения, расширению предоставления услуг и снижению общих затрат на здравоохранение. Доступны различные типы программного обеспечения для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения, что позволяет организациям выбирать платформы, которые лучше всего соответствуют их конкретным потребностям, хотя ни один инструмент не охватывает все аспекты. Независимо от выбранного решения, это программное обеспечение информирует организации о отраслевых нормах, помогает выявить значительные области риска и подготавливает их к аудиту текущей практики соблюдения требований. Как правило, среди пользователей программного обеспечения для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения имеются сотрудники и менеджеры по соблюдению требований в организациях здравоохранения.

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symplr

symplr

symplr.com

Приложение Symplr управляет талантами в сфере здравоохранения, оптимизируя процессы найма, обучения и управления рабочей силой.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

Приложение Absolute Secure Access обеспечивает защищенный доступ к ресурсам через VPN и Zero Trust, включая диагностику производительности на разных сетях.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly - это облачная платформа для планирования событий, помогающая командам организовывать и отслеживать мероприятия, а также управлять доходами от них.

MedStack

MedStack

medstack.co

MedStack - решение для соблюдения норм в цифровом здравоохранении, обеспечивающее безопасность и управление данными для медицинских организаций.

Medbridge

Medbridge

medbridge.com

Приложение Medbridge автоматизирует процесс обучения новых сотрудников, повышая вовлеченность и удержание через интерактивные учебные программы.

Nevvon

Nevvon

nevvon.com

Nevvon - это приложение для онлайн-обучения в области здравоохранения, позволяющее попечителям обучаться в удобном для них темпе и формате.

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Healthicity – приложение для здравоохранения, помогающее управлять данными, соблюдением норм и отчетностью для улучшения работы медицинских организаций.

EPICompliance

EPICompliance

epicompliance.com

EPICompliance - это программное обеспечение для управления соблюдением требований HIPAA и других норм в сфере здравоохранения, упрощающее процесс соответствия для организаций.

Hoodin

Hoodin

hoodin.com

Приложение Hoodin - это облачное решение для автоматизации наблюдения и мониторинга в области жизненных наук с бесплатной 14-дневной пробной версией.

Accountable HQ

Accountable HQ

accountablehq.com

Accountable HQ — это платформа, помогающая компаниям всех размеров устанавливать культуру соблюдения норм, конфиденциальности и доверия на всех уровнях организации.

RegPathway

RegPathway

reglantern.com

RegPathway - инструмент для управления соблюдением нормативных требований, обеспечивающий организацию данных, отчетность и поддержку командной работы.

Abyde

Abyde

abyde.com

Abyde — это приложение для медицинских учреждений, упрощающее соблюдение стандартов HIPAA и OSHA с помощью интуитивного программного обеспечения.

MedTrainer

MedTrainer

medtrainer.com

MedTrainer — это платформа для соблюдения норм в здравоохранении, объединяющая обучение, документацию и управление учетными данными в одном месте.

Compliancy Group

Compliancy Group

compliancy-group.com

Приложение Compliancy Group помогает организациям здравоохранения управлять соответствием с HIPAA и управлением рисками через инструменты для оценки, документации и обучения.

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Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения - Самые популярные приложения - WebCatalog