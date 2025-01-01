Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop — универсального инструмента для управления приложениями и учетными записями. Переключайтесь между несколькими аккаунтами, организуйте приложения по рабочему процессу и получайте доступ к тщательно отобранному каталогу приложений для Mac и Windows.
Программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения помогает медицинским организациям соблюдать рекомендации больниц по соблюдению требований и адаптироваться к меняющимся правилам. Это программное обеспечение имеет важное значение для практик и больниц любого размера, помогая им избежать дорогостоящих нарушений требований, сократить ресурсы, затрачиваемые на управление соблюдением требований, и обучать сотрудников соблюдению стандартов. Содействуя эффективному развертыванию и поддержанию программ соответствия, программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям в сфере здравоохранения приводит к сокращению случаев мошенничества и злоупотреблений, улучшению операций здравоохранения, расширению предоставления услуг и снижению общих затрат на здравоохранение. Доступны различные типы программного обеспечения для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения, что позволяет организациям выбирать платформы, которые лучше всего соответствуют их конкретным потребностям, хотя ни один инструмент не охватывает все аспекты. Независимо от выбранного решения, это программное обеспечение информирует организации о отраслевых нормах, помогает выявить значительные области риска и подготавливает их к аудиту текущей практики соблюдения требований. Как правило, среди пользователей программного обеспечения для обеспечения соответствия требованиям здравоохранения имеются сотрудники и менеджеры по соблюдению требований в организациях здравоохранения.
Отправить новое приложение
symplr
symplr.com
Приложение Symplr управляет талантами в сфере здравоохранения, оптимизируя процессы найма, обучения и управления рабочей силой.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Приложение Absolute Secure Access обеспечивает защищенный доступ к ресурсам через VPN и Zero Trust, включая диагностику производительности на разных сетях.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly - это облачная платформа для планирования событий, помогающая командам организовывать и отслеживать мероприятия, а также управлять доходами от них.
MedStack
medstack.co
MedStack - решение для соблюдения норм в цифровом здравоохранении, обеспечивающее безопасность и управление данными для медицинских организаций.
Medbridge
medbridge.com
Приложение Medbridge автоматизирует процесс обучения новых сотрудников, повышая вовлеченность и удержание через интерактивные учебные программы.
Nevvon
nevvon.com
Nevvon - это приложение для онлайн-обучения в области здравоохранения, позволяющее попечителям обучаться в удобном для них темпе и формате.
Healthicity
healthicity.com
Healthicity – приложение для здравоохранения, помогающее управлять данными, соблюдением норм и отчетностью для улучшения работы медицинских организаций.
EPICompliance
epicompliance.com
EPICompliance - это программное обеспечение для управления соблюдением требований HIPAA и других норм в сфере здравоохранения, упрощающее процесс соответствия для организаций.
Hoodin
hoodin.com
Приложение Hoodin - это облачное решение для автоматизации наблюдения и мониторинга в области жизненных наук с бесплатной 14-дневной пробной версией.
Accountable HQ
accountablehq.com
Accountable HQ — это платформа, помогающая компаниям всех размеров устанавливать культуру соблюдения норм, конфиденциальности и доверия на всех уровнях организации.
RegPathway
reglantern.com
RegPathway - инструмент для управления соблюдением нормативных требований, обеспечивающий организацию данных, отчетность и поддержку командной работы.
Abyde
abyde.com
Abyde — это приложение для медицинских учреждений, упрощающее соблюдение стандартов HIPAA и OSHA с помощью интуитивного программного обеспечения.
MedTrainer
medtrainer.com
MedTrainer — это платформа для соблюдения норм в здравоохранении, объединяющая обучение, документацию и управление учетными данными в одном месте.
Compliancy Group
compliancy-group.com
Приложение Compliancy Group помогает организациям здравоохранения управлять соответствием с HIPAA и управлением рисками через инструменты для оценки, документации и обучения.
© 2025 WebCatalog, Inc.