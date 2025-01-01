Программное обеспечение для медицинской аналитики - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для аналитики здравоохранения обрабатывает и анализирует огромные объемы данных, собранных организациями здравоохранения, превращая их в ценную информацию, которая повышает эффективность работы и результаты лечения пациентов. Это программное обеспечение, которое часто называют бизнес-аналитикой в сфере здравоохранения, улучшает сбор, управление и обмен данными о пациентах и клинических данных. Поставщики медицинских услуг полагаются на надежное хранилище данных, ключевой компонент медицинской аналитики, для поддержания здоровья организации, соблюдения развивающихся правил и оптимизации как здоровья населения, так и индивидуального ухода за пациентами. Ассортимент программного обеспечения для аналитики здравоохранения включает в себя все: от комплексной отчетности по данным до прогнозной и предписывающей аналитики.
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QGenda
qgenda.com
QGenda предоставляет инструменты для автоматизации планирования в здравоохранении, облегчает создание графиков и управление ресурсами персонала.
Motivity
motivity.net
Мотива – платформа для поддержки терапии ABA, обеспечивающая сбор данных, управление и адаптацию клинических процессов к потребностям организаций.
PatientIQ
patientiq.io
PatientIQ — платформа для сбора и анализа данных о результатах лечения пациентов, помогающая улучшать клинические и операционные показатели.
Leap Rail
leaprail.com
Leap Rail — приложение для управления операционными, использующее ИИ для оптимизации расписания операций и повышения эффективности медицинских ресурсов.
Definitive Healthcare
definitivehc.com
Приложение Definitive Healthcare предоставляет аналитические данные и рыночную информацию, помогая организациям в здравоохранении оптимизировать свои операции и принимать обоснованные решения.
CareJourney
carejourney.com
CareJourney — это приложение, помогающее медицинским организациям координировать уход за пациентами, отслеживать их состояние и улучшать результаты лечения с помощью аналитики данных.
Olio
olio.health
Приложение Olio улучшает взаимодействие между медицинскими учреждениями для координации ухода за пациентами в послеострой фазе.
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