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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обучения предотвращению домогательств - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обучения предотвращению домогательств позволяет организациям проводить обучение по вопросам соблюдения требований и предотвращения преследований для сотрудников как в предусмотренных, так и в неподтвержденных штатах. Проведение онлайн-обучения предлагает масштабируемый и экономически эффективный метод выполнения требований законодательства штата. В настоящее время такие штаты, как Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн и Нью-Йорк, обязывают компании проводить обучение по предотвращению притеснений и дискриминации. Даже в штатах, где нет мандата, обучение сотрудников может активно снизить риски и смягчить потенциальные штрафные санкции в судебных процессах о преследовании. Большую часть программного обеспечения для обучения предотвращению домогательств можно развернуть на учебных платформах, предоставляемых поставщиками, или интегрировать в сторонние системы управления обучением (LMS) с использованием протокола SCORM. Такая гибкость позволяет менеджерам по обучению и отделам кадров легко интегрировать решения по предотвращению домогательств с корпоративным программным обеспечением LMS для развертывания, отслеживания, составления отчетов и ведения записей о прогрессе сотрудников в течение нескольких лет, как того требуют некоторые штаты. Некоторые поставщики также предлагают эти решения вместе с программным обеспечением для обеспечения соответствия требованиям HR, чтобы еще больше оптимизировать организационные усилия по обеспечению соответствия.