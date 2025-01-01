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Программное обеспечение для рукописных заметок позволяет предприятиям создавать персонализированные письма для клиентов и других важных контактов. Эти инструменты полезны для отправки писем, связанных с объявлениями компании, знакомством с клиентами, благодарственными письмами и особыми случаями, и все это в большом масштабе. Они предоставляют высококачественные канцелярские товары и имитируют аутентичный почерк. Некоторые поставщики предлагают командам писать каждую заметку от руки, в то время как другие копируют стили рукописного ввода в цифровом виде, чтобы придать им реалистичный вид. Это программное обеспечение в основном используется отделами продаж и маркетинга для регулярного общения с клиентами, но также может использоваться менеджерами по персоналу и офис-менеджерами для массовых коммуникаций. Использование этого программного обеспечения может улучшить отношения с клиентами, повысить их удержание и лояльность, а также улучшить показатели открытия физической почты. Кроме того, это экономит время и ресурсы, обычно затрачиваемые на кампании прямой почтовой рассылки, и снижает риск ошибок. Многие решения этой категории также предлагают услуги почтовой рассылки, что устраняет необходимость собирать и отправлять физическую почту.
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Handwrytten
handwrytten.com
Приложение Handwrytten позволяет отправлять рукописные открытки и записки с вашими сообщениями, включая возможность добавления подарочных карт.
Postable
postable.com
Postable - приложение для сбора почтовых адресов и отправки персонализированных поздравительных карт в цифровом и физическом виде.
Handwrite
handwrite.io
Приложение Handwrite позволяет отправлять персонализированные рукописные открытки, используя роботов с настоящими ручками. Быстро и доступно.
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs — B2B сервис, предлагающий услуги рукописной коммуникации: персонализированные открытки, конверты и анализ данных для поиска клиентов.
Punkpost
punkpost.com
Punkpost позволяет отправлять рукописные открытки и письма, упрощая процесс доставки и персонализируя общение через физическую почту.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST — это сервис обработки рукописной почты, который помогает бизнесу отправлять персонализированные письма для установления связи с клиентами.
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