Программное обеспечение для рукописных заметок - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

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Программное обеспечение для рукописных заметок позволяет предприятиям создавать персонализированные письма для клиентов и других важных контактов. Эти инструменты полезны для отправки писем, связанных с объявлениями компании, знакомством с клиентами, благодарственными письмами и особыми случаями, и все это в большом масштабе. Они предоставляют высококачественные канцелярские товары и имитируют аутентичный почерк. Некоторые поставщики предлагают командам писать каждую заметку от руки, в то время как другие копируют стили рукописного ввода в цифровом виде, чтобы придать им реалистичный вид. Это программное обеспечение в основном используется отделами продаж и маркетинга для регулярного общения с клиентами, но также может использоваться менеджерами по персоналу и офис-менеджерами для массовых коммуникаций. Использование этого программного обеспечения может улучшить отношения с клиентами, повысить их удержание и лояльность, а также улучшить показатели открытия физической почты. Кроме того, это экономит время и ресурсы, обычно затрачиваемые на кампании прямой почтовой рассылки, и снижает риск ошибок. Многие решения этой категории также предлагают услуги почтовой рассылки, что устраняет необходимость собирать и отправлять физическую почту.
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten позволяет отправлять настоящие открытки и заметки с сообщением, написанным ручкой и чернилами, и даже включать подарочную карту! Просто выберите качественную карту, введите свое сообщение и при необходимости добавьте подарочную карту. Затем наши роботизированные рукописные машины «напишут» ваше сообщение реалистичным почерком на открытке, напишут адрес на конверте, вставят дополнительную подарочную карту и отправят ее по почте с настоящей маркой.
Postable
postable.com
Postable — это самый простой способ получить почтовые адреса людей. Очень полезно для свадебных приглашений, объявлений о рождении, праздничных открыток или просто потому, что их приятно иметь.
Punkpost
punkpost.com
Удивите своих друзей красивыми рукописными открытками. Отправьте свою первую стандартную открытку бесплатно!!! Художник подготовит его по индивидуальному заказу и отправит вам по почте. Никаких поддельных роботов. Только настоящие люди, которые любят каллиграфию и помогут вам написать письмо с любовью! Отлично подходит для дней рождения, любовных записок, открыток с благодарностью, Дня святого Валентина, Дня матери и многого другого!
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs — маркетинговая компания B2B, ориентированная на возможности рукописного общения. Мы помогаем как коммерческим, так и некоммерческим предприятиям связаться со своими последователями и оказать длительное влияние. Наша продукция включает в себя персонализированные рукописные открытки, рукописные открытки, рукописные вкладыши и рукописные конверты. Кроме того, мы предоставляем услуги по обработке данных для выявления потенциальных клиентов для вашей организации.
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST — это служба рукописной почты, которая позволяет компаниям развивать более глубокие отношения с клиентами и потенциальными клиентами. Мы делаем это, объединяя программное обеспечение и робототехнику для отправки настоящих писем, написанных пером и чернилами, с различным почерком, неотличимым от человеческого почерка. Результатом является гораздо более эффективный маркетинговый канал с реальной отчетностью по рентабельности инвестиций. Фактически, вы можете думать об IgnitePOST как о «Mailchimp для персонализированных, роботизированных рукописных заметок». Благодаря более аутентичному общению наши клиенты видят неслыханную скорость ответа, которая в 30 раз выше, чем по электронной почте, и в 10 раз выше, чем у прямой почтовой рассылки. Кроме того, IgnitePOST предоставляет простые инструменты для создания, отправки и отслеживания кампаний. Эти инструменты могут быть включены в ваши существующие маркетинговые или CRM-системы благодаря множеству предлагаемых нами методов интеграции: от Shopify и Klaviyo до белой маркировки и Zapier. Отношения имеют решающее значение для продаж и маркетинга, особенно в мире, насыщенном цифровой рекламой и электронной почтой. IgnitePOST помогает вам создавать значимые, аутентичные связи, которые являются ключом к увеличению продаж и более счастливым клиентам. Мы предлагаем встроенные интеграции, которые упрощают настройку и отправку рукописных открыток! Некоторые из доступных опций включают в себя: - Интеграция с любой системой CRM, просто отправив электронное письмо: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Интеграция Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost — приложение Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations — API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation
Handwrite
handwrite.io
Развивайте свой бизнес с помощью личных рукописных карточек в любом масштабе. Быстро, просто и доступно благодаря нашим запатентованным роботам, использующим настоящие ручки. Попробуйте бесплатно!
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