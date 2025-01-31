Программное обеспечение для рукописных заметок - Самые популярные приложения - Судан

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST — это служба рукописной почты, которая позволяет компаниям развивать более глубокие отношения с клиентами и потенциальными клиентами. Мы делаем это, объединяя программное обеспечение и робототехнику для отправки настоящих писем, написанных пером и чернилами, с различным почерком, неотличимым от человеческого почерка. Результатом является гораздо более эффективный маркетинговый канал с реальной отчетностью по рентабельности инвестиций. Фактически, вы можете думать об IgnitePOST как о «Mailchimp для персонализированных, роботизированных рукописных заметок». Благодаря более аутентичному общению наши клиенты видят неслыханную скорость ответа, которая в 30 раз выше, чем по электронной почте, и в 10 раз выше, чем у прямой почтовой рассылки. Кроме того, IgnitePOST предоставляет простые инструменты для создания, отправки и отслеживания кампаний. Эти инструменты могут быть включены в ваши существующие маркетинговые или CRM-системы благодаря множеству предлагаемых нами методов интеграции: от Shopify и Klaviyo до белой маркировки и Zapier. Отношения имеют решающее значение для продаж и маркетинга, особенно в мире, насыщенном цифровой рекламой и электронной почтой. IgnitePOST помогает вам создавать значимые, аутентичные связи, которые являются ключом к увеличению продаж и более счастливым клиентам. Мы предлагаем встроенные интеграции, которые упрощают настройку и отправку рукописных открыток! Некоторые из доступных опций включают в себя: - Интеграция с любой системой CRM, просто отправив электронное письмо: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handwriting-cards - Интеграция Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost — приложение Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations — API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation