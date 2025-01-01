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Программное обеспечение для рукописных заметок - Самые популярные приложения - Гибралтар
Программное обеспечение для рукописных заметок позволяет предприятиям создавать персонализированные письма для клиентов и других важных контактов. Эти инструменты полезны для отправки писем, связанных с объявлениями компании, знакомством с клиентами, благодарственными письмами и особыми случаями, и все это в большом масштабе. Они предоставляют высококачественные канцелярские товары и имитируют аутентичный почерк. Некоторые поставщики предлагают командам писать каждую заметку от руки, в то время как другие копируют стили рукописного ввода в цифровом виде, чтобы придать им реалистичный вид. Это программное обеспечение в основном используется отделами продаж и маркетинга для регулярного общения с клиентами, но также может использоваться менеджерами по персоналу и офис-менеджерами для массовых коммуникаций. Использование этого программного обеспечения может улучшить отношения с клиентами, повысить их удержание и лояльность, а также улучшить показатели открытия физической почты. Кроме того, это экономит время и ресурсы, обычно затрачиваемые на кампании прямой почтовой рассылки, и снижает риск ошибок. Многие решения этой категории также предлагают услуги почтовой рассылки, что устраняет необходимость собирать и отправлять физическую почту.
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Handwrytten
handwrytten.com
Handwrytten позволяет отправлять настоящие открытки и заметки с сообщением, написанным ручкой и чернилами, и даже включать подарочную карту! Просто выберите качественную карту, введите свое сообщение и при необходимости добавьте подарочную карту. Затем наши роботизированные рукописные машины «напишу...
Postable
postable.com
Postable — это самый простой способ получить почтовые адреса людей. Очень полезно для свадебных приглашений, объявлений о рождении, праздничных открыток или просто потому, что их приятно иметь.
Handwrite
handwrite.io
Развивайте свой бизнес с помощью личных рукописных карточек в любом масштабе. Быстро, просто и доступно благодаря нашим запатентованным роботам, использующим настоящие ручки. Попробуйте бесплатно!
Punkpost
punkpost.com
Удивите своих друзей красивыми рукописными открытками. Отправьте свою первую стандартную открытку бесплатно!!! Художник подготовит его по индивидуальному заказу и отправит вам по почте. Никаких поддельных роботов. Только настоящие люди, которые любят каллиграфию и помогут вам написать письмо с любов...
LettrLabs
lettrlabs.com
LettrLabs — маркетинговая компания B2B, ориентированная на возможности рукописного общения. Мы помогаем как коммерческим, так и некоммерческим предприятиям связаться со своими последователями и оказать длительное влияние. Наша продукция включает в себя персонализированные рукописные открытки, рукопи...
IgnitePOST
ignitepost.com
IgnitePOST — это служба рукописной почты, которая позволяет компаниям развивать более глубокие отношения с клиентами и потенциальными клиентами. Мы делаем это, объединяя программное обеспечение и робототехнику для отправки настоящих писем, написанных пером и чернилами, с различным почерком, неотличи...