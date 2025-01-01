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Системы управления тренажерными залами и клубами предлагают фитнес-бизнесу необходимые инструменты для контроля расписаний, членства и объектов. Эти системы позволяют организациям хранить данные участников, управлять финансовыми записями, планировать занятия и эффективно резервировать места. Они универсальны и могут использоваться различными организациями, занимающимися фитнесом, включая спортивные клубы, парковые зоны, танцевальные студии, центры йоги, залы для аэробики и бассейны. Более того, системы управления тренажерными залами и клубами можно интегрировать с другим программным обеспечением для повышения функциональности. Это может включать программное обеспечение для выставления счетов для управления платежами и членскими взносами, инструменты транзакционной электронной почты для облегчения общения между участниками и персоналом, а также инструменты маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда.
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Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.
Wodify
wodify.com
Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.
Glofox
glofox.com
Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.
PushPress
pushpress.com
PushPress - это система управления спортзалом, которая автоматизирует процессы учета, планирования и взаимодействия с членами, облегчая фитнес-бизнес.
Momence
momence.com
Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.
Octiv
octivfitness.com
Octiv — облачная программа для управления спортивными залами, включает управление членами, расписание занятий, выставление счетов и аналитику.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.
TeamUp
goteamup.com
Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.
WodUp
wodup.com
WodUp - приложение для фитнеса, позволяющее тренерам управлять тренировками и отслеживать прогресс клиентов, персонализируя планы и обеспечивая коммуникацию.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster - это система управления для спортзалов, автоматизирующая доступ, общение с членами и отчетность, обеспечивая эффективное управление операциями.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.
Fit Pro Tracker
fitprotracker.io
Fit Pro Tracker - программа для управления спортзалами, позволяющая владельцам управлять членами, бронированиями и billing в одном месте.
AppToFit
apptofit.com
Приложение AppToFit автоматизирует напоминания клиентам и о платежах, управляет сроками членства и ограничивает доступ неавторизованных пользователей.
Amilia
amilia.com
Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.
Membroz
membroz.com
Membroz — облачная система управления членством для клубов, курортов, фитнеса и сообществ. Управляет событиями, бронированиями и финансами. Бесплатный пробный период.
Omnify
getomnify.com
Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.
Raklet
raklet.com
Raklet - платформа для управления членством и сообществами, позволяющая организовать события, собирать взносы и взаимодействовать с участниками.
ClubReady
clubready.club
ClubReady - это программное обеспечение для управления фитнес-студиями, которое автоматизирует процессы членства, учета и назначения встреч.
FitSW
fitsw.com
FitSW - приложение для тренеров, позволяющее создавать и отслеживать тренировки клиентов, управлять отношениями и анализировать прогресс в реальном времени.
Buzops
buzops.com
Buzops — это система управления спортзалом, предлагающая инструменты для управления членством, платежами, расписанием и аналитикой бизнеса.
Punchpass
punchpass.com
Punchpass — приложение для управления фитнес-классами и членством, позволяющее бронировать занятия, отслеживать посещаемость и взаимодействовать с клиентами.
WodBoard
wodboard.com
WodBoard - приложение для управления фитнес-центрами, оптимизирующее бронирование, списки ожидания и расписания занятий.
Simply Studio
simplystud.io
Приложение Simply Studio управляет расписанием фитнес-студии, предлагает планирование занятий, управление членством и имеет веб-сайт для участников.
Rezeve
rezerv.co
Rezeve - система управления для предприятий сферы услуг, предлагающая создание сайтов, бронирование, платежи и инструменты для взаимодействия с клиентами.
Recess
recess.tv
Recess помогает фитнес-залам и студиям экономить в среднем $3000 в месяц на подписках и комиссиях, предлагая более современное решение.
Fitsoft
fitsoft.com
Fitsoft — приложение для управления членством в спортзале, позволяющее легко создавать решения без значительных затрат и времени на разработку.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.
StudioBookings
studiobookings.com
StudioBookings - это программа для управления фитнес-студиями, обеспечивающая управление занятиями, членством, персоналом и обработкой платежей.
WodGuru
wod.guru
WodGuru — это приложение для управления спортзалами, позволяющее автоматизировать регистрации, платежи и взаимодействие с участниками через простой интерфейс.
Upper Hand
upperhand.com
Upper Hand – программное обеспечение для управления спортом, позволяющее эффективно вести бизнес с помощью интегрированной платформы для бронирования, управления командами и маркетинга.
Trainin
trainin.com
Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.
Okrabook
okrabook.com
Okrabook — это онлайн-система для планирования и бронирования для спортивного бизнеса, включая управление расписанием, оплатой и отчетностью.
Hapana
hapana.com
Hapana — это платформа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для роста и вовлечения клиентов в спортивные клубы и студии.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx — это программное обеспечение для управления фитнес-бизнесом, автоматизирующее задачи, такие как управление членством и обработка платежей.
Gym Insight
gyminsight.com
Gym Insight — это программное обеспечение для управления спортзалом, включая членство, тренировки, расписание и отчеты о посещаемости и доходах.
EzeGym
ezegym.com
EzeGym - это программа для управления фитнес-центрами, позволяющая легко управлять членством, расписанием, посещаемостью и обработкой платежей.
ShapeNet Software
shapenetsoftware.com
ShapeNet – облачное программное обеспечение для управления фитнес-клубами, включая управление членством, расписанием, мобильные приложения и услуги отчетности.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit - облачное ПО для управления фитнес-бизнесом: бронирование, членство, платежи и аналитика в одном решении.
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