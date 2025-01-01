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Программное обеспечение для управления тренажерным залом
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Программное обеспечение для управления тренажерным залом - Самые популярные приложения

Системы управления тренажерными залами и клубами предлагают фитнес-бизнесу необходимые инструменты для контроля расписаний, членства и объектов. Эти системы позволяют организациям хранить данные участников, управлять финансовыми записями, планировать занятия и эффективно резервировать места. Они универсальны и могут использоваться различными организациями, занимающимися фитнесом, включая спортивные клубы, парковые зоны, танцевальные студии, центры йоги, залы для аэробики и бассейны. Более того, системы управления тренажерными залами и клубами можно интегрировать с другим программным обеспечением для повышения функциональности. Это может включать программное обеспечение для выставления счетов для управления платежами и членскими взносами, инструменты транзакционной электронной почты для облегчения общения между участниками и персоналом, а также инструменты маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда.

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Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress - это система управления спортзалом, которая автоматизирует процессы учета, планирования и взаимодействия с членами, облегчая фитнес-бизнес.

Momence

Momence

momence.com

Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv — облачная программа для управления спортивными залами, включает управление членами, расписание занятий, выставление счетов и аналитику.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp - приложение для фитнеса, позволяющее тренерам управлять тренировками и отслеживать прогресс клиентов, персонализируя планы и обеспечивая коммуникацию.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster - это система управления для спортзалов, автоматизирующая доступ, общение с членами и отчетность, обеспечивая эффективное управление операциями.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker - программа для управления спортзалами, позволяющая владельцам управлять членами, бронированиями и billing в одном месте.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

Приложение AppToFit автоматизирует напоминания клиентам и о платежах, управляет сроками членства и ограничивает доступ неавторизованных пользователей.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz — облачная система управления членством для клубов, курортов, фитнеса и сообществ. Управляет событиями, бронированиями и финансами. Бесплатный пробный период.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управления членством и сообществами, позволяющая организовать события, собирать взносы и взаимодействовать с участниками.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady - это программное обеспечение для управления фитнес-студиями, которое автоматизирует процессы членства, учета и назначения встреч.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW - приложение для тренеров, позволяющее создавать и отслеживать тренировки клиентов, управлять отношениями и анализировать прогресс в реальном времени.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops — это система управления спортзалом, предлагающая инструменты для управления членством, платежами, расписанием и аналитикой бизнеса.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass — приложение для управления фитнес-классами и членством, позволяющее бронировать занятия, отслеживать посещаемость и взаимодействовать с клиентами.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard - приложение для управления фитнес-центрами, оптимизирующее бронирование, списки ожидания и расписания занятий.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Приложение Simply Studio управляет расписанием фитнес-студии, предлагает планирование занятий, управление членством и имеет веб-сайт для участников.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve - система управления для предприятий сферы услуг, предлагающая создание сайтов, бронирование, платежи и инструменты для взаимодействия с клиентами.

Recess

Recess

recess.tv

Recess помогает фитнес-залам и студиям экономить в среднем $3000 в месяц на подписках и комиссиях, предлагая более современное решение.

Fitsoft

Fitsoft

fitsoft.com

Fitsoft — приложение для управления членством в спортзале, позволяющее легко создавать решения без значительных затрат и времени на разработку.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.

StudioBookings

StudioBookings

studiobookings.com

StudioBookings - это программа для управления фитнес-студиями, обеспечивающая управление занятиями, членством, персоналом и обработкой платежей.

WodGuru

WodGuru

wod.guru

WodGuru — это приложение для управления спортзалами, позволяющее автоматизировать регистрации, платежи и взаимодействие с участниками через простой интерфейс.

Upper Hand

Upper Hand

upperhand.com

Upper Hand – программное обеспечение для управления спортом, позволяющее эффективно вести бизнес с помощью интегрированной платформы для бронирования, управления командами и маркетинга.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.

Okrabook

Okrabook

okrabook.com

Okrabook — это онлайн-система для планирования и бронирования для спортивного бизнеса, включая управление расписанием, оплатой и отчетностью.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana — это платформа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для роста и вовлечения клиентов в спортивные клубы и студии.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx — это программное обеспечение для управления фитнес-бизнесом, автоматизирующее задачи, такие как управление членством и обработка платежей.

Gym Insight

Gym Insight

gyminsight.com

Gym Insight — это программное обеспечение для управления спортзалом, включая членство, тренировки, расписание и отчеты о посещаемости и доходах.

EzeGym

EzeGym

ezegym.com

EzeGym - это программа для управления фитнес-центрами, позволяющая легко управлять членством, расписанием, посещаемостью и обработкой платежей.

ShapeNet Software

ShapeNet Software

shapenetsoftware.com

ShapeNet – облачное программное обеспечение для управления фитнес-клубами, включая управление членством, расписанием, мобильные приложения и услуги отчетности.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit - облачное ПО для управления фитнес-бизнесом: бронирование, членство, платежи и аналитика в одном решении.

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Программное обеспечение для управления тренажерным залом - Самые популярные приложения - WebCatalog