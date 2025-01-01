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Программное обеспечение для обмена гостевыми сообщениями
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Программное обеспечение для обмена гостевыми сообщениями - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обмена сообщениями с гостями позволяет операторам и персоналу отелей создавать персонализированный канал связи с отдельными гостями для уведомлений, инструкций и услуг. Эти инструменты повышают качество обслуживания гостей и оптимизируют рабочие процессы персонала за счет своевременного обмена сообщениями и ответов. Администраторы отелей и консьержи используют платформы обмена сообщениями для гостей наряду с традиционными телефонными системами, гарантируя, что соответствующая информация доходит до менеджеров отеля, горничных и обслуживания номеров по мере необходимости. При эффективном использовании эти инструменты могут значительно сократить объем телефонных звонков, обеспечить оперативное рассмотрение жалоб или запросов гостей и в целом улучшить обслуживание клиентов. Обычно гостевые платформы обмена сообщениями доставляют сообщения посредством SMS, хотя они также могут использовать электронную почту или мобильные приложения. Некоторые платформы интегрируют функции программного обеспечения для видеоконференций или живого чата, чтобы обеспечить более интерактивное общение между гостями и персоналом отеля. Эти решения могут быть частью комплексных систем управления отелем или могут быть интегрированы с существующими системами для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем. В некоторых случаях продукты для обмена сообщениями с гостями связаны с системами бронирования и оплаты отелей, что позволяет гостям изменять свои бронирования, не посещая стойку регистрации. Кроме того, эти платформы могут включать функции упреждающего уведомления и инструменты управления обратной связью для своевременной отправки гостям обновлений и опросов об удовлетворенности.

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Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia - это платформа для многоканального маркетинга, предлагающая инструменты для SMS, email и социальных медиа для бизнеса и организаций.

Akia

Akia

akia.com

AKIA — платформа для гостиничного сервиса, автоматизирующая общение с гостями и процессы регистрации, позволяя отправлять персонализированные сообщения и управлять маркетингом.

Whistle

Whistle

trywhistle.com

Whistle – платформа для контактного общения для гостиниц, обеспечивает управление задачами, автоматизацию сообщений и интеграцию с системами управления.

Touch Stay

Touch Stay

touchstay.com

Touch Stay - это цифровые путеводители для гостей, которые предлагают удобный и экологический способ предоставления информации вместо печатных буклетов.

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Canary Technologies предлагает платформу для управления гостями, оптимизируя процессы отелей, включая бесконтактную регистрацию и персонализацию обслуживания.

RMS Cloud

RMS Cloud

rmscloud.com

RMS Cloud - облачная система управления для гостиниц, позволяющая оптимизировать бронирование, управление доступностью и проводить онлайн-платежи.

Guest Guru

Guest Guru

guestguru.ai

Guest Guru — это сервис, использующий ИИ для автоматизации общения с гостями в арендуемых помещениях, отвечая на вопросы и управляя запросами.

GuestChat

GuestChat

guestchat.com

GuestChat - приложение для автоматического общения с гостями отелей, доступное 24/7 для ответов на вопросы и помощи с бронированиями.

HelloShift

HelloShift

helloshift.com

HelloShift — цифровая платформа для отелей, позволяющая бесконтактную регистрацию, обмен сообщениями, управление задачами и эффективное планирование уборки.

Glowing.io

Glowing.io

glowing.io

Glowing.io — это платформа для обмена сообщениями, которая позволяет брендам общаться с клиентами через популярные мобильные мессенджеры.

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch — это платформа для общения с гостями в отелях, позволяющая управлять отзывами, автоматизировать сообщения и улучшать клиентский опыт на всех стадиях пребывания.

Loopon

Loopon

loopon.com

Loopon - это инструмент анализа отзывов гостей для гостиничной отрасли, помогающий улучшать обслуживание и повышать удовлетворенность клиентов.

HiJiffy

HiJiffy

hijiffy.com

HiJiffy - платформа для общения в отелях, использующая ИИ для автоматизации обслуживания и увеличения прямых бронирований.

GuestLabs

GuestLabs

guestlabs.com

GuestLabs — это набор инструментов с ИИ для автоматизации взаимодействия с гостями в аренде, управления недвижимостью и гостиницах.

Revinate

Revinate

revinate.com

Revinate - платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, помогающая отелям анализировать предпочтения гостей и улучшать сервис через кастомизированные коммуникации.

Oaky

Oaky

oaky.com

Oaky — автоматизированный инструмент для отелей, который помогает увеличить прибыль за счёт персонализированных предложений для гостей.

Howazit

Howazit

howazit.com

Howazit - это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, помогающая предприятиям улучшить взаимодействие и оптимизировать обслуживание.

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Программное обеспечение для обмена гостевыми сообщениями - Самые популярные приложения - WebCatalog