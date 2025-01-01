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Программное обеспечение для доставки продуктов
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Программное обеспечение для доставки продуктов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для доставки продуктов позволяет продуктовым и продовольственным магазинам легко создавать службы доставки, устраняя необходимость нанимать преданных покупателей или водителей для каждого магазина. Это программное обеспечение позволяет продуктовым магазинам размещаться в Интернете или на мобильных устройствах, обслуживая клиентов, которым нужны услуги по требованию. Менеджеры продуктовых магазинов или магазинов повседневного спроса могут сотрудничать с этими платформами для создания удобных для клиентов страниц заказа. Программное обеспечение для доставки продуктов, разработанное специально для заказа и доставки продуктов или закусок, напоминает программное обеспечение для доставки/выноса из ресторана или кейтеринга по запросу. Эти платформы могут легко интегрироваться с системами управления розничной торговлей или программным обеспечением POS для оптимизации управления заказами. Кроме того, они часто включают в себя платформы электронной коммерции и программное обеспечение платежных шлюзов для беспрепятственных транзакций.

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Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — это приложение для доставки и забирания продуктов из магазинов в США и Канаде с помощью личных покупателей.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff - это приложение для доставки еды, напитков, предметов первой необходимости и алкоголя, предлагающее быстрый сервис и удобное повторение заказов.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.

Routific

Routific

routific.com

Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Local Express - платформа для онлайн-торговли продуктами, помогающая магазинам и ресторанам эффективно управлять своими операциями.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u - приложение для управления доставкой, обеспечивающее оптимизацию маршрутов, отслеживание в реальном времени и поддержку доказательства доставки.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Good Eggs — приложение для заказа свежих местных продуктов и наборов для приготовления блюд с доставкой в тот же день.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизирует процесс заказа продуктов, позволяя магазинам оплачивать только проданные товары, что оптимизирует управление запасами.

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Программное обеспечение для доставки продуктов - Самые популярные приложения - WebCatalog