Магазин приложений для веб-приложений Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

Поиск

✨ WebCatalog Desktop ✨ Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность. Скачать WebCatalog Desktop Узнать больше

Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для доставки продуктов - Самые популярные приложения - Тувалу

Программное обеспечение для доставки продуктов позволяет продуктовым и продовольственным магазинам легко создавать службы доставки, устраняя необходимость нанимать преданных покупателей или водителей для каждого магазина. Это программное обеспечение позволяет продуктовым магазинам размещаться в Интернете или на мобильных устройствах, обслуживая клиентов, которым нужны услуги по требованию. Менеджеры продуктовых магазинов или магазинов повседневного спроса могут сотрудничать с этими платформами для создания удобных для клиентов страниц заказа. Программное обеспечение для доставки продуктов, разработанное специально для заказа и доставки продуктов или закусок, напоминает программное обеспечение для доставки/выноса из ресторана или кейтеринга по запросу. Эти платформы могут легко интегрироваться с системами управления розничной торговлей или программным обеспечением POS для оптимизации управления заказами. Кроме того, они часто включают в себя платформы электронной коммерции и программное обеспечение платежных шлюзов для беспрепятственных транзакций.