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Программное обеспечение для доставки продуктов - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для доставки продуктов позволяет продуктовым и продовольственным магазинам легко создавать службы доставки, устраняя необходимость нанимать преданных покупателей или водителей для каждого магазина. Это программное обеспечение позволяет продуктовым магазинам размещаться в Интернете или на мобильных устройствах, обслуживая клиентов, которым нужны услуги по требованию. Менеджеры продуктовых магазинов или магазинов повседневного спроса могут сотрудничать с этими платформами для создания удобных для клиентов страниц заказа. Программное обеспечение для доставки продуктов, разработанное специально для заказа и доставки продуктов или закусок, напоминает программное обеспечение для доставки/выноса из ресторана или кейтеринга по запросу. Эти платформы могут легко интегрироваться с системами управления розничной торговлей или программным обеспечением POS для оптимизации управления заказами. Кроме того, они часто включают в себя платформы электронной коммерции и программное обеспечение платежных шлюзов для беспрепятственных транзакций.
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Instacart
instacart.com
Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet позволяет предприятиям легко управлять и анализировать операции местной доставки. Наш продукт включает в себя интуитивно понятные приложения для смартфонов для водителей, мощную современную веб-панель для диспетчеров, а также автоматические уведомления и отслеживание в реальном времени для получателей. Onfleet каждую неделю обеспечивает миллионы доставок для тысяч предприятий, начиная от доставки продуктов питания, ресторанов и цветов и заканчивая аптеками и компаниями электронной коммерции. Onfleet базируется в Сан-Франциско, Калифорния.
Gopuff
gopuff.com
Gopuff доставляет все, что вам нужно: доставку еды, товаров для дома, закусок и алкоголя на некоторые рынки.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизирует весь процесс заказа продуктов. Мы платим поставщикам за все, что они поставляют. Бакалейщики платят только за то, что продается.
Routific
routific.com
Routific может помочь вам спланировать, оптимизировать и распределить маршруты за считанные минуты. Красиво разработанный с учетом простоты использования, Routific берет на себя сложный, запутанный и головокружительный процесс планирования маршрута доставки и делает его восхитительным и даже увлекательным. Routific доверяют сотни компаний по доставке по всему миру. Мы помогаем вам доставлять заказы быстрее и в срок, улучшать качество обслуживания клиентов и снижать стоимость доставки.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — это программная платформа, предназначенная для любого бизнеса по доставке или оказанию услуг. Наше решение помогает этим предприятиям повысить эффективность своих маршрутов, улучшить качество доставки для клиентов и повысить производительность, одновременно сокращая время, необходимое для планирования маршрутов. Наше решение предоставляет компаниям все необходимое для ведения бизнеса по доставке или обслуживанию. Включает: GPS-слежение, совместное использование местоположения в реальном времени, управление бронированием, оптимизацию маршрутов, приложение для драйверов, уведомления, подтверждение доставки, API, настройку и многое другое!
Good Eggs
goodeggs.com
Абсурдно свежие продукты и наборы еды доставили в тот же день.
Local Express
localexpress.io
Комплексная платформа электронной коммерции для продуктовых магазинов, ресторанов, пекарен и любых других отраслевых предприятий, которые могут выходить в Интернет.