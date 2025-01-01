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Программное обеспечение для управления грантами помогает как грантодателям, так и соискателям грантов ориентироваться в предложении на получение гранта и процессе присуждения с их соответствующих точек зрения. Хотя эти инструменты в основном используются в некоммерческом секторе грантовыми фондами, они также служат государственным учреждениям и научно-исследовательским организациям. Некоторое программное обеспечение специально разработано для решения сложных задач государственного финансирования, включая соблюдение государственных постановлений, в отличие от программ, ориентированных на частное финансирование. Эти инструменты упрощают процесс отправки, предлагая такие функции, как создание форм, автоматизация задач и поддержка проверки. Спонсоры могут отслеживать свои бюджеты грантов, следить за прогрессом получателей грантов и оценивать успех с течением времени, чтобы определить, нуждаются ли в корректировке приоритеты финансирования. С точки зрения управления проектами, программное обеспечение для управления грантами позволяет пользователям контролировать основные действия на различных этапах рассмотрения каждой заявки на грант, от до и после выдачи гранта.
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Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang - программное обеспечение для управления донорами, разработанное для некоммерческих организаций, помогает отслеживать пожертвования и улучшать взаимодействие с донорами.
Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl — это платформа для некоммерческих организаций, позволяющая находить и отслеживать гранты, управлять заявками и получать напоминания о сроках.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants — платформа для управления грантами, позволяющая грантодавателям эффективно принимать, управлять и финансировать заявки на гранты.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble — приложение для управления грантами, предлагающее аналитику, бюджетирование и отчетность с автоматизацией и интеграцией.
Giveffect
giveffect.com
Giveffect - это программная платформа для некоммерческих организаций, предлагающая инструменты для сбора средств, управления событиями и координации волонтеров.
Vee Volunteers
vee.com
Приложение Vee помогает корпоративным командам и НПО соединяться для волонтерства, управлять событиями и улучшать общение между участниками.
Evalato
evalato.com
Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod — это платформа для некоммерческих организаций, объединяющая учёт, управление донорами, CRM, сбор средств и маркетинг в одном интерфейсе.
Keela
keela.co
Keela - это программное обеспечение для некоммерческих организаций, позволяющее управлять донорами, оптимизировать кампании по сбору средств и автоматизировать задачи.
Optimy
optimy.com
Оптимизируйте процесс предоставления грантов с помощью приложения Optimy, которое упрощает управление, автоматизирует задачи и отслеживает распределение средств.
Untap
untapcompete.com
Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds — это платформа для корпоративной социальной ответственности, управляющая пожертвованиями сотрудников, волонтерством и грантами для компаний.
Charityvest
charityvest.org
Charityvest — это платформа для управления благотворительными пожертвованиями, позволяющая пользователям оптимизировать свои вносы и отслеживать их влияние.
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