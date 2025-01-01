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Программное обеспечение для управления глобальной торговлей
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Программное обеспечение для управления глобальной торговлей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления глобальной торговлей (GTM) позволяет компаниям эффективно контролировать свои международные торговые операции. Это программное обеспечение, которое в первую очередь используется импортерами и экспортерами, расширяет сотрудничество с торговыми партнерами, автоматизирует процессы соблюдения требований и оптимизирует глобальную торговую деятельность. Максимизируя прибыль и облегчая трансграничные операции, программное обеспечение GTM помогает классифицировать продукты и управлять важной торговой документацией. Это упрощает обработку экспортных лицензий, документов соответствия, классификаций, затрат на погрузку, аккредитивов, задержек на международных границах и правил импорта. Профессионалы в этой области часто подчеркивают, что управление рисками цепочки поставок имеет решающее значение для предотвращения штрафов и сбоев в работе. Программное обеспечение GTM предоставляет решения, которые позволяют покупателям повысить прибыль за счет снижения комиссий, пошлин и тарифов, обеспечивая при этом прозрачность и отслеживаемость по всей цепочке поставок. Хотя специалисты по закупкам являются основными пользователями программного обеспечения GTM, оно также может принести пользу экспедиторам, производителям и другим торговым партнерам через онлайн-порталы.

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Volza

Volza

volza.com

Volza — это приложение для анализа экспортно-импортных данных из более чем 78 стран с уникальными инструментами для пользователей.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo предоставляет доступ к данным о глобальной торговле, позволяя анализировать цепочки поставок, находить возможности и управлять рисками.

TradeWindow

TradeWindow

tradewindow.io

TradeWindow - цифровая платформа для управления торговлей, предлагающая инструменты для анализа рынка и обработки сделок для трейдеров различного уровня.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos упрощает международную торговлю, предоставляя решения для расчета пошлин и налогов, а также управления трансграничными заказами.

TradeData.Pro

TradeData.Pro

tradedata.pro

TradeData.Pro предоставляет доступ к данным о международной торговле, включая информацию по странам, кодам и компаниям для анализа и оптимизации операций.

Market Inside

Market Inside

marketinsidedata.com

Market Inside — онлайн-платформа, предоставляющая доступ к данным импорта-экспорта более 195 стран и 3+ миллиардов записей грузоперевозок.

Export Genius

Export Genius

exportgenius.in

Export Genius — платформа для анализа внешней торговли, предоставляющая информацию об импорте и экспорте для профессионалов в различных отраслях.

Xindus

Xindus

xindus.net

Приложение Xindus помогает индийским малым и средним предприятиям участвовать в международной торговле, используя технологии и сотрудничество.

Coreties

Coreties

coreties.com

Coreties - приложение, использующее данные таможни и другие источники информации для анализа возможностей в сфере международной торговли и логистики.

Porth

Porth

porth.app

Приложение Porth - платформа для управления цепочками поставок с ИИ, автоматизирующая управление запасами, логистику и прогнозирование спроса.

Freightgate

Freightgate

freightgate.net

Freightgate – платформа для управления логистикой, предлагающая инструменты для оптимизации грузовых операций и повышения видимости цепочки поставок.

ImportKey

ImportKey

importkey.com

Приложение ImportKey предоставляет доступ к данным о торговле США и импортных данных для анализа цепочек поставок и торговых моделей компаний.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud — это крупнейшая сеть перевозчиков для международных отправок, обеспечивающая лучшие тарифы и варианты доставки более чем в 200 стран.

Flytta

Flytta

flytta.uk

Flytta — цифровой продукт для автоматизации процесса таможенной декларации, позволяющий быстро обрабатывать тысячи деклараций с использованием ИИ.

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