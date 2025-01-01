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Глобальные платформы занятости (GEP)
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Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения

Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Papaya - платформа для управления глобальной заработной платой и платежами, обеспечивающая автоматизацию и соответствие требованиям в более чем 160 странах.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop — это решение для глобальной зарплаты, позволяющее управлять и оплачивать международные команды в одном приложении, создавая контракты за меньше чем 5 минут.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

Приложение Trinet Expense оптимизирует управление расходами, предлагая функции отслеживания, автоматизации и отчетности для организаций.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.

Worca

Worca

worca.io

Worca - платформа для управления глобальными подрядчиками и фрилансерами. Она упрощает адаптацию, соответствует законам и оптимизирует выплаты.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global — платформа для глобального найма и управления зарплатой, позволяющая работодателям работать с сотрудниками и подрядчиками в 185 странах.

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