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Глобальные платформы занятости (GEP)
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Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения

Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop — это решение для глобальной зарплаты, позволяющее управлять и оплачивать международные команды в одном приложении, создавая контракты за меньше чем 5 минут.

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Papaya - платформа для управления глобальной заработной платой и платежами, обеспечивающая автоматизацию и соответствие требованиям в более чем 160 странах.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляет выплатами, льготами и соблюдением норм для компаний в США, нанимающих сотрудников и подрядчиков в стране и за рубежом.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst помогает компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников и подрядчиков в более чем 180 странах с соблюдением местных законов.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent - это глобальная платформа для упрощения международного найма и управления трудовыми отношениями без создания местных организаций.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

Приложение Trinet Expense оптимизирует управление расходами, предлагая функции отслеживания, автоматизации и отчетности для организаций.

Worca

Worca

worca.io

Worca - платформа для управления глобальными подрядчиками и фрилансерами. Она упрощает адаптацию, соответствует законам и оптимизирует выплаты.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion — платформа для найма и управления международными командами, упрощающая адаптацию и соблюдение правил занятости в 160+ странах.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global — платформа для глобального найма и управления зарплатой, позволяющая работодателям работать с сотрудниками и подрядчиками в 185 странах.

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Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения - WebCatalog