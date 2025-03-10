Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения - Ватикан

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Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.
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WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим решениям мы даем компаниям возможность расширять свои команды по всему миру без необходимости создания местной организации. Наша платформа автоматизирует трудоемкие процессы адаптации, глобальный расчет заработной платы и позволяет компаниям быстро, легко и с соблюдением требований нанимать таланты из более чем 160 стран. Если вы хотите узнать больше, закажите демо-версию здесь: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Специализируясь на экономически эффективных глобальных HR-решениях, Worca помогает американским стартапам на всех этапах финансирования эффективно масштабироваться. Наша SaaS-платформа способствует быстрому найму и адаптации лучших специалистов, а также плавной интеграции функций расчета заработной платы, соблюдения законодательства, льгот и других функций управления персоналом. Worca приносит пользу технологическим предпринимателям, давая им шанс в борьбе за таланты против крупных технологических компаний. Наши автоматизированные процессы управления персоналом позволяют нашим клиентам нанимать элитных инженеров и других технических специалистов, которые обеспечат успешный запуск, рост и процветание их бизнеса.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
ИИ без границ - это платформа для управления международными зарплатами и HR-процессами, упрощая найм и оплату сотрудников в 170 странах.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. Работать где угодно. Будьте вездесущим.
Skuad
skuad.io
Skuad - платформа для глобального найма и расчёта заработной платы, позволяющая компаниям нанимать и платить сотрудникам в более чем 160 странах.
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — это профессиональная организация работодателей (PEO), которая предоставляет малому и среднему бизнесу (SMB) полный спектр HR-решений, адаптированных для отрасли. Чтобы освободить предприятия малого и среднего бизнеса от трудоемких сложностей с кадрами, TriNet предлагает доступ к экспертным знаниям в области человеческого капитала, преимуществам, снижению рисков и соблюдению требований, расчету заработной платы и технологиям реального времени. От Мэйн-стрит до Уолл-стрит, TriNet дает возможность малым и средним предприятиям сосредоточиться на самом важном — развитии своего бизнеса. ТриНет – Люди имеют значение. Для получения дополнительной информации посетите TriNet.com или подпишитесь на нас в Твиттере (@TriNet)
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya - платформа для управления глобальной заработной платой и платежами, обеспечивающая автоматизацию и соответствие требованиям в более чем 160 странах.
Ontop
getontop.com
Ontop — это решение для глобальной зарплаты, позволяющее управлять и оплачивать международные команды в одном приложении, создавая контракты за меньше чем 5 минут.
Multiplier
usemultiplier.com
Multiplier упрощает международный найм и управление работниками, обеспечивая учет зарплат, льгот и соблюдение законодательства в более чем 150 странах.
Justworks
justworks.com
Justworks - это приложение для управления заработной платой, льготами и HR-инструментами для малых и средних предприятий, с поддержкой круглосуточно.
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