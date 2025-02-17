Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения - Сирия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.
Отправить новое приложение
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим решениям мы даем компаниям возможность расширять свои команды по всему миру без необходимости создания местной организации. Наша платформа автоматизирует трудоемкие процессы адаптации, глобальный расчет заработной платы и позволяет компаниям быстро, легко и с соблюдением требований нанимать таланты из более чем 160 стран. Если вы хотите узнать больше, закажите демо-версию здесь: https://workmotion.com/book-a-demo/
Worca
worca.io
Специализируясь на экономически эффективных глобальных HR-решениях, Worca помогает американским стартапам на всех этапах финансирования эффективно масштабироваться. Наша SaaS-платформа способствует быстрому найму и адаптации лучших специалистов, а также плавной интеграции функций расчета заработной платы, соблюдения законодательства, льгот и других функций управления персоналом. Worca приносит пользу технологическим предпринимателям, давая им шанс в борьбе за таланты против крупных технологических компаний. Наши автоматизированные процессы управления персоналом позволяют нашим клиентам нанимать элитных инженеров и других технических специалистов, которые обеспечат успешный запуск, рост и процветание их бизнеса.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или подрядчиков, использующих контракты, соответствующие местным требованиям, избегая при этом рисков неправильной классификации, проходя проверки соответствия и управляя международной рабочей силой в одном месте.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной технологии управления персоналом, подкрепленной персонализированным опытом и непревзойденным глобальным масштабом. Velocity Global — крупнейший мировой работодатель (также известный как International PEO) в 185 странах и во всех 50 США. Более 1000 брендов полагаются на Velocity Global для создания глобальных команд без затрат или сложностей, связанных с созданием иностранных юридических лиц или государственной регистрацией. Компания предлагает дополнительные услуги, включая проверку соответствия требованиям независимых подрядчиков для оценки рабочей силы и агента по учету (AoR) для оптимизации платежей подрядчикам. Velocity Global была названа известной аналитической фирмой NelsonHall «Лидером» в категории «Глобальный работодатель услуг записи». Основанная в 2014 году компания насчитывает сотни сотрудников на шести континентах.
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной облачной платформы. Используя Plane, вы можете отправлять платежи контрагентам в более чем 240 стран по оптимальным курсам обмена. Плейн считает, что международные подрядчики должны иметь тот же опыт расчета заработной платы, что и американские сотрудники. Мы отправляем платежи непосредственно на банковские счета подрядчиков, чтобы они могли снимать деньги со своих счетов без хлопот и комиссий за снятие средств, как в электронном кошельке. Хотите нанять сотрудников вместо подрядчиков? С Plane вы можете легко нанимать сотрудников на полный рабочий день в более чем 100 странах без необходимости создавать местные организации. Plane занимается оформлением документов о приеме на работу, удержанием налогов и многим другим, так что вам не придется этого делать. В отличие от многих EOR, Plane верит в простоту ценообразования без каких-либо скрытых комиссий. Вы платите фиксированную ежемесячную плату. Не знаете, нанять ли члена команды в качестве сотрудника или подрядчика? Plane поддерживает оба варианта с первого дня, и наша команда экспертов будет рада помочь вам выбрать лучший вариант, соответствующий вашим потребностям, без каких-либо планов.
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно понятные технологии с интерактивным обслуживанием, чтобы организации могли быстро и в соответствии с требованиями привлекать и платить работникам по всему миру.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодатель, мы упрощаем для вас удаленный найм в любой точке мира. Мы берем на себя все обязанности по управлению трудоустройством и соблюдению требований в 160 странах, одновременно снабжая ваших сотрудников инструментами и поддержкой, которые им необходимы, чтобы чувствовать себя частью вашей команды. Мы понимаем, что ваше время ценно, и вам нужен партнер, которому вы можете доверять, чтобы сделать все максимально простым, чтобы вы могли продолжать вести свой бизнес. Работать где угодно. Будьте вездесущим.
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприятия и новые стартапы могут получить доступ к лучшим талантам со всего мира, чтобы развивать свой бизнес и создавать разнообразные распределенные команды. Никаких авансовых платежей, скрытых затрат или долгосрочных ограничений не требуется. Прокат в более чем 160 странах || Платите в более чем 100 валютах || Получите экспертную поддержку 24x5
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — это профессиональная организация работодателей (PEO), которая предоставляет малому и среднему бизнесу (SMB) полный спектр HR-решений, адаптированных для отрасли. Чтобы освободить предприятия малого и среднего бизнеса от трудоемких сложностей с кадрами, TriNet предлагает доступ к экспертным знаниям в области человеческого капитала, преимуществам, снижению рисков и соблюдению требований, расчету заработной платы и технологиям реального времени. От Мэйн-стрит до Уолл-стрит, TriNet дает возможность малым и средним предприятиям сосредоточиться на самом важном — развитии своего бизнеса. ТриНет – Люди имеют значение. Для получения дополнительной информации посетите TriNet.com или подпишитесь на нас в Твиттере (@TriNet)
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизировать каждую часть жизненного цикла сотрудников в единой системе. Возьмем, к примеру, онбординг. С помощью Rippling вы можете нанять нового сотрудника в любой точке мира и настроить его заработную плату, корпоративную карту, компьютер, льготы и даже сторонние приложения, такие как Slack и Microsoft 365, — и все это за 90 секунд.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global — это финтех-компания SaaS, предоставляющая глобальные технологии платежей и расчета заработной платы. Это единственная финтех-компания, созданная для сотрудников по всему миру. Комплексное автоматизированное решение Papaya обеспечивает прозрачность, скорость и гибкость, необходимые финансовым командам для комплексного управления расходами на рабочую силу. Папайя служит мозгом, соединяющим точки глобальных платежей и расчета заработной платы, объединяя процессы и потоки данных, а также интегрируясь с инструментами HCM и ERP для создания единого источника достоверной информации. Это превращает глобальные выплаты заработной платы — самые большие расходы и обязательства каждой компании — в предсказуемый стратегический актив.
Ontop
getontop.com
Глобальное решение по расчету заработной платы 3-1. С помощью Ontop вы можете начать создавать свою глобальную команду всего за несколько кликов. Управляйте и платите своим международным командам в любой точке мира. Масштабируйте свой бизнес по всему миру и предложите своим международным талантам встроенные финансовые услуги. - Оптимизируйте управление расчетом заработной платы, найдя все в одном месте. - Оплатите всю свою рабочую силу одним щелчком мыши. Выбирайте из множества способов оплаты, адаптированных к вашим финансовым потребностям. - Создавайте контракты менее чем за 5 минут. Настраивайте, фильтруйте и обновляйте информацию о своей команде за считанные секунды.
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальными командами.
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы берем на себя мельчайшие детали, чтобы вы могли сосредоточиться на главном: построении своего бизнеса и своей команды.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.