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Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения - Ниуэ
Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.
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Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, ИТ и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы можете управлять и автоматизиро...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
Justworks
justworks.com
Justworks — это многопродуктовое решение, предлагающее глобальный расчет заработной платы, льготы, поддержку соответствия требованиям, учет рабочего времени, инструменты управления персоналом и многое другое с отмеченной наградами поддержкой сертифицированных экспертов по управлению персоналом. Мы б...
Ontop
getontop.com
Глобальное решение по расчету заработной платы 3-1. С помощью Ontop вы можете начать создавать свою глобальную команду всего за несколько кликов. Управляйте и платите своим международным командам в любой точке мира. Масштабируйте свой бизнес по всему миру и предложите своим международным талантам вс...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global — это финтех-компания SaaS, предоставляющая глобальные технологии платежей и расчета заработной платы. Это единственная финтех-компания, созданная для сотрудников по всему миру. Комплексное автоматизированное решение Papaya обеспечивает прозрачность, скорость и гибкость, необходимые фи...
Multiplier
usemultiplier.com
Хотите облегчить трудоустройство талантов в другой стране? Multiplier — ваше решение: наша технология позволяет вам беспрепятственно адаптироваться к работе, платить своим сотрудникам, соблюдать нормативные законы и предоставлять преимущества за рубежом, а также оставаться на связи с вашими глобальн...
Skuad
skuad.io
Skuad — это быстрорастущая глобальная платформа по трудоустройству и заработной плате, которая позволяет таким компаниям, как ваша, нанимать и оплачивать исключительные таланты в любой точке мира в соответствии с требованиями законодательства. Skuad создан для нового мира труда, где крупные предприя...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Plane
plane.com
Plane (ранее Pilot) управляет расчетом заработной платы, льготами и соблюдением требований для американских компаний, нанимающих американских и международных сотрудников и подрядчиков. Легко нанимайте, настраивайте и платите сотрудникам и подрядчикам в США и по всему миру с помощью одной безопасной ...
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET) — это профессиональная организация работодателей (PEO), которая предоставляет малому и среднему бизнесу (SMB) полный спектр HR-решений, адаптированных для отрасли. Чтобы освободить предприятия малого и среднего бизнеса от трудоемких сложностей с кадрами, TriNet предлагает доступ ...
Borderless AI
hireborderless.com
Borderless AI — это уникальное глобальное решение для расчета заработной платы, которое использует возможности генеративного искусственного интеллекта для автоматизации и ускорения процесса адаптации, управления и оплаты труда членов международной команды. Почему уникальный? Мы объединили интуитивно...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst нанимает ваших штатных сотрудников и/или подрядчиков от вашего имени в более чем 180 странах. Нет необходимости тратить месяцы и десятки тысяч долларов на создание местной организации для работы с вашими лучшими специалистами. Оплачивайте, управляйте и нанимайте штатных сотрудников и/или п...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — это глобальное решение EOR, которое позволяет вам сосредоточиться на развитии бизнеса и команды мирового уровня. Как ваш партнер, мы даем вам возможность нанимать лучших специалистов со всего мира без необходимости создания дорогостоящей местной компании. Как ваш официальный работодате...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion трансформирует рабочие места, упрощая наем сотрудников на международном уровне, независимо от национальных границ. Известные своей немецкой эффективностью, мы являемся одним из ведущих европейских игроков, сокращающих разрыв между работодателями и талантами со всего мира. Благодаря нашим ...
Worca
worca.io
Специализируясь на экономически эффективных глобальных HR-решениях, Worca помогает американским стартапам на всех этапах финансирования эффективно масштабироваться. Наша SaaS-платформа способствует быстрому найму и адаптации лучших специалистов, а также плавной интеграции функций расчета заработной ...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global ускоряет будущее работы за пределами границ. Его глобальная рабочая платформа упрощает работу работодателей и специалистов, позволяя им работать с кем угодно, где угодно и как угодно. Работодатели и таланты взаимодействуют одним щелчком мыши с помощью запатентованной облачной техноло...