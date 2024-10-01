Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Глобальные платформы занятости (GEP) - Самые популярные приложения - Мальдивы Самые популярные Недавно добавленные

Глобальные платформы трудоустройства (GEP) представляют собой приложения по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которые позволяют компаниям нанимать сотрудников на международном уровне без необходимости установления юридического присутствия в других странах. Они достигают этого, действуя в качестве юридического лица, например, зарегистрированного работодателя (EOR), профессиональной организации работодателей (PEO) или зарегистрированного агента (AOR). Такая настройка позволяет платформе выступать в качестве фактического работодателя, предоставляя компаниям возможность нанимать работников по всему миру. Хотя GEP имеют общие характеристики с аналогичными категориями услуг, такими как поставщики PEO и работодатели услуг записи, они отличаются подходом, ориентированным на программное обеспечение, и широким использованием современных технологий. Хотя они могут предлагать HR-консультации, консультации или другую поддержку, эти платформы в основном работают как программные решения, предоставляя пользователям гибкость и контроль через центральную панель управления.