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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта
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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.

Perplexity

Perplexity

perplexity.ai

Perplexity AI - это чат-бот и поисковая система, использующая ИИ для предоставления ответов на вопросы с цитированием источников в реальном времени.

DeepSeek

DeepSeek

deepseek.com

DeepSeek — это бесплатный AI-ассистент, предлагающий текстовую генерацию, рассуждения, анализ кода и высокую многоязычную поддержку для различных пользователей.

Claude

Claude

claude.ai

Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Leonardo.AI — это платформа для генерации изображений с помощью ИИ, позволяющая создавать высококачественные визуальные активы и 3D текстуры.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs - приложение для создания реалистичных голосов и звуков с использованием ИИ, поддерживающее 32 языка и позволяющее персонализировать аудиоконтент.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney — это приложение на базе ИИ, которое генерирует изображения по текстовым подсказкам. Оно работает через веб-интерфейс и Discord.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — это платформа для написания с ИИ, предлагающая инструменты для переписывания, проверки грамматики, суммирования и цитирования, поддерживая разнообразные стили письма.

Playground AI

Playground AI

playground.com

Playground AI - это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений с помощью ИИ, позволяющий редактировать и комбинировать различные визуальные элементы.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer - инструмент для создания изображений и редактирования фотографий с использованием ИИ. Позволяет генерировать контент и настраивать дизайн.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Jenni AI — помощник для письма, предлагающий автозаполнение, проверку плагиата и автоматические цитаты, подходит для создания эссе, блогов и других текстов.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.

Replit

Replit

replit.com

Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

AI Writer - это инструмент для генерации контента, который помогает создавать статьи, эссе и другие тексты за пару минут с помощью искусственного интеллекта.

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

TypingMind - интерфейс для общения с популярными AI моделями, позволяет использовать API ключи без подписки и всё хранится локально, обеспечивая приватность.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.

Qwen

Qwen

qwenlm.ai

Qwen — это бесплатный чат-бот на основе ИИ, предлагающий помощь в различных задачах, таких как обработка документов, кодирование и анализ изображений.

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Mistral AI - платформа для обработки естественного языка с открытым исходным кодом, предлагающая мощные языковые модели для различных бизнес-применений.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

Приложение 1min.AI объединяет различные модели ИИ для создания контента, редактирования и управления задачами, обеспечивая простой доступ и прозрачное использование.

Wordtune

Wordtune

wordtune.com

Wordtune - это AI-инструмент для улучшения письма, перефразирования текстов и адаптации стиля, поддерживающий множество языков.

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI - приложение для создания реалистичных визуализаций и графики на основе 3D-моделей и эскизов, подходящее для дизайнеров и архитекторов.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai - это инструмент для генерации текста, помогающий маркетологам создавать целевой контент и рекламные копии, адаптированные к конкретным потребностям.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

ClipDrop - это приложение для редактирования изображений с AI, позволяющее удалять фон, улучшать качество и создавать вариации изображений.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Getimg.ai — платформа для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых подсказок и стилей, позволяющая модифицировать и расширять изображения.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.

DesiVocal

DesiVocal

desivocal.com

DesiVocal - приложение для генерации текста в речь на нескольких языках с возможностью настройки голоса и стиля, полезное для создателей контента.

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Metavoice - приложение для изменения голоса в реальном времени с помощью AI, позволяющее имитировать различные тона и акценты.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal - это помощник для академического письма с функциями исправления языка, проверки плагиата и поддержкой форматирования для отправки рукописей.

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics — это платформа ИИ, превращающая кадров живого действия в 3D-анимации, упрощая создание визуальных эффектов для независимых filmmakers.

ProWritingAid

ProWritingAid

prowritingaid.com

ProWritingAid - это инструмент для проверки грамматики, стиля и анализа письма, помогающий улучшить качество текста и адаптировать его под разные жанры.

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker - бесплатный инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в аудио на разных языках и с различными стилями голосов.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — инструмент на базе ИИ для создания текстов, включая романы и игровые сюжеты; помогает авторам генерировать и улучшать содержание.

AKOOL

AKOOL

akool.com

AKOOL - платформа генеративного ИИ для создания персонализированного видео и изображений для маркетинга с возможностями интеграции для разработчиков.

PolyBuzz

PolyBuzz

polybuzz.ai

PolyBuzz – это платформа для чатботов на основе ИИ, позволяющая вести динамичные беседы с более чем 20 миллионами уникальных персонажей.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.

TextCortex

TextCortex

textcortex.com

TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero - инструмент для определения, создан ли текст ИИ, поддерживающий анализ на уровне предложений, параграфов и документов.

Build AI

Build AI

buildai.space

Приложение Build AI позволяет создавать веб-приложения с поддержкой ИИ без необходимости программирования за счет простого описания.

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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - WebCatalog