Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI - это чат-бот и поисковая система, использующая ИИ для предоставления ответов на вопросы с цитированием источников в реальном времени.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek — это бесплатный AI-ассистент, предлагающий текстовую генерацию, рассуждения, анализ кода и высокую многоязычную поддержку для различных пользователей.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI — это платформа для генерации изображений с помощью ИИ, позволяющая создавать высококачественные визуальные активы и 3D текстуры.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs - приложение для создания реалистичных голосов и звуков с использованием ИИ, поддерживающее 32 языка и позволяющее персонализировать аудиоконтент.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это приложение на базе ИИ, которое генерирует изображения по текстовым подсказкам. Оно работает через веб-интерфейс и Discord.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для написания с ИИ, предлагающая инструменты для переписывания, проверки грамматики, суммирования и цитирования, поддерживая разнообразные стили письма.
Playground AI
playground.com
Playground AI - это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений с помощью ИИ, позволяющий редактировать и комбинировать различные визуальные элементы.
Runway
runwayml.com
Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer - инструмент для создания изображений и редактирования фотографий с использованием ИИ. Позволяет генерировать контент и настраивать дизайн.
AWS Console
amazon.com
Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI — помощник для письма, предлагающий автозаполнение, проверку плагиата и автоматические цитаты, подходит для создания эссе, блогов и других текстов.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.
Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
Speechify
speechify.com
Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.
Hugging Face
huggingface.co
Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - это платформа для автоматизации маркетинга и управления контактами, помогающая создавать и управлять электронными кампаниями и рекламой.
Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Jasper
jasper.ai
Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - это инструмент для генерации контента, который помогает создавать статьи, эссе и другие тексты за пару минут с помощью искусственного интеллекта.
OpusClip
opus.pro
OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.
TypingMind
typingmind.com
TypingMind - интерфейс для общения с популярными AI моделями, позволяет использовать API ключи без подписки и всё хранится локально, обеспечивая приватность.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
Fotor
fotor.com
Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — это бесплатный чат-бот на основе ИИ, предлагающий помощь в различных задачах, таких как обработка документов, кодирование и анализ изображений.
Mistral AI
mistral.ai
Mistral AI - платформа для обработки естественного языка с открытым исходным кодом, предлагающая мощные языковые модели для различных бизнес-применений.
D-ID
d-id.com
D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.
1min.AI
1min.ai
Приложение 1min.AI объединяет различные модели ИИ для создания контента, редактирования и управления задачами, обеспечивая простой доступ и прозрачное использование.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune - это AI-инструмент для улучшения письма, перефразирования текстов и адаптации стиля, поддерживающий множество языков.
PromeAI
promeai.com
PromeAI - приложение для создания реалистичных визуализаций и графики на основе 3D-моделей и эскизов, подходящее для дизайнеров и архитекторов.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai - это инструмент для генерации текста, помогающий маркетологам создавать целевой контент и рекламные копии, адаптированные к конкретным потребностям.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop - это приложение для редактирования изображений с AI, позволяющее удалять фон, улучшать качество и создавать вариации изображений.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
getimg.ai
getimg.ai
Getimg.ai — платформа для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых подсказок и стилей, позволяющая модифицировать и расширять изображения.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.
DesiVocal
desivocal.com
DesiVocal - приложение для генерации текста в речь на нескольких языках с возможностью настройки голоса и стиля, полезное для создателей контента.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice - приложение для изменения голоса в реальном времени с помощью AI, позволяющее имитировать различные тона и акценты.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal - это помощник для академического письма с функциями исправления языка, проверки плагиата и поддержкой форматирования для отправки рукописей.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — это платформа ИИ, превращающая кадров живого действия в 3D-анимации, упрощая создание визуальных эффектов для независимых filmmakers.
ProWritingAid
prowritingaid.com
ProWritingAid - это инструмент для проверки грамматики, стиля и анализа письма, помогающий улучшить качество текста и адаптировать его под разные жанры.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker - бесплатный инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в аудио на разных языках и с различными стилями голосов.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — инструмент на базе ИИ для создания текстов, включая романы и игровые сюжеты; помогает авторам генерировать и улучшать содержание.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz – это платформа для чатботов на основе ИИ, позволяющая вести динамичные беседы с более чем 20 миллионами уникальных персонажей.
AKOOL
akool.com
AKOOL - платформа генеративного ИИ для создания персонализированного видео и изображений для маркетинга с возможностями интеграции для разработчиков.
Reface
reface.ai
Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex - это AI-помощник для создания и улучшения контента, адаптирующийся к стилю пользователя, с поддержкой различных текстовых задач и интеграцией в почтовые сервисы.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero - инструмент для определения, создан ли текст ИИ, поддерживающий анализ на уровне предложений, параграфов и документов.
Fliki
fliki.ai
Fliki — это инструмент для создания видео с помощью AI, позволяющий генерировать контент на основе идей пользователей или ссылок на продукты Amazon.
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