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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предоставляет инструменты для улучшения поиска и анализа больших данных с помощью ИИ и машинного обучения для поддержки принятия решений.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI — это платформа для генерации изображений с помощью ИИ, позволяющая создавать высококачественные визуальные активы и 3D текстуры.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI - это чат-бот и поисковая система, использующая ИИ для предоставления ответов на вопросы с цитированием источников в реальном времени.
Runway
runwayml.com
Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это приложение на базе ИИ, которое генерирует изображения по текстовым подсказкам. Оно работает через веб-интерфейс и Discord.
Claude
claude.ai
Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для написания с ИИ, предлагающая инструменты для переписывания, проверки грамматики, суммирования и цитирования, поддерживая разнообразные стили письма.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop - это приложение для редактирования изображений с AI, позволяющее удалять фон, улучшать качество и создавать вариации изображений.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen — это бесплатный чат-бот на основе ИИ, предлагающий помощь в различных задачах, таких как обработка документов, кодирование и анализ изображений.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — это приложение для помощи в письме, предоставляющее проверку грамматики, орфографии и стиля в реальном времени на различных платформах.
HeyGen
heygen.com
HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer - инструмент для создания изображений и редактирования фотографий с использованием ИИ. Позволяет генерировать контент и настраивать дизайн.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — это платформа ИИ, превращающая кадров живого действия в 3D-анимации, упрощая создание визуальных эффектов для независимых filmmakers.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io — это платформа для оптимизации процессов продаж, предлагающая инструменты для управления контактом, взаимодействия и анализа данных.
OpusClip
opus.pro
OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.
Narakeet
narakeet.com
Narakeet – это платформа для создания озвучки, преобразующая текст в звук с помощью более 500 реалистичных голосов на разных языках.
Playground AI
playground.com
Playground AI - это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений с помощью ИИ, позволяющий редактировать и комбинировать различные визуальные элементы.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
AI Writer
ai-writer.com
AI Writer - это инструмент для генерации контента, который помогает создавать статьи, эссе и другие тексты за пару минут с помощью искусственного интеллекта.
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
PlayHT
play.ht
PlayHT — платформа для генерации ультрареалистичного озвучивания текста с использованием ИИ, предлагающая более 900 голосов на 142 языках.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai — это приложение для генерации изображений с помощью ИИ, позволяющее создавать логотипы, обложки книг и постеры.
getimg.ai
getimg.ai
Getimg.ai — платформа для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых подсказок и стилей, позволяющая модифицировать и расширять изображения.
CodePal
codepal.ai
CodePal — лучший помощник в программировании. Это комплексная платформа, предлагающая ряд помощников по кодированию и инструментов для помощи разработчикам. Он отлично подходит для студентов, новичков, опытных разработчиков и компаний, которые хотят улучшить свой процесс разработки. Генераторы кода AI могут выполнять различные задачи, такие как программирование, применять преобразования и манипуляции с кодом и многие другие задачи. Генераторы кода AI очень полезны для обучения, поскольку они могут дать хорошее представление о том, как задача должна быть записана в коде.
SteosVoice
cybervoice.io
Голосовые связки искусственного интеллекта для каждого. 1. Создавайте уникальный контент; 2. Дублирование видео, пожертвования, инди-игры, моды; 3. Создавайте подкасты; 4. Поздравьте своих покровителей; 5. Зарабатывайте на своем голосе.
Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
Type
type.ai
Type — это редактор документов, использующий ИИ для генерации и редактирования текста в удобном интерфейсе, улучшая эффективность создания контента.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metavoice - приложение для изменения голоса в реальном времени с помощью AI, позволяющее имитировать различные тона и акценты.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs - приложение для создания реалистичных голосов и звуков с использованием ИИ, поддерживающее 32 языка и позволяющее персонализировать аудиоконтент.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут создавать изображения AI, просто описывая изображение с помощью OpenAI DALL-E AI Solution. Пользователи могут ввести приглашение или тему в AIWriter, и платформа сгенерирует полный фрагмент текста на основе этого ввода, используя технологию GPT4.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI-это все в одном платформе с Chatgpt, Gemini и Claude, а также навигатором для тысяч мировых продуктов ИИ. * AI Store: Самая большая точка продажи AI Chatgate - это магазин ИИ, где вы можете найти тысячи инструментов и платформ ИИ, которые охватывают все типы генеративного ИИ. Хотя было бы удобно, если бы вы могли сегментировать эти инструменты, чтобы найти то, что ищете быстрее, вы не можете спорить с широким выбором предлагаемых вариантов. * GPTS: Chatgate AI также предоставляет доступ к чат -ботам, адаптированным к конкретным потребностям, таким как консультант по коде, мотивационный помощник и многое другое. Эти инструменты, по сути, такие же, как CHATGPT, но с новой краской, чтобы сделать их немного более адаптированными к конкретным потребностям. Хотя в настоящее время эти разные приложения не слишком сильно отличаются, у них есть большой потенциал для улучшения технологических достижений. * AI Chatbots: Catgate AI также обладает собственными встроенными возможностями искусственного интеллекта, позволяя вам использовать свой диапазон чат-ботов для завышения вопросов, расширить идею или даже генерировать полные части контента, как мы сделали в нашем примере выше.
Speechify
speechify.com
Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike — это приложение для создания оригинальных изображений с помощью ИИ на основе текстовых подсказок, позволяющее художникам и дизайнерам легко генерировать визуальный контент.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — это усовершенствованный инструмент AI-помощник по копирайтингу, созданный для ускорения процесса написания и повышения качества контента. Он разработан, чтобы помочь пользователям писать быстрее в различных областях, таких как блоги, SEO, социальные сети, рерайтинг, продажи, реклама и веб-сайты. В инструменте используется технология искусственного интеллекта, обученная отраслевыми экспертами, что гарантирует, что предоставляемый контент поможет повысить рейтинг и увеличить продажи независимо от отрасли. Он специализируется на создании высокопроизводительных копий с бесконечными вариациями на нескольких языках, что позволяет компаниям выходить на глобальный уровень, не беспокоясь о неуклюжих переводах. Craftly.AI также предлагает специальные инструменты и обучение, обеспечивает отслеживание, аналитику и автоматическое управление версиями. Он также предлагает рабочее место для совместной работы и организации проектов, включая функции для мониторинга, организации и совместного использования проектов. Craftly.AI поддерживает отдельных писателей, маркетологов, малый бизнес, большие команды, студентов, преподавателей, учреждения и некоммерческие организации. Помимо того, что Craftly.AI является ценным инструментом для борьбы с писательским кризисом, он также является ресурсом для компаний, стремящихся оптимизировать процесс копирайтинга и улучшить общее качество своего контента.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni AI — помощник для письма, предлагающий автозаполнение, проверку плагиата и автоматические цитаты, подходит для создания эссе, блогов и других текстов.
Text Reader
textreader.ai
Создавайте реалистичный звук за считанные секунды, идеально подходящий для подкастов, закадрового видео, личных приветствий, телефонных систем IVR и многого другого.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
D-ID
d-id.com
D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — это AI-помощник для завершения кода, который улучшает разработку программного обеспечения, предоставляя умные предложения и обеспечивая безопасность кода.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen — приложение для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых и визуальных подсказок, предлагающее редактирование и улучшение изображений.
Free text to speech
text-to-speech.online
Приложение преобразует текст в естественную речь, поддерживает множественные языки и адаптивные параметры голоса для персонализации прослушивания.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai - генератор изображений с ИИ, создающий реалистичные изображения из текстовых и визуальных подсказок.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Создавайте бесплатные изображения ИИ с помощью Imagine Anything. Легко создавайте фотографии, клипарты, графику и многое другое с помощью нашего генератора искусственного интеллекта. Imagine Anything в настоящее время является генератором изображений с использованием искусственного интеллекта, но он работает над созданием универсальной платформы, позволяющей творческим людям воплотить свои идеи в жизнь. Его цель — предложить комплексный набор инструментов искусственного интеллекта для создания различных типов контента, включая изображения, видео, сценарии, книги, озвучку, субтитры и музыку.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo – это инструмент, который преобразует текст в реалистичную речь, предлагая более 1000 голосов на 130+ языках для различных проектов.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Приложение «Настоящие фальшивые фотографии» использует ИИ для создания высококачественных изображений для профилей в приложениях для знакомств.
Mixart.ai
mixart.ai
Благодаря нашему бесплатному генератору изображений с искусственным интеллектом создание и редактирование изображений стало еще проще. Используйте потенциал искусственного интеллекта, чтобы легко создавать и настраивать визуальные эффекты в соответствии со своим видением. Начните творить сегодня!
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — это комплексный бесплатный набор инструментов искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации вашего творческого процесса. Если вы хотите поменять лица, превратить текст в изображения или отредактировать фотографии, вы можете найти все, что вам нужно, в одном месте.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble.ai создает настраиваемые ИИ-голоса и предлагает функции перевода, клонирования и редактирования аудио на разных языках.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite - это инструмент для генерации контента с помощью ИИ, упрощающий создание статей, постов и оптимизацию для SEO.
Leelo
leelo-ai.com
Leelo находится в авангарде технологических инноваций, предлагая передовой инструмент преобразования текста в речь (TTS), который использует возможности искусственного интеллекта для преобразования текста в высококачественный, естественно звучащий звук. Этот инструмент является полезным как для предприятий, так и для частных лиц, предлагая широкий спектр приложений: от создания аудиокниг до улучшения озвучивания цифрового контента. Ориентируясь на профессиональное качество звука, Leelo обещает точность, плавность и реалистичность каждого фрагмента звука, который он генерирует. Понимание механики инструмента преобразования текста в речь Leelo является ключом к оценке его возможностей. Процесс преобразования письменного текста в произнесенные слова осуществляется без проблем благодаря передовым алгоритмам искусственного интеллекта. Вот краткий обзор того, как работает Leelo: * Пользователи вводят свой текст в редактор Leelo. * Затем они выбирают желаемый язык, голос и стиль из обширной библиотеки. * ИИ обрабатывает текст и генерирует звук, который можно слушать в режиме реального времени.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать иллюстрации, созданные с помощью искусственного интеллекта, за считанные секунды. С IllostrationAI вы можете выбрать свой стиль из библиотеки различных стилей, описать объект, который хотите проиллюстрировать, и улучшить свои результаты с помощью масштабирования AI. Вы также можете удалить фон и добавить собственный фон.
Ai Sofiya
aisofiya.com
София — это многофункциональный инструмент искусственного интеллекта, который не только обеспечивает преобразование TTS, но также обладает возможностями генерации текста и чат-бота. Это делает его универсальным инструментом, который можно использовать в широком спектре приложений и настроек, таких как чат-боты для обслуживания клиентов, голосовые помощники, образовательные чат-боты, генерация текста для задач обработки естественного языка и многое другое.
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