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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs является компанией AI Audio Research and Deployment. Наша исследовательская группа разрабатывает аудио-модели искусственного интеллекта, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстные речевые и звуковые эффекты. Наша команда продуктов делает эти модели доступными для повседневных пользователей, пробу и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для голосования аудиокниг и новостных статей, анимированных персонажей видеоигр, помощи в предварительном производстве фильмов, автоматизации процессов локализации в развлечениях, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы и обучения медицинских работников. Это также вернуло голоса тем, кто их потерял и помог людям с потребностями в своей повседневной жизни.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
Speechify
speechify.com
Speeringify-это приложение для текста в речь, которое позволяет миру получить доступ к информации. 20+ миллионов человек используют наше приложение Google Chrome, веб -приложение, приложение для iOS и Android. Наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что чтение никогда не является препятствием для обучения. Наши удивительные пользователи - это студенты, профессионалы и любители производительности. Многие из них имеют различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, в то время как многие просто хотят читать быстрее и слушать в пути. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб -сайт в аудио, и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, ходите по собаке, готовите ужин, тренируются, прыгаете с парашютом - какова ваша повседневная рутина! Speeringify также способствует Medium, Star Tribune, The Direct и многое другое. Легко добавить текст в речь на ваш сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Shipifific в 2017 году в комнате в общежитии в Университете Брауна, чтобы он мог поделиться с другими невероятным программным обеспечением для текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и он был разочарован тем, сколько времени и энергии потребовалось для его чтения. Advanced TTS Technology была полным игроком, это позволило ему закончить свои чтения в 3 раза быстрее, чем обычный читатель и лучше понять и сохранить информацию. В речи, наша цель состоит в том, чтобы чтение никогда не стало препятствием для обучения для кого -либо. Ничто не должно удерживать вас от обучения информации быстро и эффективно. Shipify выросла, чтобы нанять более 100 членов команды, разбросанных по всему миру всего за несколько коротких лет. Мы гордимся невероятной командой с членами, которые ранее были лидерами и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Мы все любим и расставляем приоритеты в собственности, обеспечивая ценность со скоростью, обучаясь как можно больше, и заставляя наших пользователей чувствовать себя уполномоченными.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Alibaba Qwen. Бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Qwen. OpenSource Free Chatgpt. Бесплатный AI Chatbot с Qwen. Ваш бесплатный помощник искусственного интеллекта. Попробуйте Qwen Catch сегодня!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai — идеальное решение для тех, кто хочет использовать текст, сгенерированный искусственным интеллектом, без риска быть помеченным как искусственный детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Undetectable.ai вы можете быть уверены, что каждый детектор искусственного интеллекта на рынке воспримет ваше письмо как человеческое. Используя передовую технологию искусственного интеллекта, Undetectable.ai берет ваш контент, созданный искусственным интеллектом, и дополняет его тонкими вариациями, нюансами и несоответствиями, имитирующими образцы человеческого письма. В результате получается окончательный результат, неотличимый от текста, написанного человеком.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Playground AI
playground.com
Playground AI-это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений, работающий на искусственном интеллекте. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание искусства, сообщений в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он обеспечивает удобный способ редактирования изображений, как профессионал, благодаря своим функциональным возможностям, поддерживаемым AI. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистические изображения и экспериментировать с слиянием реальных и синтетических изображений, чтобы генерировать потрясающие визуальные эффекты. Эта платформа также предлагает «редактирование смешанных изображений», динамичный способ смешивания различных изображений с убедительными композициями, что предлагает огромную творческую гибкость. Предложение AI Playground Ai выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы своих исходных границ, плавно интегрировать объекты в разнообразные сцены и материализировать свои творческие концепции в визуальную реальность. Это дополнительно расширяет потенциал совместной работы, предоставляя особенности, чтобы объединить идеи с другими, расширяя сферу охвата творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI поддерживает приверженность удобству пользователя, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, которые начинают создавать изображение.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Fliki
fliki.ai
Fliki помогает вам создавать аудио- и видеоконтент в любом масштабе с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Fliki — это инструмент для создания видео, который использует технологию искусственного интеллекта для создания видео на основе идей, предоставленных пользователями, или ссылок на продукты Amazon. * Рецензенты высоко оценивают удобный интерфейс Fliki, его способность экономить время при создании видео и высокое визуальное качество создаваемых видеороликов. * Пользователи упомянули такие проблемы, как сбои в озвучке, отсутствие ясности в использовании «минут», периодические ошибки в бесплатной версии и ограничения в настройке и редактировании видео.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — это усовершенствованное средство удаления обнаружений AI, которое может преобразовывать текст AI в человеческий контент. Он может очеловечить текст ИИ, используя естественные, человеческие стили письма, чтобы он звучал достаточно аутентично, чтобы обойти обнаружение ИИ.
Descript
descript.com
Descript - новый вид видео редактора, который так же просто, как документ. Функции Descript AI и интуитивно понятный интерфейс топливо на YouTube и Tiktok, лучшие подкасты и предприятия, использующие видео для маркетинга, продаж, внутренней подготовки и сотрудничества. Описание направлено на то, чтобы сделать видео одним из основных продуктов для инструментария каждого коммуникатора, наряду с документами и слайдами.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас код и выбрать способ его объяснения. Используя AI Code Mentor, вы получите более глубокое понимание логики программирования и станете лучшим разработчиком.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai предоставит вам все необходимое. Просто выберите набор настроек, соответствующий желаемому стилю, например фотореалистичный или импрессионистский, и введите описание изображения, которое вы хотите создать. С помощью Artsmart.ai вы можете легко улучшить свою маркетинговую игру и произвести впечатление на свою аудиторию визуально привлекательным контентом.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Andi
andisearch.com
Анди занимается поиском следующего поколения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Вместо ссылок Анди дает вам ответы — как если бы вы спросили умного друга. Анди использует языковые модели в сочетании с реальными данными, чтобы генерировать ответы на вопросы, а также объяснять и обобщать информацию, собранную из лучших источников. Поиск не работает из-за SEO-спама, рекламы и капитализма слежки. Энди устраняет беспорядок, чтобы вы сразу получили необходимые знания. Он представляет его визуально, в простой для понимания форме и защищает вас от рекламных технологий и отвлекающих факторов.
Audyo
audyo.ai
Audyo — это инструмент для редактирования аудио, который предлагает множество функций, адаптированных к потребностям современных создателей контента. Некоторые из выдающихся особенностей включают в себя: * Голоса искусственного интеллекта человеческого качества. * Редактируйте аудио, как редактируя документ. * Переключение между разными голосами говорящего. * Настройте произношение, используя фонетику. * Встроенный аудиоплеер. * Общий веб-плеер. * Многоязычный перевод. * AI-помощник по написанию.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов для записи и редактирования аудио и видео, а также создания подкастов на основе удаленных интервью с участием до 10 участников. Записи студийного качества, редактирование с помощью искусственного интеллекта и плавный экспорт могут быть достигнуты на единой веб-платформе. Инструменты включают в себя многодорожечную запись, транскрипцию звука, интуитивное редактирование, преобразование текста в речь, Magic Dust, Revoice и удаление тишины, а также набор инструментов на базе искусственного интеллекта, таких как удаление фонового шума, обнаружение слов-вставок, преобразование звука в текст. , запись подкастов, преобразование MP3 в текст и преобразование формата. Podcastle также предлагает приложения для iOS и Android, обеспечивающие возможность записи на ходу. Платформа предназначена для того, чтобы пользователи могли легко создавать подкасты, делиться историями и общаться со своей аудиторией, независимо от уровня опыта.
Fotor
fotor.com
Генератор изображений Fotor AI - это онлайн -инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая искусство и изображения, создавая ИИ на основе ввода. В дополнение к функции генерации изображений с AI, Fotor также предлагает комплексный набор инструментов редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, заточка и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционных изменений, пользователи могут преобразовать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, слияние изображений и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для манипулирования функциями лица, высококлассными изображениями и даже генерации файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, листовок и плакатов для маркетинга, а также активов в социальных сетях, таких как миниатюры YouTube или проекты Post Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскраска фотографий и удаление объектов или фона из изображений. В дополнение к редактированию фотографий Fotor предлагает аналогичные инструменты для искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF -файлов, также позволяя пользователям удалять водяные знаки или объекты.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
WriteXai
writexai.com
WriteXAI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям автоматически создавать контент и изображения. Инструмент создания изображений AI позволяет экономить время и усилия при создании контента. Платформа использует обработку естественного языка и машинное обучение для создания высококачественных статей, публикаций в социальных сетях и даже описаний продуктов с помощью нескольких нажатий кнопки. Он также имеет встроенный генератор изображений, который создает релевантную и визуально привлекательную графику для сопровождения текста. Вы можете создавать изображения AI, создавать AI-контент, создавать рекламные объявления в FB, создавать контент для блогов и многое другое!
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, инструмент для написания эссе с использованием искусственного интеллекта, которому доверяют более 11196 студентов и который представлен в ведущих новостных агентствах, таких как Yahoo, NewsDirect, Bezinga и многих других. Его платформа быстро стала популярным местом для студентов, желающих улучшить свои навыки письма и добиться успехов в учебе. Его инструмент предназначен для того, чтобы предоставить студентам простой и удобный интерфейс, упрощая создание высококачественных эссе и других письменных заданий.
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — это программа для клонирования голоса, которая создает речь, неотличимую от речи исходного говорящего. Мы используем передовой искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы освоить каждый аспект вашего целевого голоса. Мы сочетаем классические алгоритмы цифровой обработки сигналов с собственными методами глубокого генеративного моделирования. Результат? Компьютерный голос, который идеально подходит. Respeecher предназначен для всех, кому будет полезна технология репликации голоса — от голливудских киностудий до разработчиков игр. Если вы хотите полный творческий контроль над своим проектом и безупречное качество — Respeecher для вас.
IBM
ibm.com
Analytics IBM Cognos действует как ваш доверенный совместный пилот для бизнеса с целью сделать вас умнее, быстрее и более уверенно в ваших решениях, основанных на данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю-будь то ученый, бизнес-аналитик или специалист по IT-больше возможностей для выполнения соответствующего анализа таким образом, чтобы связаться с организационными целями. Он сокращает путешествие каждого пользователя от простой до сложной аналитики, позволяя им использовать данные для изучения неизвестных, выявлять новые отношения, получить более глубокое понимание результатов и оспаривать статус -кво. Визуализируйте, анализируйте и делятся действенными пониманиями о ваших данных с кем угодно в вашей организации с IBM Cognos Analytics.
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генератор схем, инструмент перефразирования, переписчик абзацев, генератор заголовков блогов, генератор описаний, люди также спрашивают, генератор описаний продуктов, генератор слоганов, генератор резюме, генератор ценностных предложений и переписчик предложений. . Каждый инструмент адаптирован для различных типов контента и может использоваться для быстрого и легкого создания уникального, привлекательного контента. Кроме того, Frase предлагает ряд ресурсов, в том числе интерактивное пошаговое руководство по продукту, блог, ускоренный курс и Справочный центр. С Frase создание контента становится быстрее, проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Copywritely
copywritely.com
Качественное программное обеспечение для SEO-контента: улучшите оптимизацию вашего контента. Сделайте свой контент идеальным как для людей, так и для поисковых систем.
iMyFone
imyfone.com
iMyfone — динамичная группа людей, увлеченных тем, что мы делаем. Наша миссия — разрабатывать инновационное, простое в использовании и недорогое программное обеспечение, которое освежит ваш опыт. ЗВЕЗДНЫЙ ПРОДУКТ: 1. iMyFone D-Back: восстановите более 18 типов файлов, включая WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, фотографии, видео, сообщения, контакты и заметки для вашего iPhone, iPad, iPod touch. 2. iMyFone AnyTo: мгновенно меняйте местоположение по GPS в любом месте, и он может работать с приложениями на основе местоположения, такими как AR-игры, социальные платформы и т. д. 3. iMyFone LockWiper: мгновенное удаление различных блокировок с iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: профессиональный инструмент для восстановления iOS/iPadOS/tvOS, который вернет ваш iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV в нормальное состояние! 5. iMyFone iMyTrans (iTransor для WhatsApp): лучший инструмент передачи данных WhatsApp, поддерживаются все устройства iPhone и Android.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator — это инструмент, основанный на технологии искусственного интеллекта, используемый для создания различных персонажей и иллюстраций аниме. Он использует алгоритмы глубокого обучения и методы генерации изображений для создания уникальных и реалистичных изображений персонажей аниме с помощью обученных моделей. С помощью AI Anime Generator пользователи могут исследовать безграничные возможности для создания аниме-персонажей и создавать уникальные изображения аниме-персонажей.
Thundercontent
thundercontent.com
Thundercontent использует искусственный интеллект, чтобы помочь вам писать уникальные статьи со скоростью света. ⚡️Тратите меньше денег и времени, для лучшего результата.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Держите все свои взаимодействия CHATGPT и другие взаимодействия LLM в безопасном и частном. Технология GptGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках на синтетические данные, не влияя на контекст. Вы получаете все преимущества CHATGPT без каких -либо проблем с конфиденциальностью или безопасности.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta — это инструмент для создания блогов на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создавать потрясающие статьи на основе нескольких ключевых слов. Создаваемый контент не содержит плагиата, легко читается, обогащен изображениями, не требующими лицензионных отчислений, защищен от повторов и ориентирован на SEO. Вы даже можете улучшить его с помощью разделов часто задаваемых вопросов и метаописаний. Все эти функции поддерживаются специальными моделями, смешанными с GPT-4. Как только вы войдете в онлайн-панель, вас встретит интерфейс, который принимает ключевые слова, заголовок и дополнительную внутреннюю ссылку на ваш сайт. Затем вы сможете создать потрясающую статью или блог, который можно будет разместить прямо на вашем сайте. Эти блоги можно дополнить бесплатными изображениями и оптимизированными метаописаниями. Также вы можете добавить разделы FAQ и другие нюансы, которые сделают чтение настоящим удовольствием.
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