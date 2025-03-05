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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Playground AI
playground.com
Playground AI-это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений, работающий на искусственном интеллекте. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание искусства, сообщений в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он обеспечивает удобный способ редактирования изображений, как профессионал, благодаря своим функциональным возможностям, поддерживаемым AI. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистические изображения и экспериментировать с слиянием реальных и синтетических изображений, чтобы генерировать потрясающие визуальные эффекты. Эта платформа также предлагает «редактирование смешанных изображений», динамичный способ смешивания различных изображений с убедительными композициями, что предлагает огромную творческую гибкость. Предложение AI Playground Ai выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы своих исходных границ, плавно интегрировать объекты в разнообразные сцены и материализировать свои творческие концепции в визуальную реальность. Это дополнительно расширяет потенциал совместной работы, предоставляя особенности, чтобы объединить идеи с другими, расширяя сферу охвата творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI поддерживает приверженность удобству пользователя, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, которые начинают создавать изображение.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Oxolo
oxolo.com
Oxolo создает глубокую технологическую платформу для генеративных медиа на базе искусственного интеллекта. С помощью нашей технологии каждый может создавать автоматизированные видеоролики, например видеоролики о продуктах, рекламу, контент для социальных сетей и многое другое. Мы виртуализируем конкретных людей, создавая аватары чат-ботов на базе искусственного интеллекта, неотличимые от реальности и готовые к взаимодействию и общению. Наш полный набор технологий основан на последних исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs является компанией AI Audio Research and Deployment. Наша исследовательская группа разрабатывает аудио-модели искусственного интеллекта, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстные речевые и звуковые эффекты. Наша команда продуктов делает эти модели доступными для повседневных пользователей, пробу и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для голосования аудиокниг и новостных статей, анимированных персонажей видеоигр, помощи в предварительном производстве фильмов, автоматизации процессов локализации в развлечениях, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы и обучения медицинских работников. Это также вернуло голоса тем, кто их потерял и помог людям с потребностями в своей повседневной жизни.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
OpusClip
opus.pro
OpusClip-это генеративная платформа для редактирования видео с искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в готовые к вирусу шорты одним щелчком. OpusClip построен с миссией по демократизации создания видеоконтента, что делает его доступным для любого, кто рассказывает историю или страсть, а не только с опытом в создании контента или редактировании видео.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видео ИИ можно сделать, просто набрав, щелкнув, перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичные аватары AI от Heygen могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 40+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированное предложение продаж, электронную обучение, обучение и развитие, объясните. Видео. Нет более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоагентств или актеров/актрисы. Теперь у вас есть личная видео -студия в руке! * Продукт представляет собой инструмент создания видео, который позволяет пользователям генерировать видео с помощью AI-аватаров и функциональности текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ и скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы с обслуживанием клиентов, скрытыми ограничениями на предварительные просмотра, дорогостоящая кредитная система и проблемы с функцией перевода видео.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
Speechify
speechify.com
Speeringify-это приложение для текста в речь, которое позволяет миру получить доступ к информации. 20+ миллионов человек используют наше приложение Google Chrome, веб -приложение, приложение для iOS и Android. Наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что чтение никогда не является препятствием для обучения. Наши удивительные пользователи - это студенты, профессионалы и любители производительности. Многие из них имеют различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, в то время как многие просто хотят читать быстрее и слушать в пути. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб -сайт в аудио, и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, ходите по собаке, готовите ужин, тренируются, прыгаете с парашютом - какова ваша повседневная рутина! Speeringify также способствует Medium, Star Tribune, The Direct и многое другое. Легко добавить текст в речь на ваш сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Shipifific в 2017 году в комнате в общежитии в Университете Брауна, чтобы он мог поделиться с другими невероятным программным обеспечением для текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и он был разочарован тем, сколько времени и энергии потребовалось для его чтения. Advanced TTS Technology была полным игроком, это позволило ему закончить свои чтения в 3 раза быстрее, чем обычный читатель и лучше понять и сохранить информацию. В речи, наша цель состоит в том, чтобы чтение никогда не стало препятствием для обучения для кого -либо. Ничто не должно удерживать вас от обучения информации быстро и эффективно. Shipify выросла, чтобы нанять более 100 членов команды, разбросанных по всему миру всего за несколько коротких лет. Мы гордимся невероятной командой с членами, которые ранее были лидерами и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Мы все любим и расставляем приоритеты в собственности, обеспечивая ценность со скоростью, обучаясь как можно больше, и заставляя наших пользователей чувствовать себя уполномоченными.
Narakeet
narakeet.com
Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или видео за считанные минуты. Попробуйте Narakeet реалистичный синтез речи бесплатно, без необходимости регистрации.
Coqui
coqui.ai
Coqui занимается технологиями открытой речи и служит центром, где собираются исследователи, разработчики и практики речи. Наши проекты включают в себя механизмы STT и TTS на основе глубокого обучения, планировщик заданий и многое другое.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Fotor
fotor.com
Генератор изображений Fotor AI - это онлайн -инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая искусство и изображения, создавая ИИ на основе ввода. В дополнение к функции генерации изображений с AI, Fotor также предлагает комплексный набор инструментов редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, заточка и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционных изменений, пользователи могут преобразовать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, слияние изображений и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для манипулирования функциями лица, высококлассными изображениями и даже генерации файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, листовок и плакатов для маркетинга, а также активов в социальных сетях, таких как миниатюры YouTube или проекты Post Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскраска фотографий и удаление объектов или фона из изображений. В дополнение к редактированию фотографий Fotor предлагает аналогичные инструменты для искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF -файлов, также позволяя пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Reword
reword.co
Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инструменты для совместной работы и возможность диагностировать слабые места в письменном контенте. Согласно веб-сайту, модель искусственного интеллекта Reword «обучена на ваших читателях» и может добавлять естественные внутренние ссылки в контент, выделяя при этом слабые разделы и обнаруживая тематические «слепые пятна». Функция контроля версий этого инструмента позволяет авторам лучше взаимодействовать со своей аудиторией, обновляя контент и повышая удовлетворенность пользователей. Кроме того, искусственный интеллект Reword спроектирован так, чтобы быть прозрачным и этичным, с упором на обеспечение справедливого представления контента, ключевых слов и фраз авторов. Инструмент полностью интегрирован с существующим содержанием статей, что позволяет легко анализировать, оптимизировать и перепрофилировать уже опубликованный контент. Набор функций Reword, направленных на оптимизацию письменного контента, делает его ценным инструментом для предприятий, издателей и писателей, стремящихся улучшить качество своего контента, повысить вовлеченность читателей и, в конечном итоге, расширить свою аудиторию.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое внимание преодолению языковых барьеров и обеспечению универсальной доступности контента. В основе предложений Dubverse.ai лежит надежный механизм Synthetic Media, который расширяет творческие способности человека с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Процесс прост, но эффективен: * Субтитры с искусственным интеллектом: автоматически генерируйте точные субтитры на разных языках, повышая вовлеченность и понимание зрителя. * Преобразование текста в речь: преобразуйте текст в естественную озвучку, делая ваши видео более динамичными и доступными для более широкой аудитории. Dubverse.ai включает в себя набор функций, предназначенных для удовлетворения различных потребностей в создании контента: * Многоязычная поддержка. Благодаря поддержке более чем 60 языков создатели контента могут охватить глобальную аудиторию без языковых ограничений. * Выбор динамиков: выбирайте из широкого спектра голосов искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный вариант для тона и стиля вашего видео. * Редактор сценариев: интуитивно понятный редактор сценариев с переводом в реальном времени упрощает процесс редактирования. * Человеческие голоса: механизм преобразования текста в речь Dubverse.ai обеспечивает голоса, которые звучат естественно и привлекательно. * Встроенный общий доступ: легко сотрудничайте с другими и собирайте отзывы в одном месте. * Загружаемые субтитры: улучшите SEO и доступность вашего видео с помощью многоязычных субтитров.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - это платформа для создания видео, которая превращает текст в профессиональные видео с настраиваемыми аватарами - нет камер. Быстрый, рентабельный и идеально подходящий для обучения, маркетинга и образования, революционизирует, как общаются бизнес и создатели. Тысячи компаний используют его для создания видео на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Доверенный Accenture, BBC, Google, Amazon и многое другое. Создайте видео ИИ, просто вводя в текст. Легко в использовании, дешевый и масштабируемый. Сделайте привлекательные видео с человеческими докладчиками - прямо из вашего браузера
iMyFone
imyfone.com
iMyfone — динамичная группа людей, увлеченных тем, что мы делаем. Наша миссия — разрабатывать инновационное, простое в использовании и недорогое программное обеспечение, которое освежит ваш опыт. ЗВЕЗДНЫЙ ПРОДУКТ: 1. iMyFone D-Back: восстановите более 18 типов файлов, включая WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, фотографии, видео, сообщения, контакты и заметки для вашего iPhone, iPad, iPod touch. 2. iMyFone AnyTo: мгновенно меняйте местоположение по GPS в любом месте, и он может работать с приложениями на основе местоположения, такими как AR-игры, социальные платформы и т. д. 3. iMyFone LockWiper: мгновенное удаление различных блокировок с iPhone/iPad/iPod touch. 4. iMyFone Fixppo: профессиональный инструмент для восстановления iOS/iPadOS/tvOS, который вернет ваш iPhone/iPad/iPod touch/Apple TV в нормальное состояние! 5. iMyFone iMyTrans (iTransor для WhatsApp): лучший инструмент передачи данных WhatsApp, поддерживаются все устройства iPhone и Android.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo — это один из самых надежных и ведущих инструментов преобразования текста в речь, основанный на искусственном интеллекте, который на 100 % воспроизводит человеческий голос, специально разработанный и разработанный с учетом текущих проблем рынка для преодоления стоимости существующих решений. Независимо от того, являетесь ли вы тренером, ютубером, фрилансером или компанией, работающей над профессиональными видео, записью голоса для услуг IVR и телефонии, Speakatoo оказался лучшим среди других. Благодаря простоте и мощной панели администратора вы можете быстро и легко конвертировать любой текст в озвучку.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
AfforAI
afforai.com
Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению требований и извлеките необходимые вам ключевые выводы. Afforai — ваш второй мозг, помогающий вам извлекать бесконечные знания для проведения заслуживающих доверия исследований. Исследователи используют нас для поиска, обобщения и извлечения информации из тысяч документов, независимо от языковых и культурных барьеров.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные минуты.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Alibaba Qwen. Бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Qwen. OpenSource Free Chatgpt. Бесплатный AI Chatbot с Qwen. Ваш бесплатный помощник искусственного интеллекта. Попробуйте Qwen Catch сегодня!
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — это революционная платформа, которая поставила перед собой задачу изменить наше представление о языковых решениях в сфере цифрового контента. Уделяя особое внимание инновациям и качеству, компания Wavel AI разработала набор инструментов, позволяющих предприятиям и частным лицам максимально использовать потенциал своего аудио- и видеоконтента на нескольких языках. В этой статье рассматриваются функции, варианты использования и общие преимущества использования Wavel AI, предлагая заглянуть в будущее бесшовной и эффективной локализации контента. Wavel AI работает как сложное языковое решение, оптимизирующее процесс локализации видео и аудио контента. Он использует искусственный интеллект для предоставления таких услуг, как дублирование, создание закадрового голоса, преобразование текста в речь и клонирование голоса, среди прочего. Вот представление о том, как функционирует платформа: * Дублирование: Wavel AI позволяет пользователям быстро дублировать видео на более чем 20 языках, расширяя возможности создателей контента по всему миру. * Услуги закадрового голоса. Благодаря возможности создания закадрового голоса, передающего эмоции с помощью более чем 20 акцентов, платформа добавляет глубину аудиовизуальным проектам. * Технология преобразования текста в речь: более 250 голосов на более чем 20 языках доступны в Wavel AI, предлагая пользователям множество вариантов преобразования текста в речь. * Субтитры, переводы и транскрипции. Платформа не ограничивается только голосовыми опциями; он также предоставляет инструменты для создания точных субтитров, профессиональных автоматических переводов и транскрипций для повышения доступности и вовлеченности. * Клонирование голоса: передовая функция, позволяющая пользователям клонировать голоса на разных языках, добавляя персонализированный подход к их контенту. * Функции редактирования видео: от редактирования сценариев и титров до создания субтитров, Wavel AI предоставляет пользователям необходимые инструменты для редактирования видео.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys была разработана актерами озвучивания и видео совместно с профессионалами в области лингвистики и искусственного интеллекта, которые осознали необходимость создания аудиовизуального контента с использованием искусственного интеллекта. Мы считаем, что персонализированный контент и синтетические медиа — это будущее контента. Создание культуры, в которой ценный контент распространяется быстро и легко, является неотъемлемой частью нашей миссии. Будь то фрилансеры, предприятия или любая другая группа людей. AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
AKOOL
akool.com
Akool - это прорывная генеративная платформа искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. Платформа обеспечивает легкое создание качественных онлайн-обучающих видеороликов с использованием AI-сгенерированных аватаров, что приводит к значительной экономии затрат и расширенным творческим возможностям. С Akool создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальные возможности, привлекая людей, которые тянут людей в бренд таким образом, чтобы они превращают их в лояльных клиентов. Akool позволяет предприятиям в масштабе генерировать гипер -персонализированные видео и изображения коммерческого качества на бренд и на одного клиента через веб -сайт и API, с вариантами безопасности предприятия.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
LOVO
lovo.ai
Платформа редактирования видео, работающая на генеративном ИИ. Экономьте время, ресурсы и головную боль, связанные с созданием видео маркетинга, обучения и обучения и разработки. Lovo-это платформа создания контента в профессиональном уровне, основанная на генеративном ИИ и расширенном тексту для технологий речи для создания высококачественного аудио-контента для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и локализации. Лово может похвастаться растущей библиотекой из 500+ человеческих эмоциональных голосов на 100+ языках, гранулированным аудио контролем и простой в использовании интерфейс. Вот почему более 1 000 000 профессионалов доверяют Lovo для своих потребностей в аудио и видеоконтенте. * Lovo-это инструмент для текста в ход, который позволяет пользователям генерировать аудио из текста, предлагая различные голоса и языки, а также возможность точно настроить производительность. * Рецензенты часто упоминают естественный звук голосов Лово, его простоту использования и его способность экономить время и деньги, генерируя звук для небольших абзацев или целых сценариев. *Пользователи сообщили о ограничениях в выборе голоса, о проблемах с ясностью в некоторых голосах и отсутствием вариантов «чувства» или «настроений» в инструменте.
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