Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
Отправить новое приложение
ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs является компанией AI Audio Research and Deployment. Наша исследовательская группа разрабатывает аудио-модели искусственного интеллекта, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстные речевые и звуковые эффекты. Наша команда продуктов делает эти модели доступными для повседневных пользователей, пробу и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для голосования аудиокниг и новостных статей, анимированных персонажей видеоигр, помощи в предварительном производстве фильмов, автоматизации процессов локализации в развлечениях, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы и обучения медицинских работников. Это также вернуло голоса тем, кто их потерял и помог людям с потребностями в своей повседневной жизни.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высокими шансами на успех. Paperpal, адаптированный для академического письма и прошедший обучение миллионам языковых исправлений под руководством профессиональных академических редакторов в более чем 1300 предметных областях, обеспечивает человеческую точность со скоростью машины. С Paperpal вы можете преодолеть писательский кризис, проводя мозговой штурм, ускорять написание с помощью четких схем и получать академические переводы на более чем 25 языков. Вы также получаете углубленную проверку языка и грамматики с помощью в перефразировании, сокращении слов и правильном выборе слов с учетом правил и тона академического письма. Paperpal поможет вам: от написания первого черновика до обеспечения готовности к отправке рукописи. Изучите бесплатно или подпишитесь на Paperpal Prime (19 долларов США в месяц) для неограниченного доступа к премиум-функциям, включая нашу надежную онлайн-проверку на плагиат и более 30 проверок отправки рукописей. Это так же просто, как написать, проверить, исправить, добиться успеха – начните прямо сейчас!
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
Spike
spikenow.com
Spike решает хаос общения команд и отдельных лиц, объединяя электронную почту, командный чат, совместные документы и встречи, в один канал. Spike для личного использования: получите лучший опыт электронной почты с приложением Spike's Collecting Email, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на платформу обмена сообщениями, которая распределяет ваши самые важные сообщения, поэтому вы можете сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь бессмысленным опытом электронной почты. Спайк для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный набор производительности для команд. Он сочетает в себе командный чат, электронную почту, видео встречи, инструменты искусственного интеллекта и совместные документы в единый канал. Общайтесь и сотрудничайте без особых усилий с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют ли они Spike или нет. Spike - это первая услуга по электронной почте бизнеса, предназначенная для значимых командных взаимодействий. Поддерживайте последовательность бренда, используя свой собственный домен электронной почты или приобретая пользовательский домен из Spike. Наслаждайтесь безопасными, надежными и архивными электронными письмами и сообщениями, которые обеспечивают плавное общение.
Phrasly
phrasly.ai
Встречайте Phrasly — идеальное решение для использования текста, сгенерированного искусственным интеллектом, не опасаясь обнаружения детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Phrasly вы получаете уверенность в том, что любой детектор искусственного интеллекта, доступный сегодня, будет рассматривать ваше письмо как чисто человеческое. Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта Phrasly трансформирует ваш машинный контент, наполняя его небольшими вариациями, тонкими нюансами и случайными несоответствиями, которые характеризуют естественное человеческое письмо. Конечный продукт? Текст, который абсолютно цельен и неотличим от текста, написанного рукой человека. Почувствуйте разницу Phrasly сегодня и поднимите свой контент на новый уровень!
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner — это средство для переписывания статей, которое может удалять плагиат из эссе и контента.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
Playground AI
playground.com
Playground AI-это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений, работающий на искусственном интеллекте. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание искусства, сообщений в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он обеспечивает удобный способ редактирования изображений, как профессионал, благодаря своим функциональным возможностям, поддерживаемым AI. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистические изображения и экспериментировать с слиянием реальных и синтетических изображений, чтобы генерировать потрясающие визуальные эффекты. Эта платформа также предлагает «редактирование смешанных изображений», динамичный способ смешивания различных изображений с убедительными композициями, что предлагает огромную творческую гибкость. Предложение AI Playground Ai выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы своих исходных границ, плавно интегрировать объекты в разнообразные сцены и материализировать свои творческие концепции в визуальную реальность. Это дополнительно расширяет потенциал совместной работы, предоставляя особенности, чтобы объединить идеи с другими, расширяя сферу охвата творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI поддерживает приверженность удобству пользователя, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, которые начинают создавать изображение.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai — идеальное решение для тех, кто хочет использовать текст, сгенерированный искусственным интеллектом, без риска быть помеченным как искусственный детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Undetectable.ai вы можете быть уверены, что каждый детектор искусственного интеллекта на рынке воспримет ваше письмо как человеческое. Используя передовую технологию искусственного интеллекта, Undetectable.ai берет ваш контент, созданный искусственным интеллектом, и дополняет его тонкими вариациями, нюансами и несоответствиями, имитирующими образцы человеческого письма. В результате получается окончательный результат, неотличимый от текста, написанного человеком.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
VoiceOverMaker
voiceovermaker.io
Онлайн-преобразование текста в речь VoiceOverMaker может преобразовывать текст в естественный разговорный язык, содержащий более 600+ голосов на более чем 30 языках и языковых вариантах. Используйте революционные исследования синтеза речи (WaveNet) для создания первоклассного звука. Простой в использовании редактор позволяет создавать и редактировать высококачественную озвучку поверх видео или создавать аудиофайлы в формате MP3 или WAV.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI Stockimg AI — это инновационный инструмент дизайна и создания контента на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса создания визуального и письменного контента. Stockimg AI идеально подходит для бизнеса, маркетологов и менеджеров по социальным сетям. Он позволяет пользователям быстро и эффективно создавать потрясающие дизайны.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist — инструмент для написания и грамматики с использованием искусственного интеллекта — это мощный и бесплатный помощник по написанию с использованием искусственного интеллекта, предназначенный для повышения качества написания электронных писем и сообщений. Всего одним щелчком мыши оптимизируйте свой рабочий процесс, легко исправляя грамматику и корректируя тон. Добейтесь желаемого тона, формального или повседневного, и без труда исправляйте грамматические и печатные ошибки. TextAIssist идеально подходит для электронных писем, отчетов и маркетинговых материалов. Он предлагает удобный интерфейс для беспрепятственного и эффективного писательского процесса.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
AI Studio в Meta создает ИИ-персонажей на основе вдохновения и личных интересов, что позволяет пользователям создавать уникальные ИИ.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — это инновационная программа GPT, которая специализируется на создании потрясающих плакатов. Если вы хотите создать плакат Disney Pixar, постер классического фильма или любой другой тип дизайна плаката, этот GPT поможет вам. Он служит универсальным средством создания плакатов, используя искусственный интеллект для преобразования ваших идей в визуально привлекательный дизайн. Генератор плакатов AI идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей, предлагая удобный интерфейс, который упрощает процесс создания плакатов. Благодаря акценту на эстетике дизайна и вниманию к деталям, этот GPT гарантирует, что каждый созданный вами плакат будет привлекательным и адаптированным к вашим конкретным потребностям.
Arvin
arvin.chat
Arvin — это расширение браузера AI на базе GPT-4. Общайтесь с Арвином из любого места в Интернете для мгновенных исследований, чтения и творчества.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - это платформа для создания видео, которая превращает текст в профессиональные видео с настраиваемыми аватарами - нет камер. Быстрый, рентабельный и идеально подходящий для обучения, маркетинга и образования, революционизирует, как общаются бизнес и создатели. Тысячи компаний используют его для создания видео на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Доверенный Accenture, BBC, Google, Amazon и многое другое. Создайте видео ИИ, просто вводя в текст. Легко в использовании, дешевый и масштабируемый. Сделайте привлекательные видео с человеческими докладчиками - прямо из вашего браузера
Eskritor
eskritor.com
Eskritor — это инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта, который помогает людям создавать статьи в блогах, описания продуктов и другой письменный контент одним нажатием кнопки. Вот мощные функции, которые выделяют Eskritor среди конкурентов. Это программное обеспечение, оснащенное инновационными инструментами и расширенными функциями, предлагает ряд преимуществ.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
Andi
andisearch.com
Анди занимается поиском следующего поколения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Вместо ссылок Анди дает вам ответы — как если бы вы спросили умного друга. Анди использует языковые модели в сочетании с реальными данными, чтобы генерировать ответы на вопросы, а также объяснять и обобщать информацию, собранную из лучших источников. Поиск не работает из-за SEO-спама, рекламы и капитализма слежки. Энди устраняет беспорядок, чтобы вы сразу получили необходимые знания. Он представляет его визуально, в простой для понимания форме и защищает вас от рекламных технологий и отвлекающих факторов.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
LOVO
lovo.ai
Платформа редактирования видео, работающая на генеративном ИИ. Экономьте время, ресурсы и головную боль, связанные с созданием видео маркетинга, обучения и обучения и разработки. Lovo-это платформа создания контента в профессиональном уровне, основанная на генеративном ИИ и расширенном тексту для технологий речи для создания высококачественного аудио-контента для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и локализации. Лово может похвастаться растущей библиотекой из 500+ человеческих эмоциональных голосов на 100+ языках, гранулированным аудио контролем и простой в использовании интерфейс. Вот почему более 1 000 000 профессионалов доверяют Lovo для своих потребностей в аудио и видеоконтенте. * Lovo-это инструмент для текста в ход, который позволяет пользователям генерировать аудио из текста, предлагая различные голоса и языки, а также возможность точно настроить производительность. * Рецензенты часто упоминают естественный звук голосов Лово, его простоту использования и его способность экономить время и деньги, генерируя звук для небольших абзацев или целых сценариев. *Пользователи сообщили о ограничениях в выборе голоса, о проблемах с ясностью в некоторых голосах и отсутствием вариантов «чувства» или «настроений» в инструменте.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Reword
reword.co
Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инструменты для совместной работы и возможность диагностировать слабые места в письменном контенте. Согласно веб-сайту, модель искусственного интеллекта Reword «обучена на ваших читателях» и может добавлять естественные внутренние ссылки в контент, выделяя при этом слабые разделы и обнаруживая тематические «слепые пятна». Функция контроля версий этого инструмента позволяет авторам лучше взаимодействовать со своей аудиторией, обновляя контент и повышая удовлетворенность пользователей. Кроме того, искусственный интеллект Reword спроектирован так, чтобы быть прозрачным и этичным, с упором на обеспечение справедливого представления контента, ключевых слов и фраз авторов. Инструмент полностью интегрирован с существующим содержанием статей, что позволяет легко анализировать, оптимизировать и перепрофилировать уже опубликованный контент. Набор функций Reword, направленных на оптимизацию письменного контента, делает его ценным инструментом для предприятий, издателей и писателей, стремящихся улучшить качество своего контента, повысить вовлеченность читателей и, в конечном итоге, расширить свою аудиторию.
Article Fiesta
articlefiesta.com
Article Fiesta — это инструмент для создания блогов на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создавать потрясающие статьи на основе нескольких ключевых слов. Создаваемый контент не содержит плагиата, легко читается, обогащен изображениями, не требующими лицензионных отчислений, защищен от повторов и ориентирован на SEO. Вы даже можете улучшить его с помощью разделов часто задаваемых вопросов и метаописаний. Все эти функции поддерживаются специальными моделями, смешанными с GPT-4. Как только вы войдете в онлайн-панель, вас встретит интерфейс, который принимает ключевые слова, заголовок и дополнительную внутреннюю ссылку на ваш сайт. Затем вы сможете создать потрясающую статью или блог, который можно будет разместить прямо на вашем сайте. Эти блоги можно дополнить бесплатными изображениями и оптимизированными метаописаниями. Также вы можете добавить разделы FAQ и другие нюансы, которые сделают чтение настоящим удовольствием.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks стремится создать безопасную среду, которая поощряет обмен идеями и повышает подлинность. Каждый день крупнейшие мировые компании, образовательные учреждения и миллионы людей доверяют эксклюзивному анализу текста Copyleaks с помощью искусственного интеллекта для выявления потенциального плагиата и контента, созданного искусственным интеллектом, обеспечения полной прозрачности в отношении ответственного внедрения искусственного интеллекта, обеспечения безошибочного написания и защиты интеллектуальной собственности. и авторское право. Укрепление цифрового доверия и уверенности: это путь Copyleaks.
Relevance AI
relevanceai.com
Actagement AI - это комплексная платформа, предназначенная для того, чтобы помочь предприятиям создавать и управлять рабочей силой ИИ. Он предоставляет инструменты и решения для набора агентов ИИ, которые могут автоматизировать широкий спектр задач, от продаж и маркетинга до поддержки клиентов и операций. Платформа предлагает строитель без кодов, что позволяет кому-либо легко создавать и развернуть мощных агентов искусственного интеллекта без необходимости передовых технических навыков.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com — это служба консультирования и редактирования академического письма, которая связывает студентов с экспертами-корректорами, имеющими квалификацию в различных областях обучения.
Descript
descript.com
Descript - новый вид видео редактора, который так же просто, как документ. Функции Descript AI и интуитивно понятный интерфейс топливо на YouTube и Tiktok, лучшие подкасты и предприятия, использующие видео для маркетинга, продаж, внутренней подготовки и сотрудничества. Описание направлено на то, чтобы сделать видео одним из основных продуктов для инструментария каждого коммуникатора, наряду с документами и слайдами.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.