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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Monica
monica.im
Monica - это расширение Chrome, оснащенное Chatgpt APL, предназначенным для того, чтобы быть вашим личным помощником AL для легкого общения и копирайтинга. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст в веб -страницу. Выберите из более чем 80 шаблонов для быстрого генерирования маркетинговой копии. Выберите текст в веб -конкурсе, позвольте Монике объяснить, перевести, перефразировать для вас.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Playground AI
playground.com
Playground AI-это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений, работающий на искусственном интеллекте. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание искусства, сообщений в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он обеспечивает удобный способ редактирования изображений, как профессионал, благодаря своим функциональным возможностям, поддерживаемым AI. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистические изображения и экспериментировать с слиянием реальных и синтетических изображений, чтобы генерировать потрясающие визуальные эффекты. Эта платформа также предлагает «редактирование смешанных изображений», динамичный способ смешивания различных изображений с убедительными композициями, что предлагает огромную творческую гибкость. Предложение AI Playground Ai выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы своих исходных границ, плавно интегрировать объекты в разнообразные сцены и материализировать свои творческие концепции в визуальную реальность. Это дополнительно расширяет потенциал совместной работы, предоставляя особенности, чтобы объединить идеи с другими, расширяя сферу охвата творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI поддерживает приверженность удобству пользователя, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, которые начинают создавать изображение.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
1min.AI
1min.ai
Повышение производительности с помощью ИИ — хороший способ улучшить вашу работу и жизнь. Однако переключение или изучение новых инструментов для разных случаев использования — это не весело, да и дорого! 1min.AI — это универсальное приложение для искусственного интеллекта, которое открывает все функции искусственного интеллекта. Вы платите только за то, что используете на 1min.AI, без каких-либо скрытых затрат или необходимости настройки где-либо еще. Уникальные возможности 1min.AI заключаются в том, что они предлагают множество функций искусственного интеллекта, основанных на различных моделях искусственного интеллекта. Вы можете ясно увидеть это с помощью функции «Чат со многими помощниками», в которую входят Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI,… Другие мультимедийные функции, такие как «Контент», «Изображение», «Аудио», «Видео», также можно использовать с различными моделями, чтобы использовать их возможности и получить наилучшие результаты. Наконец, мы предлагаем оценку кредита и прозрачную историю использования, поэтому вы точно знаете, сколько стоит функция перед запуском, и можете легко отслеживать ее использование. Попробуйте 1min.AI бесплатно, чтобы убедиться, что он вам подходит, прежде чем принимать какое-либо решение!
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
OpusClip
opus.pro
OpusClip-это генеративная платформа для редактирования видео с искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в готовые к вирусу шорты одним щелчком. OpusClip построен с миссией по демократизации создания видеоконтента, что делает его доступным для любого, кто рассказывает историю или страсть, а не только с опытом в создании контента или редактировании видео.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-это инструмент дизайна с AI, который помогает создавать дизайн и редактировать фотографии за секунды. Выпустите свое творчество - визуально создавать, дизайн и редактировать практически все, что вы можете себе представить с помощью ИИ. Используйте силу генеративного ИИ, чтобы создать привлекательные изображения со своими словами, создать дизайны следующего уровня, которые появляются как персонализированные открытки на день рождения, праздничные открытки и обои для вашего телефона, и даже используйте ИИ для редактирования фотографий, таких как эксперт-стирая нежелательные Объекты с фотографий. Создайте то, что вы хотите, когда и где вам это нужно. Ключевые возможности: * Изображения: Создайте любое изображение, которое вы можете себе представить. Научно-фантастическое искусство, сюрреалистические сцены, забавные изображения? Мечтайте, опишите это и создайте с помощью ИИ. Ваше воображение безгранично! * Наклейки: Создайте что -то, что придерживается. Сделайте индивидуальные наклейки, которые помогут вам использовать приложения для обмена сообщениями, социальные и многое другое. * Редактировать с помощью ИИ: Сделайте свои фотографии и изображения идеальными с ИИ. * Генеративная стирание: стирайте нежелательные отвлечения, чтобы сделать объекты, которые вам не нужны, исчезают. * Удалите фон: Скажи до плохих фонов. Легко удалить нежелательные фоны изображения за один шаг. * Размытие фона: приведите то, что является наиболее важным в фокусе. Размыть фон любого изображения, чтобы сделать ваш предмет поп. * Добавьте фильтры, отрегулируйте яркость, изменение размера: настройте, чтобы соответствовать вашему творческому видению, включая изменение размера, чтобы превратить ваши творения в квадратный или пользовательский размер, который подходит прямо. * Обои/фоны: выставьте все на дисплее. Создайте индивидуальные обои или фон, чтобы соответствовать вашему текущему настроению, сделайте заявление или для того, чтобы сохранить особый случай спереди и в центре на экране телефона. * Приветствующие открытки: Создайте идеальное приветствие для любого случая. От открыток по случаю дня рождения до праздничных открыток и за его пределами, создайте вдумчивую открытку приветствия с персонализированными сообщениями и изображениями, даже если вы не получаете слова. * Монограммы: сделайте свой след. Добавьте немного личного популярности в свою повседневную жизнь или для особого случая, например, свадьба с пользовательскими монограммами, которые используют буквы и многое другое, чтобы определить вашу оценку. * Приглашения: создайте приглашения, которые вау. Настройте свои приглашения на каждый случай и любое событие, например, дни рождения, свадьбы и все остальное большое или маленькое. * Социальные сообщения: выделитесь в Интернете. Повысьте и создайте свой следующий социальный пост с дизайнером, чтобы создать идеальное изображение и текст, чтобы поделиться онлайн. * Иконки: выражайте себя визуально. Создайте значки, чтобы легко сообщить о своем видении и украсить свой дизайн. * ЭМОдзи: выразить себя! Имейте идеальную реакцию под рукой с изготовленными эмодзи, чтобы соответствовать любому настроению. * Страницы раскраски: раскрасьте и попадайте в свой поток. Создайте пользовательские страницы раскраски, чтобы сделать окраску более захватывающей. Отлично подходит для всех возрастов. * Изображение кадра: превратите свои фотографии в настраиваемую память в рамке, которой вы можете поделиться везде. * Collages: Соведите ваши любимые фотографии, стили и описания вместе создайте пользовательский коллаж из ваших любимых воспоминаний. * Баннеры: создайте баннеры для заголовков рассылки, социальных профилей и многого другого, чтобы привлечь внимание и выделяться.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls — это помощник по написанию текстов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания контента в различных областях. Он помогает создавать высококачественные сообщения в блогах, рекламу, сообщения в социальных сетях, электронные письма, эссе и многое другое. LogicBalls демонстрирует функциональность в различных категориях. К ним относятся общие вопросы, маркетинг, продажи, писательство, SEO, а также социальные сети. Помимо создания элементарных компонентов, таких как аббревиатуры и шутки, он предоставляет более сложные результаты, такие как PR-планы, рекламные сценарии, тесты на идентичность бренда и оптимизированные для SEO URL-адреса. Он также предлагает поддержку создания контента для социальных сетей, включая биографии и публикации Facebook, хэштеги и советы по оптимизации профиля Bumble. Более того, LogicBalls может помочь в решении задач, связанных с продажами, предлагая стратегии дополнительных продаж, создавая истории успеха клиентов и предлагая стратегии удержания клиентов. По сути, этот инструмент объединяет мозговой штурм, написание, анализ и исследования на одной платформе, помогая пользователям совершенствовать каждый аспект своей работы.
Magai
magai.co
Magai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает создателям контента ускорить процесс создания. Его мощный набор инструментов позволяет пользователям быстро и точно создавать и улучшать контент благодаря интуитивно понятному интерфейсу чата и передовым моделям искусственного интеллекта. Изменение способа создания контента: Magai — идеальное решение для создания контента. Magai — это революционная платформа, которая обещает революционизировать способ взаимодействия с искусственным интеллектом для создания, редактирования и управления контентом. Magai, пользующийся доверием лидеров отрасли и представленный во многих средствах массовой информации, не только предоставляет мощные модели чат-ботов с искусственным интеллектом, но и множество инструментов, которые добавляют невероятную функциональность в процесс создания контента.
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
Speechify
speechify.com
Speeringify-это приложение для текста в речь, которое позволяет миру получить доступ к информации. 20+ миллионов человек используют наше приложение Google Chrome, веб -приложение, приложение для iOS и Android. Наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что чтение никогда не является препятствием для обучения. Наши удивительные пользователи - это студенты, профессионалы и любители производительности. Многие из них имеют различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, в то время как многие просто хотят читать быстрее и слушать в пути. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб -сайт в аудио, и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, ходите по собаке, готовите ужин, тренируются, прыгаете с парашютом - какова ваша повседневная рутина! Speeringify также способствует Medium, Star Tribune, The Direct и многое другое. Легко добавить текст в речь на ваш сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Shipifific в 2017 году в комнате в общежитии в Университете Брауна, чтобы он мог поделиться с другими невероятным программным обеспечением для текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и он был разочарован тем, сколько времени и энергии потребовалось для его чтения. Advanced TTS Technology была полным игроком, это позволило ему закончить свои чтения в 3 раза быстрее, чем обычный читатель и лучше понять и сохранить информацию. В речи, наша цель состоит в том, чтобы чтение никогда не стало препятствием для обучения для кого -либо. Ничто не должно удерживать вас от обучения информации быстро и эффективно. Shipify выросла, чтобы нанять более 100 членов команды, разбросанных по всему миру всего за несколько коротких лет. Мы гордимся невероятной командой с членами, которые ранее были лидерами и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Мы все любим и расставляем приоритеты в собственности, обеспечивая ценность со скоростью, обучаясь как можно больше, и заставляя наших пользователей чувствовать себя уполномоченными.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs является компанией AI Audio Research and Deployment. Наша исследовательская группа разрабатывает аудио-модели искусственного интеллекта, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстные речевые и звуковые эффекты. Наша команда продуктов делает эти модели доступными для повседневных пользователей, пробу и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для голосования аудиокниг и новостных статей, анимированных персонажей видеоигр, помощи в предварительном производстве фильмов, автоматизации процессов локализации в развлечениях, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы и обучения медицинских работников. Это также вернуло голоса тем, кто их потерял и помог людям с потребностями в своей повседневной жизни.
ImagineArt
imagine.art
Представьте себе художественный генератор искусственного интеллекта, который открывает безграничные возможности творчества. С Imagine вы можете легко создавать впечатляющие шедевры, используя всего лишь текстовую подсказку и выбранный художественный стиль. Независимо от того, являетесь ли вы опытным художником или человеком, который никогда раньше не брал в руки кисть, Imagine может помочь вам воплотить ваши идеи в жизнь потрясающими и творческими способами. * Создавайте потрясающие произведения искусства в различных стилях: от реалистичных портретов до причудливых пейзажей и абстрактных шедевров. Imagine может создавать произведения искусства практически в любом стиле, который вы только можете себе представить. * Создавайте произведения искусства быстро и легко: с Imagine вы можете создавать прекрасные произведения искусства всего за несколько секунд, не тратя часы или дни на изучение традиционных художественных техник. * Исследуйте новые творческие возможности: Imagine может помочь вам расширить границы вашего творчества и исследовать новые художественные идеи, о которых вы никогда бы не подумали самостоятельно.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — передовая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на разработке передовых инструментов для создания контента на базе искусственного интеллекта. Платформа AI Magicx предлагает широкий набор функций (в общей сложности более 75), предназначенных для оптимизации и улучшения производства цифрового контента. Мы предоставляем такие решения, как генератор изображений с использованием ИИ, генератор статей с использованием ИИ, дизайнер логотипов с использованием ИИ, а также находимся на пути к созданию средства создания ИИ-историй и чат-ботов, обученных ИИ. Инструменты AI Magicx созданы специально для удовлетворения потребностей профессионалов, которым требуется эффективное, высококачественное и увлекательное создание контента.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутренне и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, контакт -центр, строитель веб -сайтов, интернет -магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, существуют безопасные интрасети, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR Essentials и AI встроены в структуру Bitrix24. Bitrix24-это инициатива инициативы Bitrix, Inc., запущенная в качестве облачной службы в апреле 2012 года. Теперь она доступна в облаке и локальном. В 2024 году в нашей компании более 12 миллионов организаций. Bitrix24 гордится обслуживанием клиентов от небольших организаций в компании из списка Fortune 500.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может конвертировать ваш голос искусственного интеллекта на более чем 100 языков. Resemble Fill — это наша функция генеративной заливки (зарисовки звука), которая позволяет вам изменять существующую речь с помощью клонированного голоса искусственного интеллекта. Fill можно использовать для редактирования программных аудиообъявлений, динамической вставки потоковой рекламы (SAI), голосовых помощников и многого другого. Недавно мы выиграли премию Webby Award 2023 за «Лучшее использование голосовых технологий» за вклад нашего голосового искусственного интеллекта в фильм Netflix «Дневники Энди Уорхола», номинированный на премию «Эмми». Наряду с Netflix мы сотрудничаем с Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures и другими.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видео ИИ можно сделать, просто набрав, щелкнув, перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичные аватары AI от Heygen могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 40+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированное предложение продаж, электронную обучение, обучение и развитие, объясните. Видео. Нет более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоагентств или актеров/актрисы. Теперь у вас есть личная видео -студия в руке! * Продукт представляет собой инструмент создания видео, который позволяет пользователям генерировать видео с помощью AI-аватаров и функциональности текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ и скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы с обслуживанием клиентов, скрытыми ограничениями на предварительные просмотра, дорогостоящая кредитная система и проблемы с функцией перевода видео.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster — это служба создания блогов с искусственным интеллектом, которая автоматически генерирует и публикует высококачественные сообщения в блогах для вашего веб-сайта WordPress. Благодаря усовершенствованному искусственному интеллекту, такому как GPT-3 OpenAI, BlogBooster создает индивидуальные статьи в блогах, адаптированные к вашей нише и аудитории. BlogBooster использует искусственный интеллект для полной автоматизации создания и публикации контента: * Вы выбираете план с количеством публикаций в блоге, которое вам нужно в месяц. * Искусственный интеллект BlogBooster анализирует ваш веб-сайт и генерирует темы для сообщений в блоге специально для вашей ниши и аудитории. * ИИ пишет полные высококачественные статьи длиной до 500 слов. * BlogBooster автоматически публикует готовые сообщения на вашем сайте WordPress по расписанию.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, где опыт персонализируется на месте для пользователя, и он становится создателем. С помощью PicFinder уже создано более 100 миллионов изображений.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.
AiryChat
airychat.com
AiryChat — это чат-платформа виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям добиться большего на работе, в учебе и в жизни. Он использует расширенные возможности искусственного интеллекта, такие как генеративный искусственный интеллект, для предоставления индивидуальной помощи через диалоговый чат. Пользователи могут общаться с помощниками искусственного интеллекта, специализирующимися в различных областях, таких как маркетинг, разработка программного обеспечения, дизайн и т. д. Помощники могут помогать с задачами, давать советы, создавать контент и отвечать на вопросы. AiryChat использует большие языковые модели, такие как GPT-3, для работы своих ИИ-помощников. Пользователи могут общаться с помощниками через веб-приложение или мобильное приложение AiryChat. Ассистенты понимают разговоры на естественном языке и реагируют разумно, основываясь на своей подготовке. Некоторые ключевые особенности работы AiryChat: * Помощники ИИ проходят предварительное обучение в конкретных областях с использованием больших наборов данных. Это позволяет им оказывать специализированную помощь. * Помощники используют генеративный искусственный интеллект для создания высококачественного контента, такого как статьи, код, изображения и т. д. * AiryChat использует обучение с подкреплением, чтобы с течением времени совершенствовать помощников на основе отзывов пользователей. * Контекстная информация отслеживается в разговорах, чтобы помощники могли следить за сложными диалогами.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO — это плагин WordPress, который поможет вам прояснить техническое SEO с помощью ИИ! В настоящее время мы можем исправлять отсутствующий замещающий текст, отсутствующие заголовки и описания, исправлять неработающие ссылки, а также создавать и обновлять контент.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
Revoicer
revoicer.com
В мире создания цифрового контента влияние мощной озвучки невозможно переоценить. Будь то образовательные видеоролики, подкасты или реклама, правильный голос может привлечь внимание, передать эмоции и усилить общее сообщение. Именно здесь в игру вступает Revoicer, ведущий бренд в области технологий озвучивания. Основанная в 2021 году, Revoicer быстро стала популярным источником высококачественной, человечной озвучки, предлагая более 30 языков и множество функций, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей. Создание закадрового голоса с помощью Revoicer — это простой процесс, не требующий каких-либо технических навыков. Это полностью веб-приложение, а это значит, что не нужно ничего скачивать или устанавливать. Вот краткий обзор того, как работает это инновационное приложение: * Пользователи просто вставляют текст, который хотят преобразовать, в приложение Revoicer. * Они выбирают один из более чем 80 голосов искусственного интеллекта на нескольких языках и могут предварительно просмотреть каждый из них. * При нажатии кнопки «Создать» закадровый текст создается и готов к воспроизведению. * Если все устраивает, пользователь может загрузить файл MP3 для использования в различных проектах.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
Fliki
fliki.ai
Fliki помогает вам создавать аудио- и видеоконтент в любом масштабе с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Fliki — это инструмент для создания видео, который использует технологию искусственного интеллекта для создания видео на основе идей, предоставленных пользователями, или ссылок на продукты Amazon. * Рецензенты высоко оценивают удобный интерфейс Fliki, его способность экономить время при создании видео и высокое визуальное качество создаваемых видеороликов. * Пользователи упомянули такие проблемы, как сбои в озвучке, отсутствие ясности в использовании «минут», периодические ошибки в бесплатной версии и ограничения в настройке и редактировании видео.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Fotor
fotor.com
Генератор изображений Fotor AI - это онлайн -инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Это позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая искусство и изображения, создавая ИИ на основе ввода. В дополнение к функции генерации изображений с AI, Fotor также предлагает комплексный набор инструментов редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, заточка и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционных изменений, пользователи могут преобразовать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, слияние изображений и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для манипулирования функциями лица, высококлассными изображениями и даже генерации файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, листовок и плакатов для маркетинга, а также активов в социальных сетях, таких как миниатюры YouTube или проекты Post Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскраска фотографий и удаление объектов или фона из изображений. В дополнение к редактированию фотографий Fotor предлагает аналогичные инструменты для искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF -файлов, также позволяя пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
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