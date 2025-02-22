Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — это универсальная платформа для приложений искусственного интеллекта. Krater.ai позволяет вам легко создавать контент и копировать его за считанные секунды, используя возможности искусственного интеллекта. Поднимите свои предприятия на новый уровень с помощью Krater AI. Наше универсальное приложение SuperApp раскрывает возможности технологии искусственного интеллекта, позволяя выполнять любые задачи: от создания контента до преобразования текста в речь. С Krater вы получите доступ к безграничным возможностям и настоящим инновациям. Испытайте непревзойденную функциональность и простоту использования — зарегистрируйтесь сейчас и получите преимущество ИИ.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
AtOnce
atonce.com
AtOnce — это передовое решение искусственного интеллекта, которое пытается стать мастером на все руки. Он позволяет маркетологам и создателям контента создавать все: от идей TikTok и рекламы в Facebook до публикаций в блогах и пользовательских изображений, созданных искусственным интеллектом. Компании по всему миру используют его для высококачественного SEO-контента, повышения коэффициента конверсии, более быстрого создания черновиков и смягчения писательского тупика. Эти и другие услуги предоставляются более чем на 30+ языках, что в сочетании с функцией чата позволяет AtOnce предлагать поддержку клиентов для всех основных сайтов электронной коммерции.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI — это усовершенствованный инструмент AI-помощник по копирайтингу, созданный для ускорения процесса написания и повышения качества контента. Он разработан, чтобы помочь пользователям писать быстрее в различных областях, таких как блоги, SEO, социальные сети, рерайтинг, продажи, реклама и веб-сайты. В инструменте используется технология искусственного интеллекта, обученная отраслевыми экспертами, что гарантирует, что предоставляемый контент поможет повысить рейтинг и увеличить продажи независимо от отрасли. Он специализируется на создании высокопроизводительных копий с бесконечными вариациями на нескольких языках, что позволяет компаниям выходить на глобальный уровень, не беспокоясь о неуклюжих переводах. Craftly.AI также предлагает специальные инструменты и обучение, обеспечивает отслеживание, аналитику и автоматическое управление версиями. Он также предлагает рабочее место для совместной работы и организации проектов, включая функции для мониторинга, организации и совместного использования проектов. Craftly.AI поддерживает отдельных писателей, маркетологов, малый бизнес, большие команды, студентов, преподавателей, учреждения и некоммерческие организации. Помимо того, что Craftly.AI является ценным инструментом для борьбы с писательским кризисом, он также является ресурсом для компаний, стремящихся оптимизировать процесс копирайтинга и улучшить общее качество своего контента.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai - это онлайн -инструмент, управляемый ИИ, чтобы помочь пользователям в создании широкого спектра цифровых элементов. Он оснащен набором различных инструментов, направленных на различные аспекты маркетинга и творческого производства. Платформа оснащена чатом искусственного интеллекта, предоставляя мощные модели искусственного интеллекта; Ай -розыгрыш, который превращает рисунки в визуально привлекательное искусство; Face Swapper, предлагая передовые технологии, обмену лицами; и ImageMaker, открытие безграничных возможностей для визуального творения. AI Writer - это инструмент для создания маркетингового контента, оптимизированного для SEO. Videomaker позволяет создавать мгновенные видеоролики для различных типов кампаний, в то время как Logomaker предоставляет логотипы брендов, разработанных AI и наборы брендов. DesignMaker предоставляет динамические шаблоны для визуального контента, а речевой, преобразующий текстовые сценарии в естественные голоса. Colourmatcher, Graphicmaker, Font Pairer и Calendar являются дополнительными инструментами на платформе, которые помогают в сопоставлении цвета, дизайне вектора, спаривании шрифтов и планировании событий соответственно. Платформа также предлагает такие ресурсы, как учебные пособия, проницательные статьи об искусственном интеллекте, дизайне и маркетинге, а также сообщество пользователей для расширения знаний и навыков. Этот набор инструментов предназначен для масштабирования творческого производства с использованием искусственного интеллекта, направленного на то, чтобы упростить процесс и повысить эффективность для пользователей.
WordHero
wordhero.co
WordHero — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, предназначенный для писателей, маркетологов и владельцев бизнеса. Создание различных форм контента: блогов, электронных писем, публикаций в социальных сетях, описаний продуктов и многого другого — всего за один клик занимает буквально несколько секунд. Разве не удивительно иметь инструмент для создания длинного поста в блоге для вашего бизнеса за считанные секунды? WordHero использует возможности OpenAI GPT-3, усовершенствованной языковой модели со 175 миллиардами параметров, чтобы сэкономить ваше время и усилия на исследованиях и написании. С WordHero в вашем распоряжении более 60 инструментов для письма. Они делят эти инструменты на 5 широких категорий:
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — лучший инструмент на базе искусственного интеллекта для всех ваших маркетинговых кампаний. Получите аналитическую информацию на основе искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный таргетинг и аудиторию для достижения максимальных результатов для ваших кампаний. С помощью Shakespeare.AI создавайте высококонверсионные текстовые, графические и видеообъявления, а также стратегии кампаний, как у маркетологов №1 в мире. Предоставление вам несправедливого преимущества перед конкурентами. * Уменьшите свой CAC на 33 %. * Улучшите коэффициент конверсии на 40 %. * Создавайте высокоэффективные объявления, которые конвертируют. * Получите оптимизацию и аналитику с помощью ИИ. Присоединяйтесь к более чем 1000+ людям, которые выбрали Shakespeare.Ai, чтобы помочь им достичь своих маркетинговых целей.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI предоставляет мощный инструмент перефразирования, целью которого является повышение уникальности и беглости письма пользователей. Инструмент предлагает широкий спектр из 49 различных режимов, с помощью которых пользователи могут настроить стиль или тон своего контента. Программное обеспечение включает в себя функции, которые позволяют пользователям добавлять больше глубины и ощущений к своему контенту, усиливать эмоциональное воздействие, улучшать ясность и краткость, а также повышать уровень детализации. Инструмент перефразирования Yaara AI также предоставляет возможности для повышения оригинальности, тем самым позволяя пользователям выделять свой контент. Программное обеспечение основано на GPT-3, что гарантирует правильное понимание контекста и значения текста, а также естественность и беглость созданных перефразирований. Пользователи могут контролировать уровень изменения словарного запаса в своих письмах, что позволяет настраивать их в желаемой степени. Инструмент Yaara AI позволяет пользователям эффективно перефразировать свои предложения, абзацы, эссе или статьи, одновременно улучшая различные аспекты, такие как беглость речи, словарный запас и стиль. Он поддерживает несколько диалектов английского языка, включая США, Великобританию, Калифорнию и Австралию. Различные способы перефразирования охватывают широкий спектр: от «творческого» и «формального» до «эмоционального» и «глубинного». Таким образом, программное обеспечение призвано предложить комплексное решение для перезаписи текста, которое является одновременно эффективным и простым в использовании.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный совершить революцию в сфере маркетинга, значительно сократив время, необходимое для создания качественного контента. Платформа предлагает такие услуги, как AI Artwork, Chat, Templates и Documents, которые упрощают и оптимизируют маркетинговый процесс. Jounce предоставляет интуитивно понятное решение для копирайтинга, позволяющее пользователям создавать профессиональный контент всего за несколько шагов. Он предлагает ряд настраиваемых шаблонов для начала процесса копирайтинга. При вводе желаемой подсказки или рекомендаций искусственный интеллект Jounce обрабатывает создание контента, генерируя несколько вариантов для выбора пользователя. Дополнительные функции включают редактор документов на базе искусственного интеллекта для создания и редактирования маркетинговых материалов с автоматическим форматированием, проверкой орфографии и исправлением грамматики. Программное обеспечение также обеспечивает совместную работу, позволяя неограниченному числу членов команды вносить идеи и писать контент. Он предлагает более 70 маркетинговых шаблонов для различных типов контента, таких как публикации в социальных сетях, контент веб-сайтов, кампании по электронной почте и т. д. Кроме того, Jounce предоставляет такие функции, как Dark Mode, для удобства пользователей в ночное время работы. Он удовлетворяет потребности различных специалистов в области маркетинга, от создателей контента до владельцев малого бизнеса.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом за считанные минуты. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми платформами электронной коммерции и любыми другими типами веб-сайтов: Shopify, Woocommerce, Wix... С Molin вы всегда будете рядом со своими клиентами, поэтому они будут чувствовать себя более уверенно при покупке, возврате и покупке. даже дать вам 5-звездочный обзор!
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — это универсальная платформа искусственного интеллекта. Оно помогает создателям контента и компаниям использовать генеративный искусственный интеллект для преодоления синдрома белой страницы, создания оригинальных изображений и адаптации контента к различным форматам, тонам и языкам. BingBang.ai уже используют более 10 000 человек. Почему не ты?
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
Marmof
marmof.com
Marmof — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который помогает создавать контент всего за несколько секунд. Он разработан, чтобы помочь вам сэкономить время на процессе написания, чтобы вы могли сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. Marmof — это инструмент для создания контента, предназначенный для всех, кто хочет создавать контент, независимо от их профессии или писательского опыта. Тысячи профессиональных писателей также используют оптимизированный для SEO контент, созданный Marmof. Это помогает им обсуждать новые идеи, экономит время и дает представление о том, чего хочет их аудитория. Marmof прост в использовании и доступен с любого устройства. Просто введите тему, о которой вы хотите написать, и Marmof сгенерирует список идей, из которых вы сможете выбрать. После того, как вы выбрали идею, Marmof поможет вам воплотить ее в жизнь и создать полноценный контент всего за несколько минут.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-это писательская платформа с AI, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам человека в петле, Quillbot стремится сделать написание безболезненным при сохранении уникальной перспективы и голоса пользователя.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — это революционная платформа, которая поставила перед собой задачу изменить наше представление о языковых решениях в сфере цифрового контента. Уделяя особое внимание инновациям и качеству, компания Wavel AI разработала набор инструментов, позволяющих предприятиям и частным лицам максимально использовать потенциал своего аудио- и видеоконтента на нескольких языках. В этой статье рассматриваются функции, варианты использования и общие преимущества использования Wavel AI, предлагая заглянуть в будущее бесшовной и эффективной локализации контента. Wavel AI работает как сложное языковое решение, оптимизирующее процесс локализации видео и аудио контента. Он использует искусственный интеллект для предоставления таких услуг, как дублирование, создание закадрового голоса, преобразование текста в речь и клонирование голоса, среди прочего. Вот представление о том, как функционирует платформа: * Дублирование: Wavel AI позволяет пользователям быстро дублировать видео на более чем 20 языках, расширяя возможности создателей контента по всему миру. * Услуги закадрового голоса. Благодаря возможности создания закадрового голоса, передающего эмоции с помощью более чем 20 акцентов, платформа добавляет глубину аудиовизуальным проектам. * Технология преобразования текста в речь: более 250 голосов на более чем 20 языках доступны в Wavel AI, предлагая пользователям множество вариантов преобразования текста в речь. * Субтитры, переводы и транскрипции. Платформа не ограничивается только голосовыми опциями; он также предоставляет инструменты для создания точных субтитров, профессиональных автоматических переводов и транскрипций для повышения доступности и вовлеченности. * Клонирование голоса: передовая функция, позволяющая пользователям клонировать голоса на разных языках, добавляя персонализированный подход к их контенту. * Функции редактирования видео: от редактирования сценариев и титров до создания субтитров, Wavel AI предоставляет пользователям необходимые инструменты для редактирования видео.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-это маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С такими инструментами, как отчетность и аналитика, маркетинг CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли продавать умнее и быстрее развивать свой бизнес. MailChimp Marketing & CRM Mobile App помогает вам продать умнее и быстрее развивать ваш бизнес с первого дня. Получите доступ к инструментам, которые вам нужны, куда бы вы ни стали, и встайте и работайте за считанные минуты - никакого опыта не требуется. С MailChimp вы никогда не упустите возможность сделать продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией вашего бренда. Используйте MailChimp для: * Marketing CRM - Следите за своими контактами с маркетингом CRM от MailChimp. Найдите и добавьте новых клиентов с инструментами импорта контактов, такими как сканер визиток. Отслеживайте рост аудитории и просмотрите информацию о отдельных контактах на приборной панели. Сделайте все это в одном месте - звоните, текст и электронная почта прямо из приложения. Запишите заметки и добавьте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика - получите более глубокий взгляд на ваши продажи и маркетинговые показатели. Отслеживайте результаты для всех ваших кампаний и получите действенные рекомендации о том, как улучшить. Посмотреть отчеты и аналитики для электронных кампаний, целевых страниц, рекламных объявлений в Facebook и Instagram, сообщений в социальных сетях и открыток. * Электронные письма и автоматизации - создать, редактировать и отправлять кампании по маркетингу по электронной почте, информационные бюллетени и автоматизации. Благодаря однокровальному обращению к неоткрытию и писателям ретаргетирования продуктов, вы сможете вновь переименовать клиентов и вскоре увеличить продажи. * Ads Facebook и Instagram - проект и публикация рекламы, установите бюджет и нацеливается на конкретную группу. Обратитесь к новым людям, задействуйте существующие контакты, настраивайте пользовательскую аудиторию или возвращайте посетителей сайта. * Рекомендации по маркетингу - Получите действенные рекомендации, чтобы помочь улучшить ваш маркетинг. Знайте, когда пришло время настроить заброшенную электронную почту CART или получить напоминание, чтобы установить логотип вашего бренда. * Управление брендом - Загрузите изображения с вашего устройства непосредственно в MailChimp и используйте их во всех ваших кампаниях.
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платформа Writer легко подключается к источникам ваших бизнес-данных и предоставляет точные ответы и контент, которые точно настроены на ваши собственные данные и следуют вашим собственным правилам искусственного интеллекта. Writer передает генеративный искусственный интеллект в руки людей прямо там, где они работают, чтобы они могли с легкостью создавать, анализировать и управлять. Платформа Writer относится к корпоративному уровню, не использует и не передает ваши данные, а также включает открытые и прозрачные LLM, созданные Writer и которые можно развертывать различными способами, в том числе самостоятельно размещать. Writer соответствует требованиям SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA и PCI и используется на ведущих предприятиях, включая Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber и Deloitte.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI Stockimg AI — это инновационный инструмент дизайна и создания контента на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса создания визуального и письменного контента. Stockimg AI идеально подходит для бизнеса, маркетологов и менеджеров по социальным сетям. Он позволяет пользователям быстро и эффективно создавать потрясающие дизайны.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI предназначен для удобного редактирования фотографий. Это приложение для редактирования изображений на базе искусственного интеллекта, использующее передовые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического улучшения и редактирования изображений для повышения качества.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генератор схем, инструмент перефразирования, переписчик абзацев, генератор заголовков блогов, генератор описаний, люди также спрашивают, генератор описаний продуктов, генератор слоганов, генератор резюме, генератор ценностных предложений и переписчик предложений. . Каждый инструмент адаптирован для различных типов контента и может использоваться для быстрого и легкого создания уникального, привлекательного контента. Кроме того, Frase предлагает ряд ресурсов, в том числе интерактивное пошаговое руководство по продукту, блог, ускоренный курс и Справочный центр. С Frase создание контента становится быстрее, проще и эффективнее, чем когда-либо прежде.
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