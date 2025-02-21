Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Того

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
CHATGPT-это бесплатная система ИИ. Используйте его для привлечения разговоров, получить понимание, автоматизировать задачи и свидетельствовать о будущем ИИ, все в одном месте.
Perplexity
perplexity.ai
Обиточность ИИ-это исследование, основанное на AI-Chatbot, и разговорная поисковая система, которая отвечает на запросы с использованием предсказательного текста естественного языка. Запущенный в 2022 году, недоумение генерирует ответы, используя источники из Интернета и приводит ссылки в текстовом ответе.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создайте активы качества производства для ваших творческих проектов со скоростью и согласованностью в стиле.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. This could involve things like: -Intelligent Search: Using AI to enhance traditional search functionalities, such as understanding context or sentiment in searches. -Data Insights: Leveraging AI to uncover patterns and trends in data that might not be immediately obvious. -Business Applications: Helping businesses use data to optimize decision-making and operations.
Google Gemini
gemini.google.com
Близнецы дают вам прямой доступ к лучшей семейству ИИ в Google, так что вы можете: - Получите помощь в написании, мозговом штурме, обучении и многом другом - суммируйте и найдите быструю информацию от Gmail или Google Drive - генерировать изображения на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получить помощь по -новому Ранее известный как Бард.
Replit
replit.com
Repl.it-это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры Repl, которая означает «read -evaluate -pprint loop». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и Джорданским дизайнером Хая Одеей в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб -сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям обмениваться проектами различными способами. Они также принимают «Jams», кодирующие соревнования на основе определенной темы. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления счета, денег, криптовалюты или подарочной карты. Реплика в Repl.it - это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочее пространство в большинстве популярных языков программирования, где вам дают контейнер на виртуальной машине, где может работать ваш код. В любой конкретной реплике есть две основные части - редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая поддерживает Visual Studio Code. На Mobile редактор Ace. Repl. У этого есть премиум -уровень под названием Hacker Plan. Это позволяет больше места для хранения, частный код и неограниченное количество сотрудников по проекту, а план образования GitHub включает в себя 3 месяца бесплатно от хакерского плана. На Repl.it насчитывается более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «Компания имеет более 500 000 еженедельных активных разработчиков и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум разговоров. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум сохраняется чистым модераторами разговоров.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный компаньон AI. Microsoft Copilot использует силу ИИ для повышения производительности, разблокировать творчество и помогает вам лучше понять информацию с помощью простого опыта в чате.
OpusClip
opus.pro
OpusClip-это генеративная платформа для редактирования видео с искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в готовые к вирусу шорты одним щелчком. OpusClip построен с миссией по демократизации создания видеоконтента, что делает его доступным для любого, кто рассказывает историю или страсть, а не только с опытом в создании контента или редактировании видео.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - ведущая в мире компания по написанию искусственного интеллекта, которой доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд каждый день. От мгновенного создания первого проекта до совершенствования каждого сообщения, грамматика помогает людям на 96% от Fortune 500 донести свою точку зрения - и получить результаты - без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы считаем, что великое письмо выполняет работу. Предложения продуктов Grammarly - походки бизнеса, грамматическая премия, грамматика бесплатно и грамматика для образования - работа, где вы это делаете, предоставляя контекстуальную поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб -сайтов. Основанная в 2009 году, Grammarly является № 7 в Forbes Cloud 100, одной из 100 самых влиятельных компаний Time, одной из самых инновационных компаний компании в области искусственного интеллекта и одной из лучших рабочих мест Inc. Мы работаем с моделью гибридной работы с удаленным первым, что означает, что мы в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
D-ID
d-id.com
D-ID-это связь инноваций в генеративном ландшафте искусственного интеллекта, превращая все еще фотографии в динамические видео-повествования и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален в своей способности обеспечить генерацию видео в реальном времени, что является центральным для прямых потоковых и интерактивных взаимодействий в таких секторах, как обслуживание клиентов (CX), маркетинг, обучение и развитие. Студия и мобильные приложения для самообслуживания Creative Reality ™ расширяют инновационный охват D-ID, упрощая создание и настройку видео, сгенерированных AI, и олицетворять приверженность D-ID обогащать цифровое общение.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получаете следующие преимущества: * Вы платите только за то, что используете (вместо ежемесячной подписки, как ChatGPT Plus). * Ваш разговор в чате НЕ будет использоваться для обучения OpenAI/Claude/и т. д. * Удобно общаться с несколькими моделями в едином интерфейсе. * Наслаждайтесь профессиональным расширенным пользовательским интерфейсом чата с множеством функций. * Typing Mind по умолчанию работает в автономном режиме и является конфиденциальным. Все ваши данные, сообщения и ключи API хранятся локально на вашем устройстве, и никто, кроме вас, не может их увидеть.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia - это платформа для создания видео, которая превращает текст в профессиональные видео с настраиваемыми аватарами - нет камер. Быстрый, рентабельный и идеально подходящий для обучения, маркетинга и образования, революционизирует, как общаются бизнес и создатели. Тысячи компаний используют его для создания видео на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Доверенный Accenture, BBC, Google, Amazon и многое другое. Создайте видео ИИ, просто вводя в текст. Легко в использовании, дешевый и масштабируемый. Сделайте привлекательные видео с человеческими докладчиками - прямо из вашего браузера
Runway
runwayml.com
Все, что вам нужно для редактирования видео, быстро. Магические инструменты ИИ, сотрудничество в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш набор для создания видео следующего поколения. ВПП - это исследовательская компания, пионевая новые инструменты для человеческого воображения. Он был на переднем крае многомодальных систем ИИ, гарантируя, что будущее создания контента доступно, контролируется и расширяет возможности для креативщиков. Миссия взлетно -посадочной полосы состоит в том, чтобы гарантировать, что любой человек может рассказать свои истории. Он считает, что методы глубокого обучения, применяемые к аудиовизуальному контенту, навсегда изменят искусство, творчество и инструменты дизайна.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения создания контента для брендов, направленного на привлечение нового трафика и увеличение доходов. Собственный искусственный помощник Чарли автоматизирует создание контента для различных платформ. Предложения по контенту широки и включают описания продуктов, сообщения в блогах и материалы в социальных сетях. Этот инструмент предоставляет возможности услуг транскрипции, конвертируя видео и аудио в текст, а также способен создавать изображения 4K на основе ввода текста. Дополнительная функция включает возможности поиска в Интернете. Чарли обладает уникальной способностью интерпретировать несколько входных данных и производить несколько выходных данных из одной подсказки, демонстрируя свою очень гибкую полезность. Инструмент совместим с различными форматами файлов, включая DOC, PDF, а также аудио- и видеофайлами и даже изображениями. GoCharlie создан для решения сложных проблем, предлагая решения для всей команды. Он также может похвастаться безопасной обработкой данных с помощью пакета Charlie LLM и мультимодальных моделей. Одним из специальных компонентов является функция Memory Vault, которая позволяет Чарли изучать и адаптировать создание контента к уникальным особенностям вашего бизнеса. Помимо этого, GoCharlie настраивается в соответствии с конкретными бизнес-требованиями и поддерживает возможности интеграции с более чем 6000 приложениями через Zapier.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed — это средство записи ИИ и альтернатива Jasper.ai Copy.ai Rytr или Writesonic. С помощью нашего инструмента копирайтинга на базе искусственного интеллекта вы можете одним щелчком мыши создавать рекламные тексты, публикации в блогах или SEO-контент. Вы можете выбрать один из более чем 70 шаблонов, которые наш ИИ-писатель предлагает для вашего письма. Один из них — автор статей с искусственным интеллектом, который может написать для вас полную статью объемом более 1500 слов, включая бесплатную стоковую фотографию.
Monica
monica.im
Monica — это расширение Chrome на базе ChatGPT APl, созданное в качестве вашего личного помощника для удобного общения в чате и написания текстов. Просто нажмите Cmd+M или Ctrl+M и начните общаться с ней. Или позвольте Монике помочь вам составить и вставить текст на любую веб-страницу. Выбирайте из более чем 80 шаблонов, чтобы быстро создать маркетинговый текст. Выберите текст на веб-странице и позвольте Монике объяснить, перевести и перефразировать его за вас.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
LongShot
longshot.ai
LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания индивидуальных идей контента, подходящих для целевой аудитории и конкретной отрасли. Функция AI Workflows в LongShot использует более 50 отмеченных наградами шаблонов для облегчения создания короткого и длинного контента. Интегрированная функция проверки фактов обеспечивает точность, предоставляя ответы в режиме реального времени и создавая контент с правильными цитатами. Одной из уникальных функций LongShot является SEO Checker, инструмент на базе искусственного интеллекта, который оценивает эффективность SEO вашего контента и предоставляет практические рекомендации по улучшению рейтинга. Примечательно, что инструмент также оснащен функцией AI Interlinking, которая предназначена для создания автоматических внутренних ссылок из карты сайта пользователя, соответствующих якорному тексту, что в конечном итоге улучшает впечатления читателя и одновременно повышает производительность блога. LongShot предназначен для интеграции с такими платформами, как Google Search Console, WordPress, Webflow и Google Docs, что гарантирует возможность использования инструмента там, где он больше всего необходим. Несмотря на свою надежность, этот инструмент искусственного интеллекта славится своей быстрой и точной генерацией контента в реальном времени, и ему доверяет широкий круг пользователей, от создателей контента до консультантов по цифровой стратегии.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs от Writemate — это мощная платформа, предоставляющая доступ к более чем 30 различным моделям искусственного интеллекта, включая GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 и Mistral. ChatLabs также позволяет вам использовать встроенных помощников GPT, анализировать файлы, выполнять поиск в Интернете и создавать собственные агенты искусственного интеллекта, которые знают все о вашем бизнесе.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко фиксировать и систематизировать свои многочисленные идеи в любое время и в любом месте. Эта инновационная платформа предлагает уникальный центр контента, в котором можно хранить как текстовые, так и аудиозаметки, что облегчает плавное преобразование и объединение мыслей в структурированные черновики или полированные, готовые к использованию документы с помощью удобного для пользователя инструмента искусственного интеллекта.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI использует возможности искусственного интеллекта, чтобы быстро формулировать идеи, представлять новые идеи и легко извлекать необходимую информацию из PDF-файлов.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Pipio
pipio.ai
Создание профессиональных видео с искусственным интеллектом теперь просто, просто набирая, нажимая и перетаскивание. Pipio предлагает более 100 реалистичных виртуальных представителей, которые могут быть полностью настроены в соответствии с вашими потребностями. Эти аватары ИИ могут говорить на 40+ языках с разнообразными акцентами, выступая в качестве вашего личного видеооператора для маркетинга, продаж, электронного обучения, обучения и многого другого. Устраняя необходимость в дорогих съемочных группах, талантах или агентствах, Pipio ставит видео -студию в ваших руках.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — это помощник по написанию статей и написанию статей на базе искусственного интеллекта, разработанный пакистанской компанией SnapRytr. Он предназначен для помощи малым предприятиям и внештатным авторам контента в создании хорошо написанных и тщательно продуманных статей в большом масштабе. С SnapRytr пользователи могут добиться скорости записи в 10 раз выше, экономя более 100 часов каждый месяц. Помощник по написанию ИИ включает более 80+ инструментов ИИ, которые создают контент для социальных сетей, маркетинга, целевых страниц и профессионального общения. Он также помогает преодолеть писательский тупик благодаря умному средству написания статей с искусственным интеллектом, которому требуется лишь малейший вклад для создания высококачественного контента. Пользователи могут легко делиться сгенерированным контентом с коллегами и получать отзывы, а также могут использовать API SnapRytr для создания своего инструмента или автоматизации Google Sheets. SnapRytr предлагает универсальный набор из десятков бесплатных виджетов, включая инструменты для написания контента с использованием искусственного интеллекта, инструменты для написания бизнеса с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Пользователи могут выбрать соответствующую категорию виджета, независимо от того, нужен ли им контент для маркетинга или бизнеса, и получить все типы виджетов, удобно классифицированные в одном месте. Писатель статей с использованием искусственного интеллекта прост в использовании, и пользователи могут создавать статьи на основе своей темы, оглавления, схемы или ключевых слов. Цель — помочь пользователям сэкономить часы на написании статей и создать более выдающиеся статьи за считанные минуты. В целом, SnapRytr — это полезный ИИ-помощник по написанию статей, который может сэкономить пользователям бесчисленные часы написания и дать им время сосредоточиться на более важных аспектах своей работы.
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — это веб-приложение, которое помогает пользователям легко совершенствовать свои коммуникативные навыки. Он позволяет пользователям создавать профессиональные сообщения, сопроводительные письма и сложные формулы Excel всего за несколько кликов. Сервис призван упростить общение и сэкономить время пользователей. Служба работает, предлагая пользователям вводить некоторую базовую информацию о сообщении, письме или формуле, которую им нужно сгенерировать. Пользователи выбирают тон, язык и длину сообщений. В сопроводительных письмах пользователи предоставляют информацию о должности и компании. В формулах Excel пользователи описывают, для чего им нужна формула. Затем Professionalize It To Me использует передовой искусственный интеллект для создания профессионального общения на основе данных пользователя. ИИ предназначен для создания контента на естественном языке, похожего на человеческий.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — это независимая автоматизированная платформа проверки и атрибуции рекламы в подкастах. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и человеческого анализа мы проверяем более десятка элементов, чтобы обеспечить идеальную работу вашей рекламы в подкастах. К таким факторам относятся: - правильный промо/URL - конкурентное разделение - правильная длина - правильное место (например, в середине или в начале ролика) - не размещается за четырьмя другими объявлениями - бренд безопасный Мы также используем сочетание искусственного интеллекта и человеческого анализа, чтобы предоставить первые и единственные в отрасли масштабные оценки безопасности человеческого бренда (на основе стандартов IAB/GARM). Эти надежные оценки придают рекламодателям уверенность в своих покупках, особенно в отношении небольших и менее известных подкастов. Узнайте, как мы можем повысить рентабельность инвестиций в ваш подкаст или YouTube уже сегодня, в 5 раз повысить эффективность вашей внутренней команды и облегчить заботы о безопасности вашего бренда!
Pennore
pennore.com
Pennore — это простой и быстрый способ получить качественный веб-контент. У нас вы можете заказать контент для своего сайта в мгновение ока. Сделать заказ чрезвычайно легко и просто, а ваш контент написан преданными своему делу и компетентными авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Xzero
xzeroai.com
Ускорьте создание контента с помощью Xzero AI, ведущей платформы для написания, создания изображений и кодирования на основе искусственного интеллекта. Легко создавайте высококачественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей и т. д. Раскройте возможности лучшего разработчика искусственного интеллекта для получения потрясающих результатов.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — это приложение для создания контента с использованием искусственного интеллекта, основанное на GPT-3, новейшей продвинутой языковой модели глубокого обучения. С Xerolag вы сможете быстро и легко создавать высококачественный уникальный контент. Наша передовая технология искусственного интеллекта позволяет генерировать контент на любом языке по любой теме — от сообщений в блогах и статей до описаний продуктов и веб-контента. Получите нужный вам контент быстро с помощью Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — это универсальная платформа искусственного интеллекта. Оно помогает создателям контента и компаниям использовать генеративный искусственный интеллект для преодоления синдрома белой страницы, создания оригинальных изображений и адаптации контента к различным форматам, тонам и языкам. BingBang.ai уже используют более 10 000 человек. Почему не ты?
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
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