Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Сирия

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Oxolo
oxolo.com
Oxolo создает глубокую технологическую платформу для генеративных медиа на базе искусственного интеллекта. С помощью нашей технологии каждый может создавать автоматизированные видеоролики, например видеоролики о продуктах, рекламу, контент для социальных сетей и многое другое. Мы виртуализируем конкретных людей, создавая аватары чат-ботов на базе искусственного интеллекта, неотличимые от реальности и готовые к взаимодействию и общению. Наш полный набор технологий основан на последних исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — это набор сервисов на базе искусственного интеллекта. Наш первый сервис позволяет пользователям Slack использовать GPT-3 в рабочей области Slack. В вашем рабочем пространстве Slack WindyBot действует как умный помощник с искусственным интеллектом, отвечающий на вопросы, решающий проблемы и повышающий вашу производительность.
AKOOL
akool.com
Akool - это прорывная генеративная платформа искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. Платформа обеспечивает легкое создание качественных онлайн-обучающих видеороликов с использованием AI-сгенерированных аватаров, что приводит к значительной экономии затрат и расширенным творческим возможностям. С Akool создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальные возможности, привлекая людей, которые тянут людей в бренд таким образом, чтобы они превращают их в лояльных клиентов. Akool позволяет предприятиям в масштабе генерировать гипер -персонализированные видео и изображения коммерческого качества на бренд и на одного клиента через веб -сайт и API, с вариантами безопасности предприятия.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас код и выбрать способ его объяснения. Используя AI Code Mentor, вы получите более глубокое понимание логики программирования и станете лучшим разработчиком.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — это независимая автоматизированная платформа проверки и атрибуции рекламы в подкастах. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и человеческого анализа мы проверяем более десятка элементов, чтобы обеспечить идеальную работу вашей рекламы в подкастах. К таким факторам относятся: - правильный промо/URL - конкурентное разделение - правильная длина - правильное место (например, в середине или в начале ролика) - не размещается за четырьмя другими объявлениями - бренд безопасный Мы также используем сочетание искусственного интеллекта и человеческого анализа, чтобы предоставить первые и единственные в отрасли масштабные оценки безопасности человеческого бренда (на основе стандартов IAB/GARM). Эти надежные оценки придают рекламодателям уверенность в своих покупках, особенно в отношении небольших и менее известных подкастов. Узнайте, как мы можем повысить рентабельность инвестиций в ваш подкаст или YouTube уже сегодня, в 5 раз повысить эффективность вашей внутренней команды и облегчить заботы о безопасности вашего бренда!
PatentPal
patentpal.com
PatentPal — компания-разработчик программного обеспечения, основанная в Кремниевой долине, которая специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процесса создания языков для патентных заявок. Их цель — расширить возможности патентных поверенных за счет оптимизации трудоемких задач, связанных с составлением патентных заявок. Компания PatentPal разработала интуитивно понятное веб-программное обеспечение, которое позволяет пользователям: * Загрузите документ с патентными заявками. * Используйте искусственный интеллект для автоматического создания патентных спецификаций, рисунков, блок-схем, блок-схем и подробных описаний. * Экспортируйте черновик в форматы Word и Visio. Ключевыми преимуществами являются экономия времени и сокращение ручных усилий, необходимых для составления содержания заявки на патент в области механических устройств. Программное обеспечение PatentPal может автоматически генерировать: * Блок-схемы методов патентования. * Блок-схемы систем и устройств. * Подробные письменные описания, сопровождающие диаграммы. * Тезисы и резюме, соответствующие утверждениям. Кроме того, пользователи могут: * Настройте сгенерированный текст в соответствии со своими предпочтениями. * Создайте несколько профилей, чтобы сохранить настройки. * Переключайтесь между профилями, чтобы мгновенно менять стили фразирования.
Writingo
writingo.ai
Writeo — это уникальное решение на базе искусственного интеллекта, обученное и работающее на базе искусственного интеллекта для создания высококачественного контента. Writeo может легко создавать контент, не требуя вашего времени и усилий.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагин-помощник по искусственному интеллекту для WordPress. Это помогает пользователям создавать такой контент, как статьи, описания продуктов и копии веб-сайтов, за считанные минуты с использованием передового искусственного интеллекта. Ключевые особенности и преимущества: * Пишите статьи, сообщения в блогах, целевые страницы за считанные секунды. * Создание описаний продуктов для сайтов электронной торговли. * Создание привлекательного текста веб-сайта для страниц. * Встроенная генерация изображений для создания пользовательских изображений. * Доступно как плагин WordPress и расширение Chrome. * Интегрируется со всеми основными конструкторами страниц и темами. * Экономит до 90% времени, затрачиваемого на создание контента. * Неограниченное количество пользователей на более высоких планах * Включены миллионы слов в месяц * Доступные ежемесячные и годовые тарифные планы * 7-дневная гарантия возврата денег Bertha AI использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания контента, похожего на человеческий. Вот краткий обзор того, как это работает: * Пользователь предоставляет Берте подсказку, тему или идею, для которой он хочет создать контент. * Берта анализирует подсказку и использует свою обширную базу данных для создания соответствующего контента. * Сгенерированный контент возвращается пользователю в течение нескольких секунд. * Пользователи могут легко редактировать и уточнять контент, созданный с помощью ИИ, перед публикацией. Берта прошла обучение по сотням миллиардов параметров, чтобы создавать высококачественный, уникальный контент, как человек-писатель. ИИ изучил различные стили письма, темы, лингвистические правила и многое другое, чтобы создавать интересный, информативный и читабельный контент.
ContentBlock
contentblock.ai
Создавайте контент в 10 раз быстрее с помощью ИИ. Улучшите свое писательство с помощью самого продвинутого помощника по написанию текстов с искусственным интеллектом, чтобы создавать потрясающий оригинальный контент в 10 раз быстрее.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональный AI-помощник по написанию контента LinkedIn. Пишите более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее благодаря возможностям персонализированного искусственного интеллекта, адаптированного к вашему стилю и голосу. Более 3000 пользователей уже используют ContentIn для создания своего контента в LinkedIn. Это тысячи предпринимателей и профессионалов, таких как вы, которые вывели свою игру в LinkedIn на новый уровень. Вот как начать: 1. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию. 2. Создадим ваш персональный контент-план LinkedIn за 1 минуту. 3. Напишите и запланируйте свою первую неделю публикаций в LinkedIn с помощью AI Ghostwriter менее чем за 1 час. 4. В течение следующих 1–2 недель мы начнем тренировать ваш личный ИИ, чтобы он писал вашим голосом и стилем. 5. Благодаря самообучающемуся ИИ каждую неделю вы будете писать более качественные посты быстрее. Больше нет оправданий, чтобы, наконец, взорвать свою игру с контентом LinkedIn. Поэтому чем раньше вы начнете, тем скорее вы увидите потрясающие результаты. Заинтересованы ли вы в личном помощнике по написанию контента с использованием искусственного интеллекта для контента LinkedIn, который позволит писать более качественные публикации в LinkedIn в 10 раз быстрее и, наконец, создать свой личный бренд? Тогда сделайте следующий шаг. Подпишитесь на наш SaaS-инструмент бесплатно прямо сейчас и напишите сообщения о своей первой неделе менее чем за 1 час. Мы проанализируем и обучим вашего личного помощника по написанию ИИ вашему стилю и голосу. Пришло время поднять вашу игру в LinkedIn на новый уровень.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — это комплексная платформа для улучшения письма, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям множество мощных инструментов для улучшения их письма. Платформа включает в себя рерайтер с искусственным интеллектом, который может автоматически переписывать предложения или абзацы, чтобы сделать их более краткими, ясными и эффективными. Инструмент переформулирования помогает пользователям перефразировать предложения, не меняя их смысла. Сумматор с искусственным интеллектом, который может автоматически сжимать большие блоки текста в более короткие и удобные сводки. И инструмент расширения текста, который позволяет пользователям быстро и легко дополнять свои тексты соответствующими словами, фразами и идеями. С помощью RewriteTool.net пользователи могут улучшить свои навыки письма и с легкостью создавать профессиональный высококачественный контент.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — это помощник по написанию статей и написанию статей на базе искусственного интеллекта, разработанный пакистанской компанией SnapRytr. Он предназначен для помощи малым предприятиям и внештатным авторам контента в создании хорошо написанных и тщательно продуманных статей в большом масштабе. С SnapRytr пользователи могут добиться скорости записи в 10 раз выше, экономя более 100 часов каждый месяц. Помощник по написанию ИИ включает более 80+ инструментов ИИ, которые создают контент для социальных сетей, маркетинга, целевых страниц и профессионального общения. Он также помогает преодолеть писательский тупик благодаря умному средству написания статей с искусственным интеллектом, которому требуется лишь малейший вклад для создания высококачественного контента. Пользователи могут легко делиться сгенерированным контентом с коллегами и получать отзывы, а также могут использовать API SnapRytr для создания своего инструмента или автоматизации Google Sheets. SnapRytr предлагает универсальный набор из десятков бесплатных виджетов, включая инструменты для написания контента с использованием искусственного интеллекта, инструменты для написания бизнеса с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Пользователи могут выбрать соответствующую категорию виджета, независимо от того, нужен ли им контент для маркетинга или бизнеса, и получить все типы виджетов, удобно классифицированные в одном месте. Писатель статей с использованием искусственного интеллекта прост в использовании, и пользователи могут создавать статьи на основе своей темы, оглавления, схемы или ключевых слов. Цель — помочь пользователям сэкономить часы на написании статей и создать более выдающиеся статьи за считанные минуты. В целом, SnapRytr — это полезный ИИ-помощник по написанию статей, который может сэкономить пользователям бесчисленные часы написания и дать им время сосредоточиться на более важных аспектах своей работы.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Embolden
embolden.co
Embolden — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, специально разработанный для поддержки предприятий электронной коммерции. Он использует модели искусственного интеллекта и изучения языка для создания такого контента, как электронные письма, описания продуктов, публикации в социальных сетях, рекламные объявления и ответы службы поддержки клиентов. Работа Emboldens начинается с выбора из более чем 60 инструментов для написания текстов, удовлетворяющих разнообразные потребности в копирайтинге для электронной коммерции: от оптимизированных для SEO описаний продуктов до привлекательных электронных писем. Затем инструменту требуется некоторый контекст о бизнесе, продукте и тоне, после чего он формулирует требуемый результат. Инструмент форматирует и структурирует весь сгенерированный контент в соответствии со стандартами SEO, оптимизированными для конверсий, гарантируя, что ИИ-писатель создаст копию, аналогичную копии наиболее успешных компаний. По сути, Embolden превращает процесс создания копий из утомительного и трудоемкого в упрощенный и эффективный. Он предназначен для экономии времени и денег при создании высококачественного, привлекательного и контекстного контента для предприятий электронной коммерции. В более широком масштабе Embolden может генерировать контент для самых разных приложений, включая электронные письма о брошенных корзинах, списки продуктов Amazon, названия компаний, переписывание контента, ответы службы поддержки клиентов, рекламу в Facebook и Google, подписи в Instagram, пресс-релизы, описания продуктов и т. д. и многое другое.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
Writi.io
writi.io
Writi.io — не бот, генерирующий контент; вместо этого это продукт на базе ChatGPT | Модели ИИ GPT-4 от OpenAI, созданные специально для LinkedIn (и электронной почты). Это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который создает оригинальный контент непосредственно в LinkedIn или в вашем почтовом ящике. Эти функции доступны через расширение Chrome. Просто введите три слова, чтобы дать Writi подсказку о том, что вы хотите сказать, а затем расслабьтесь и позвольте Writi выяснить контекст вашего разговора. Выберите контент, который вы хотите использовать, специально созданный для вашего конкретного разговора. Мы интегрировали ИИ из ChatGPT OpenAI | GPT-4 Turbo и создали его специально для работы с LinkedIn и электронной почтой. Он очень прост в использовании, но очень мощный.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
Epagestore.AI
epagestore.ai
Ищете первоклассные решения для написания контента? Не ищите ничего, кроме epagestore.ai! Наш спектр услуг включает в себя написание контента с использованием ИИ, генерацию контента, написание статей, генерацию статей и многое другое. Благодаря преданной команде опытных писателей и передовым технологиям искусственного интеллекта мы — ваш надежный источник высококачественного контента. Если вы ищете автора SEO-контента, чат-бота с искусственным интеллектом или просто опытного автора контента, epagestore.ai всегда здесь, чтобы помочь!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — это приложение для создания контента с использованием искусственного интеллекта, основанное на GPT-3, новейшей продвинутой языковой модели глубокого обучения. С Xerolag вы сможете быстро и легко создавать высококачественный уникальный контент. Наша передовая технология искусственного интеллекта позволяет генерировать контент на любом языке по любой теме — от сообщений в блогах и статей до описаний продуктов и веб-контента. Получите нужный вам контент быстро с помощью Xerolag!
Xzero
xzeroai.com
Ускорьте создание контента с помощью Xzero AI, ведущей платформы для написания, создания изображений и кодирования на основе искусственного интеллекта. Легко создавайте высококачественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей и т. д. Раскройте возможности лучшего разработчика искусственного интеллекта для получения потрясающих результатов.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Pennore
pennore.com
Pennore — это простой и быстрый способ получить качественный веб-контент. У нас вы можете заказать контент для своего сайта в мгновение ока. Сделать заказ чрезвычайно легко и просто, а ваш контент написан преданными своему делу и компетентными авторами.
Arvin
arvin.chat
Arvin — это расширение браузера AI на базе GPT-4. Общайтесь с Арвином из любого места в Интернете для мгновенных исследований, чтения и творчества.
Conversionmaker.ai
conversionmaker.ai
Conversion Maker AI — ведущая платформа для оптимизации и генерации текста. Он дает пользователям возможность создавать профессиональные маркетинговые копии, которые продаются, используя искусственный интеллект (ИИ) для генерации и предложения текста всего за несколько секунд. Сервис предлагает уникальный модуль оптимизации текста, разработанный на основе бесчисленных A/B-тестов, предоставляющий профессиональные советы по читабельности, целевой аудитории, коэффициенту конверсии и многому другому. Он легко интегрируется с интернет-магазинами, такими как Shopify, Shopware или Google Analytics, и адаптируется к вашему стилю письма для улучшения текстовых предложений. Инструмент поддерживает различные варианты использования, включая создание описаний продуктов, сообщений в блогах, электронных писем, информационных бюллетеней, сообщений в социальных сетях и т. д., что делает его идеальным для владельцев магазинов, копирайтеров, агентств и других.
BlogNLP
blognlp.com
BlogNLP — это онлайн-платформа, которая предоставляет различные инструменты, которые помогут вам преодолеть писательский кризис и в кратчайшие сроки создавать легкий контент. Если вам нужны идеи для новых тем, броские заголовки или увлекательные абзацы, BlogNLP предоставит вам все необходимое. Вы также можете использовать BlogNLP для оптимизации вашего контента с точки зрения SEO и читабельности, гарантируя, что ваши сообщения в блоге будут хорошо ранжироваться в поисковых системах и привлекать больше читателей. BlogNLP работает с использованием интеллектуальных алгоритмов, которые анализируют ваш стиль письма и предлагают соответствующие ключевые слова, фразы и даже целые абзацы на основе тенденций отрасли и передового опыта. Все, что вам нужно сделать, это ввести идею или тему, а BlogNLP сделает все остальное за вас. Вы также можете настроить свой контент, выбрав тон, длину и формат, которые соответствуют вашим потребностям.
Beebzi.AI
beebzi.ai
Beebzi.AI, революционная платформа искусственного интеллекта для маркетинга и продаж, которая меняет правила игры. Благодаря уникальному сочетанию передовых технологий и инновационных функций Beebzi.AI коренным образом меняет способы создания контента и достижения беспрецедентных результатов. Платформа Beebzi.AI предлагает более 90 шаблонов, каждый из которых тщательно разработан для любого мыслимого варианта использования. Эти шаблоны были специально обучены для создания контента, которого вы никогда раньше не видели, гарантируя, что ваши усилия по маркетингу и продажам всегда будут на переднем крае инноваций. От увлекательных постов в блогах до привлекательных подписей в социальных сетях — Beebzi.AI дает вам возможность создавать привлекательный контент, который находит отклик у вашей целевой аудитории.
Automateed
automateed.com
Automateed — это облачный генеративный инструмент искусственного интеллекта, который помогает создавать контент и обложки электронных книг с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Программное обеспечение помогает пользователям создавать лид-магниты, электронные книги Kindle и информационные продукты в централизованном интерфейсе. Он предоставляет такие функции, как исследование ниши, создание заголовков и схем, а также пользовательское форматирование.
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