Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Сальвадор

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. Это может включать в себя такие вещи, как: -Неллигент Поиск: Использование ИИ для улучшения традиционных функций поиска, таких как понимание контекста или настроения в поисках. -Дата понимание: Использование ИИ для раскрытия шаблонов и тенденций в данных, которые могут быть не сразу очевидны. -Бисинс приложения: Помогая предприятиям использовать данные для оптимизации принятия решений и операций.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
VEED
veed.io
Veed-это все в одном платформе для предприятий, которые хотят масштабировать производство видео. Клиенты в 200+ странах маркетинга, продаж, L & D и социальных сетей создают видео в 30 раз быстрее, чем когда -либо прежде. Veed приносит власть в руки вашей команды: * Запишите качественный контент * Редактировать видео с легкостью * Транскрибируйте автоматически Забудьте об обучении неуклюжее и дорогое программное обеспечение для редактирования или полагаться на агентства. Veed - ваш интуитивно понятный набор видео инструментов. Каждый, от генерального директора до стажировки, могут использовать его для производства профессиональных видео, без профессиональных навыков. Veed Enterprise позволяет вам: * Сотрудничать с другими членами команды в режиме реального времени * Доступ к библиотеке из более чем более 30 000 активов для медиа -активов * Используйте пользовательские шаблоны, чтобы сэкономить время О, и у Veed есть набор инструментов для искусственного интеллекта, чтобы сделать производство в 10 раз более эффективным. Veed ai позволяет вам: * Преобразование текста в видео с аватарами ИИ * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удалить видео и фон изображений * И больше VEED-это программное обеспечение, подпитывающее видео-стратегии мирового класса для более чем 3 миллионов создателей. * Veed - это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто упоминают простоту использования, точность функции подзаголовок и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют создавать творческое редактирование и видео-качественные видео. * Рецензенты испытывали такие проблемы, как ограничения на функции, основанные на уровне членства, случайное время медленного обработки и стремление к более продвинутым функциям в основном плане.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI Tool предлагает различный выбор привлекательных AI -аватаров для предприятий на выбор. Этот инструмент оснащен различными этническими группами, возрастами и стилями, чтобы обеспечить идеальное соответствие для любых бизнес -потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на 80+ языках, что делает их глобальным решением для предприятий по всему миру. Аватары ИИ доступны не только в нескольких этнических и профессиях, но и позволяет настройку аватаров соответствовать конкретным потребностям бизнеса. Инструмент AI AVATAR также включает такие функции, как «Воспоминание», «Текст на видео», «PowerPoint» к видео, CHATGPT, обмен лицом и текст к речи. Эти функции обеспечивают дополнительную гибкость для предприятий, позволяя им с легкостью и эффективностью создавать видео. Инструмент DeepBrain AI может быть полезным в различных отраслях, включая финансовые услуги, розничную торговлю, образование и средства массовой информации. Кроме того, аватары могут использоваться для ряда целей, включая учебные видео, видео с практическими рекомендациями и онлайн-видео. В целом, DeepBrain AI Tool предоставляет предприятиям динамическое решение для их потребностей в видео. Он универсален и настраивается, что делает его идеальным подходящим для предприятий, ищущих творческий подход для улучшения их маркетинговой стратегии.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI — это инновационная платформа чат-ботов, предназначенная для облегчения более глубокого и конфиденциального общения с использованием искусственного интеллекта нового поколения. Он предлагает пользователям возможность участвовать в бесплатных и динамичных чатах с более чем 10 миллионами уникальных персонажей, улучшая как ролевые игры, так и непринужденные беседы.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видео ИИ можно сделать, просто набрав, щелкнув, перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичные аватары AI от Heygen могут быть вашим привлекательным представителем, разговаривающим на 40+ языках с различными акцентами для различных вариантов использования, включая продвижение маркетинга, персонализированное предложение продаж, электронную обучение, обучение и развитие, объясните. Видео. Нет более дорогих и трудоемких съемочных групп, видеоагентств или актеров/актрисы. Теперь у вас есть личная видео -студия в руке! * Продукт представляет собой инструмент создания видео, который позволяет пользователям генерировать видео с помощью AI-аватаров и функциональности текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ и скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы с обслуживанием клиентов, скрытыми ограничениями на предварительные просмотра, дорогостоящая кредитная система и проблемы с функцией перевода видео.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные минуты.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас код и выбрать способ его объяснения. Используя AI Code Mentor, вы получите более глубокое понимание логики программирования и станете лучшим разработчиком.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot — это ориентированный на конфиденциальность помощник искусственного интеллекта на базе GPT для повседневного делового общения. R2 Copilot доступен как надстройка для продуктов Microsoft Office 365, платформ социальных сетей, а также как расширение для различных онлайн-сервисов и приложений. Разработанный для того, чтобы изменить способ вашего взаимодействия с помощниками искусственного интеллекта, R2 использует передовые модели изучения языков искусственного интеллекта и инновационные протоколы обмена данными, чтобы сделать ваше взаимодействие безопасным, быстрым и строго конфиденциальным. Работа с R2 основана на единой модели взаимодействия пользователя и ИИ-помощника — посредством вводимых пользователем подсказок и ответов, полученных от ассистента. Поскольку это распространенная модель, она не требует от пользователя длительного обучения. Что действительно отличает R2 Copilot от других помощников, так это нацеленность на тайну переписки. Любой контент, который вы создаете, и запросы, которые вы вводите во время работы с R2 Copilot, шифруются на вашем устройстве и немедленно удаляются при закрытии надстройки. Таким образом, ваша переписка с R2 всегда остается конфиденциальной.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — это веб-приложение, которое помогает пользователям легко совершенствовать свои коммуникативные навыки. Он позволяет пользователям создавать профессиональные сообщения, сопроводительные письма и сложные формулы Excel всего за несколько кликов. Сервис призван упростить общение и сэкономить время пользователей. Служба работает, предлагая пользователям вводить некоторую базовую информацию о сообщении, письме или формуле, которую им нужно сгенерировать. Пользователи выбирают тон, язык и длину сообщений. В сопроводительных письмах пользователи предоставляют информацию о должности и компании. В формулах Excel пользователи описывают, для чего им нужна формула. Затем Professionalize It To Me использует передовой искусственный интеллект для создания профессионального общения на основе данных пользователя. ИИ предназначен для создания контента на естественном языке, похожего на человеческий.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — это независимая автоматизированная платформа проверки и атрибуции рекламы в подкастах. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и человеческого анализа мы проверяем более десятка элементов, чтобы обеспечить идеальную работу вашей рекламы в подкастах. К таким факторам относятся: - правильный промо/URL - конкурентное разделение - правильная длина - правильное место (например, в середине или в начале ролика) - не размещается за четырьмя другими объявлениями - бренд безопасный Мы также используем сочетание искусственного интеллекта и человеческого анализа, чтобы предоставить первые и единственные в отрасли масштабные оценки безопасности человеческого бренда (на основе стандартов IAB/GARM). Эти надежные оценки придают рекламодателям уверенность в своих покупках, особенно в отношении небольших и менее известных подкастов. Узнайте, как мы можем повысить рентабельность инвестиций в ваш подкаст или YouTube уже сегодня, в 5 раз повысить эффективность вашей внутренней команды и облегчить заботы о безопасности вашего бренда!
Pennore
pennore.com
Pennore — это простой и быстрый способ получить качественный веб-контент. У нас вы можете заказать контент для своего сайта в мгновение ока. Сделать заказ чрезвычайно легко и просто, а ваш контент написан преданными своему делу и компетентными авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger — это набор инструментов и решений на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам автоматизировать творческий процесс. Инструменты могут генерировать контент на разных языках, включая такие редкие, как ирландский. Контент также может быть написан с разных точек зрения, сокращен, расширен, переписан, перефразирован, разбит на часто задаваемые вопросы, списки или другие тексты. Существуют даже инструменты, ориентированные на SEO, которые помогут вам оптимизировать заголовок, создать подробное описание и изучить ключевые слова. Объединив их с социальными сетями на базе искусственного интеллекта и холодной поддержкой по электронной почте, вы получите идеальный творческий шторм.
Xzero
xzeroai.com
Ускорьте создание контента с помощью Xzero AI, ведущей платформы для написания, создания изображений и кодирования на основе искусственного интеллекта. Легко создавайте высококачественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей и т. д. Раскройте возможности лучшего разработчика искусственного интеллекта для получения потрясающих результатов.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — это приложение для создания контента с использованием искусственного интеллекта, основанное на GPT-3, новейшей продвинутой языковой модели глубокого обучения. С Xerolag вы сможете быстро и легко создавать высококачественный уникальный контент. Наша передовая технология искусственного интеллекта позволяет генерировать контент на любом языке по любой теме — от сообщений в блогах и статей до описаний продуктов и веб-контента. Получите нужный вам контент быстро с помощью Xerolag!
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes — это инструмент для повышения производительности на базе искусственного интеллекта, который позволяет мгновенно резюмировать любой текст, который вы можете выбрать в веб-браузере, — так же просто, как скопировать и вставить. Мы освобождаем время, чтобы вы могли читать больше, узнавать больше, делать больше, используя новейшие алгоритмы обработки естественного языка для извлечения, понимания и переписывания любого текста, чтобы выделить важные детали и убрать ненужные моменты. Получите суть новостной статьи в 30% случаев. Прочтите основные выводы аналитического отчета в двух абзацах. Удалите все ненужные детали из длинных писем.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite — это помощник по написанию писем на базе искусственного интеллекта, который помогает вам писать электронные письма, сообщения и другие сообщения быстрее и эффективнее. Он работает как расширение Chrome или веб-приложение и интегрируется с вашим почтовым ящиком в Gmail, Outlook, LinkedIn и других платформах. Flowrite использует передовую технологию обработки естественного языка для создания высококачественных предложений по написанию, адаптированных к вашим потребностям. Вот как это работает: * Дайте Flowrite несколько слов или коротких фраз, чтобы передать контекст. * Нажмите кнопку Flowrite, чтобы генерировать предложения. * Просмотрите предложения, сгенерированные ИИ, и выберите понравившийся * При необходимости выполните итерацию — Flowrite предоставляет несколько вариантов. ИИ учитывает ваши инструкции и данные получателя, чтобы за считанные секунды создавать персонализированные релевантные сообщения.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
EILLA
eilla.ai
Eilla AI — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для переосмысления традиционного рабочего процесса сделок слияний и поглощений (M&A), венчурного капитала (VC) и прямых инвестиций (PE). Он предлагает автоматизацию рутинных задач, а также обеспечивает надежную поддержку сложных процессов принятия решений. Сосредоточив внимание на подражании качеству профессионалов отрасли, Eilla AI удается трансформировать управление потоками сделок, тем самым повышая эффективность и производительность. Пользователи могут получить ранний доступ, чтобы изучить функции и возможности платформы, а также формировать ее дальнейшее развитие на основе своих отзывов. Платформа также предоставляет «Инсайдерскую программу», предназначенную в первую очередь для избранных компаний, что позволяет им взаимодействовать с руководителями и инженерами на высоком уровне, чтобы напрямую влиять на разработку новых функций. Хотя платформа нацелена на повышение эффективности транзакций, она также уделяет значительное внимание развитию тесного взаимодействия с сообществом пользователей, намереваясь создать управляемую пользователем и ориентированную на производительность среду. Для пользователей, нуждающихся в помощи или стремящихся изучить более широкое потенциальное сотрудничество, существует система запросов и поддержки.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — это помощник по написанию статей и написанию статей на базе искусственного интеллекта, разработанный пакистанской компанией SnapRytr. Он предназначен для помощи малым предприятиям и внештатным авторам контента в создании хорошо написанных и тщательно продуманных статей в большом масштабе. С SnapRytr пользователи могут добиться скорости записи в 10 раз выше, экономя более 100 часов каждый месяц. Помощник по написанию ИИ включает более 80+ инструментов ИИ, которые создают контент для социальных сетей, маркетинга, целевых страниц и профессионального общения. Он также помогает преодолеть писательский тупик благодаря умному средству написания статей с искусственным интеллектом, которому требуется лишь малейший вклад для создания высококачественного контента. Пользователи могут легко делиться сгенерированным контентом с коллегами и получать отзывы, а также могут использовать API SnapRytr для создания своего инструмента или автоматизации Google Sheets. SnapRytr предлагает универсальный набор из десятков бесплатных виджетов, включая инструменты для написания контента с использованием искусственного интеллекта, инструменты для написания бизнеса с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Пользователи могут выбрать соответствующую категорию виджета, независимо от того, нужен ли им контент для маркетинга или бизнеса, и получить все типы виджетов, удобно классифицированные в одном месте. Писатель статей с использованием искусственного интеллекта прост в использовании, и пользователи могут создавать статьи на основе своей темы, оглавления, схемы или ключевых слов. Цель — помочь пользователям сэкономить часы на написании статей и создать более выдающиеся статьи за считанные минуты. В целом, SnapRytr — это полезный ИИ-помощник по написанию статей, который может сэкономить пользователям бесчисленные часы написания и дать им время сосредоточиться на более важных аспектах своей работы.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph — это контекстный инструмент для написания SEO и AI, ориентированный на три краеугольных камня SEO: выбор правильных ключевых слов, ускорение скорости контента и создание эффективных хранилищ контента. Обещание бренда SurgeGraph простое: помочь вам БЫСТРО увеличить органический трафик и достичь эффекта всплеска. * SurgeGraph — это программный инструмент, предназначенный для помощи в создании контента, исследовании ключевых слов и SEO-оптимизации. * Рецензентам нравится скорость и качество создания контента, интуитивно понятный интерфейс, частые обновления и плавная интеграция инструментов исследования ключевых слов и инструментов SEO. * Рецензенты столкнулись с проблемами с функцией создания изображений, случайными программными ошибками, а некоторые сочли функцию исследования ключевых слов менее полезной, чем часть написания контента.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai — это универсальная платформа искусственного интеллекта. Оно помогает создателям контента и компаниям использовать генеративный искусственный интеллект для преодоления синдрома белой страницы, создания оригинальных изображений и адаптации контента к различным форматам, тонам и языкам. BingBang.ai уже используют более 10 000 человек. Почему не ты?
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