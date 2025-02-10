Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Сенегал

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. Это может включать в себя такие вещи, как: -Неллигент Поиск: Использование ИИ для улучшения традиционных функций поиска, таких как понимание контекста или настроения в поисках. -Дата понимание: Использование ИИ для раскрытия шаблонов и тенденций в данных, которые могут быть не сразу очевидны. -Бисинс приложения: Помогая предприятиям использовать данные для оптимизации принятия решений и операций.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обеспечивать генерацию видео в реальном времени, что имеет решающее значение для потокового вещания в реальном времени и интерактивного взаимодействия в таких секторах, как клиентский опыт (CX), маркетинг, а также обучение и развитие. Студия самообслуживания Creative Reality™ Studio и мобильные приложения расширяют инновационный потенциал D-ID, упрощая создание и настройку видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, и воплощая стремление D-ID к усовершенствованию цифровых коммуникаций.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Qwen
qwenlm.ai
Qwen AI - бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Alibaba Qwen. Бесплатный генеративный помощник по работе с ИИ из Qwen. OpenSource Free Chatgpt. Бесплатный AI Chatbot с Qwen. Ваш бесплатный помощник искусственного интеллекта. Попробуйте Qwen Catch сегодня!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai — это универсальная генеративная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет маркетологам создавать оптимизированный контент в 10 раз быстрее и менее чем в два раза дешевле. Возможности Creaitor.ai охватывают весь жизненный цикл контент-маркетинга: планирование ключевых слов, анализ результатов поиска, написание SEO-статей, расширенную оценку SEO, отслеживание эффективности контента и многое другое. Creaitor.ai позволяет МСП создавать контент от лица своего бренда на более чем 40 языках.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Journalist AI
tryjournalist.com
Журналистский искусственный интеллект — это мощный инструмент автоматического создания блогов с мощными моделями для всех мыслимых жанров блогов. ИИ использует лучшие практики SEO, предоставляет изображения без авторских прав, позволяет интегрировать видео YouTube, создавать статьи на основе ключевых слов и делает это на более чем 150 языках. Он имеет различные режимы: от правильного/фактического до творческого/оригинального, включая неформальную и убедительную формулировку. Созданные статьи можно публиковать непосредственно на вашем сайте благодаря удобной интеграции или просто скачивать в виде ZIP-файла. AI журналиста — это идеальный помощник в написании текстов, который поможет вам полностью автоматизировать свой блог и повысить эффективность написания статей и выход контента. Все, что вам нужно сделать, это предоставить ему несколько ключевых слов, заголовков или просто описание вашего бизнеса, а обо всем остальном он позаботится. Контуры и структуру статьи можно полностью настроить с помощью внешних и внутренних ссылок. Первый можно найти автоматически и в режиме реального времени, а второй генерируется независимо с помощью ИИ и его анализа на уровне всего сайта. Статьи можно создавать на более чем 150 языках, а контент будет выражать желаемый голос. Последнее может варьироваться от неформального до убедительного в зависимости от ваших личных предпочтений. Если вы удовлетворены созданными статьями, вы можете просто загрузить их или опубликовать напрямую благодаря интеграции с основными конструкторами веб-сайтов, такими как WordPress, Shopify, Wix и другими. Обратите внимание, что всего этого можно достичь через простой онлайн-интерфейс. Хотя Journalist AI не предлагает никаких опций API или расширений браузера, он имеет невероятно удобную и интуитивно понятную интеграцию со сторонними разработчиками. Эта интеграция, пожалуй, является самым мощным инструментом, поскольку позволяет быстро и легко публиковать статьи на вашем сайте. Отсутствие необходимости копировать контент и беспокоиться о его правильном оформлении сэкономит вам бесчисленные часы и головную боль.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для всех ваших потребностей в написании и редактировании. Wordvice AI идеально подходит для исследователей, студентов и бизнес-профессионалов. Он использует самые современные технологии искусственного интеллекта для создания полезных и интуитивно понятных инструментов. В настоящее время в разработке находятся новые генераторы и расширения для записи ИИ...
Sticker AI
stickerai.net
Стикер AI Generator может быстро создать высококачественную наклейку за считанные минуты, сэкономив вам драгоценное время и усилия.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы программирования приложений (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Upword
upword.ai
Upword AI — это передовая платформа для исследований и управления знаниями в области искусственного интеллекта, созданная для оптимизации рабочих процессов отдельных лиц, команд и организаций. Upword легко интегрирует набор мощных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают пользователям: * Легко собирайте, систематизируйте и управляйте всем своим профессиональным контентом и исследовательскими материалами в одном централизованном центре. * Значительно ускоряйте исследования, анализ и написание задач с помощью возможностей поиска, обобщения, формирования идей и создания контента на базе искусственного интеллекта. * Сотрудничайте более эффективно, позволяя командам легко обмениваться знаниями, совместно создавать документы и подключаться к интеллектуальному помощнику искусственного интеллекта для мозгового штурма и решения проблем. С помощью Upword работники умственного труда могут сэкономить время, повысить производительность и открыть новые уровни творчества и понимания — и все это благодаря последним достижениям в области обработки естественного языка и генеративного искусственного интеллекта. Upword — важный инструмент повышения производительности в современной экономике знаний.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.
Stability AI
stability.ai
Stability AI — это универсальная платформа, которая использует генеративный искусственный интеллект для активации человеческого потенциала в различных областях. Он предоставляет открытые модели в различных модальностях, что делает их доступными для всех пользователей в разных местах. Stability AI включает набор моделей для различных приложений: «Stable Diffusion 3 Medium» для расширенных преобразований текста в изображения с упором на фотореализм и сложность; «Стабильная диффузия видео» как открытая генеративная видеомодель искусственного интеллекта; «Stable Audio 2.0» для создания высококачественной музыки и звуковых эффектов с использованием передовой технологии распространения звука; «Стабильное видео 3D» для создания качественных 3D-объектов из отдельных изображений; и «Stable LM 2 1.6B» для знакомства с новейшими языковыми моделями открытого доступа. Stability AI также предлагает варианты самостоятельного размещения своих современных моделей, обеспечивая большую гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей генеративного ИИ. Дополнительные функции включают Stable Assistant, Stable Artisan и API платформы для внедрения возможностей искусственного интеллекта в другие приложения. Для повышения безопасности и надежности Stability AI предоставляет локальные лицензии и поддерживает строгую политику приемлемого использования.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Andi
andisearch.com
Анди занимается поиском следующего поколения с помощью генеративного искусственного интеллекта. Вместо ссылок Анди дает вам ответы — как если бы вы спросили умного друга. Анди использует языковые модели в сочетании с реальными данными, чтобы генерировать ответы на вопросы, а также объяснять и обобщать информацию, собранную из лучших источников. Поиск не работает из-за SEO-спама, рекламы и капитализма слежки. Энди устраняет беспорядок, чтобы вы сразу получили необходимые знания. Он представляет его визуально, в простой для понимания форме и защищает вас от рекламных технологий и отвлекающих факторов.
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что простое расширение команды продаж — это волшебное средство, подумайте еще раз. Несмотря на все усилия, многие продавцы не достигают цели в понимании и эффективном привлечении потенциальных клиентов. Окупаемость инвестиций торговых представителей становится все труднее и труднее обосновать. Звучит знакомо? Пришло время перемен. Встречайте Luna.ai, ваш ракетный корабль в темноте продаж. Luna.ai — это не просто еще один инструмент продаж ИИ; это универсальная платформа для потенциальных клиентов, которую вы ищете. Продажа на основе сигналов, масштабная персонализация, доставляемость электронной почты – Luna.ai предлагает все это. С Luna.ai вы не просто продаете; вы продаете умнее и эффективнее. Представьте себе систему, которая знает вашего потенциального клиента изнутри и снаружи, построенную на огромном количестве данных и идей, чтобы гарантировать, что каждый охват будет точным. Свободно говорит на 152 впечатляющих языках. И лучшая часть? Масштабируемость, неограниченное количество учетных записей электронной почты, и все это за одну десятую стоимости традиционных методов. По сути, Luna.ai дает вам возможность преуспеть в том, что вы любите делать больше всего: общаться с клиентами и заключать сделки. Речь идет об устранении догадок и обеспечении того, чтобы каждое отправляемое вами сообщение выглядело личным и актуальным. Создайте свою первую пьесу сегодня. Благодаря предустановкам Luna.ai вы сможете приступить к работе за считанные минуты. Увидимся на Луне!
Codeium
codeium.com
Codeium — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения процедур кодирования с помощью таких эффективных функций, как завершение кода с использованием искусственного интеллекта, поиск и чат, предназначенный для разработчиков и профессионалов в области кодирования. Он поддерживает более 70 языков и интегрирован для работы с широко используемыми IDE, обеспечивая пользователям удобный интерфейс. Этот инструмент потенциально способен изменить опыт разработчиков, поскольку он создан для ускорения процессов кодирования и повышения уровня производительности. Возможности генеративного кода Codeium могут помочь пользователям сэкономить время на кодирование, тем самым обеспечивая более быструю доставку продукции. Codeium доступен бесплатно и имеет неограниченную функцию автозаполнения, что обеспечивает инклюзивную и постоянно растущую поддержку языков. Кроме того, он имеет специально обученную собственную модель и инфраструктуру, которая обеспечивает функции автозаполнения и поиска, а также функцию чата для дополнительной поддержки. Его предложения варьируются от индивидуального использования до корпоративного уровня, с множеством функций, таких как быстрое автозаполнение кода, чат-помощник с искусственным интеллектом в редакторе, неограниченное использование, поддержка через различные платформы, расширенная персонализация вашей кодовой базы и поддержка GPT-4 среди других, в зависимости от на выбранном пакете. Он расширяет возможности завершения кода и поиска в различных репозиториях кода.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — это конструктор приложений искусственного интеллекта без кода, который позволяет пользователям создавать индивидуальные приложения искусственного интеллекта для автоматизации задач, создания контента, ответа на вопросы и многого другого. Он включает в себя тысячи готовых приложений искусственного интеллекта для различных вариантов использования, таких как генерация текста, чат-боты, генерация изображений, управление рабочими процессами и пакетная обработка. Платформа также включает функцию Train ChatGPT, которая позволяет пользователям обучать своих чат-ботов на собственных данных, а также конструктор автоматических агентов для создания помощников с искусственным интеллектом, которые автоматически решают сложные задачи. Кроме того, пользователи могут подключать свои приложения искусственного интеллекта к любому внешнему сервису и встраивать интеллектуальные технологии в существующее программное обеспечение.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
AISEO
aiseo.ai
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SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph — это контекстный инструмент для написания SEO и AI, ориентированный на три краеугольных камня SEO: выбор правильных ключевых слов, ускорение скорости контента и создание эффективных хранилищ контента. Обещание бренда SurgeGraph простое: помочь вам БЫСТРО увеличить органический трафик и достичь эффекта всплеска. * SurgeGraph — это программный инструмент, предназначенный для помощи в создании контента, исследовании ключевых слов и SEO-оптимизации. * Рецензентам нравится скорость и качество создания контента, интуитивно понятный интерфейс, частые обновления и плавная интеграция инструментов исследования ключевых слов и инструментов SEO. * Рецензенты столкнулись с проблемами с функцией создания изображений, случайными программными ошибками, а некоторые сочли функцию исследования ключевых слов менее полезной, чем часть написания контента.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — это приложение для создания контента с использованием искусственного интеллекта, основанное на GPT-3, новейшей продвинутой языковой модели глубокого обучения. С Xerolag вы сможете быстро и легко создавать высококачественный уникальный контент. Наша передовая технология искусственного интеллекта позволяет генерировать контент на любом языке по любой теме — от сообщений в блогах и статей до описаний продуктов и веб-контента. Получите нужный вам контент быстро с помощью Xerolag!
Writerly
writerly.ai
Writerly — это мощное, но не подавляющее программное обеспечение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта. Нам доверяют более 500 000 самых инновационных организаций и авторов в мире, и мы используем генеративный искусственный интеллект для улучшения бизнес-результатов. Пишите быстрее и лучше: повышайте конверсию и автоматизируйте контент-маркетинг с помощью Writerly, лучшего помощника по написанию с использованием искусственного интеллекта. Writerly — это универсальное письменное решение, основанное на искусственном интеллекте, предназначенное для оказания помощи как отдельным лицам, так и учреждениям в создании качественного, привлекательного и свободного от плагиата письменного контента, подходящего для всех направлений работы. Создавайте контент в 4 раза быстрее. Автоматически превращайте свои бизнес-идеи в тексты с высокой конверсией, которые повышают трафик, конверсию и рейтинг SEO. Экономьте время и деньги, сохраняя при этом полный контроль над копирайтингом с помощью искусственного интеллекта-помощника.
R2 Copilot
r2copilot.ai
R2 Copilot — это ориентированный на конфиденциальность помощник искусственного интеллекта на базе GPT для повседневного делового общения. R2 Copilot доступен как надстройка для продуктов Microsoft Office 365, платформ социальных сетей, а также как расширение для различных онлайн-сервисов и приложений. Разработанный для того, чтобы изменить способ вашего взаимодействия с помощниками искусственного интеллекта, R2 использует передовые модели изучения языков искусственного интеллекта и инновационные протоколы обмена данными, чтобы сделать ваше взаимодействие безопасным, быстрым и строго конфиденциальным. Работа с R2 основана на единой модели взаимодействия пользователя и ИИ-помощника — посредством вводимых пользователем подсказок и ответов, полученных от ассистента. Поскольку это распространенная модель, она не требует от пользователя длительного обучения. Что действительно отличает R2 Copilot от других помощников, так это нацеленность на тайну переписки. Любой контент, который вы создаете, и запросы, которые вы вводите во время работы с R2 Copilot, шифруются на вашем устройстве и немедленно удаляются при закрытии надстройки. Таким образом, ваша переписка с R2 всегда остается конфиденциальной.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контента!
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — это веб-приложение, которое помогает пользователям легко совершенствовать свои коммуникативные навыки. Он позволяет пользователям создавать профессиональные сообщения, сопроводительные письма и сложные формулы Excel всего за несколько кликов. Сервис призван упростить общение и сэкономить время пользователей. Служба работает, предлагая пользователям вводить некоторую базовую информацию о сообщении, письме или формуле, которую им нужно сгенерировать. Пользователи выбирают тон, язык и длину сообщений. В сопроводительных письмах пользователи предоставляют информацию о должности и компании. В формулах Excel пользователи описывают, для чего им нужна формула. Затем Professionalize It To Me использует передовой искусственный интеллект для создания профессионального общения на основе данных пользователя. ИИ предназначен для создания контента на естественном языке, похожего на человеческий.
Pennore
pennore.com
Pennore — это простой и быстрый способ получить качественный веб-контент. У нас вы можете заказать контент для своего сайта в мгновение ока. Сделать заказ чрезвычайно легко и просто, а ваш контент написан преданными своему делу и компетентными авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Xzero
xzeroai.com
Ускорьте создание контента с помощью Xzero AI, ведущей платформы для написания, создания изображений и кодирования на основе искусственного интеллекта. Легко создавайте высококачественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей и т. д. Раскройте возможности лучшего разработчика искусственного интеллекта для получения потрясающих результатов.
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