Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Словения

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Claude
claude.ai
Claude от Anpropic - помощник ИИ следующего поколения, построенный антропным и обученным, чтобы быть безопасным, точным и безопасным, чтобы помочь вам выполнить лучшую работу.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek предлагает инструменты, которые используют расширенное ИИ и машинное обучение, чтобы помочь организациям принимать лучшие решения, управляемые данными, посредством улучшенных возможностей поиска и анализа крупных наборов данных. Сам веб-сайт, по-видимому, фокусируется на предоставлении информации, основанных на искусственном интеллекте, что позволяет пользователям поиск и получение данных более умнее, более эффективно. Это может включать в себя такие вещи, как: -Неллигент Поиск: Использование ИИ для улучшения традиционных функций поиска, таких как понимание контекста или настроения в поисках. -Дата понимание: Использование ИИ для раскрытия шаблонов и тенденций в данных, которые могут быть не сразу очевидны. -Бисинс приложения: Помогая предприятиям использовать данные для оптимизации принятия решений и операций.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — это инструмент, который специализируется на преобразовании текста, сгенерированного искусственным интеллектом, в контент, который выглядит естественным и похожим на человека. Он предназначен для обхода детекторов AI, гарантируя, что материал останется необнаружимым и неограниченным. Инструмент сохраняет целостность контента, избегая грамматических ошибок и необычной терминологии, обеспечивая безупречный и профессиональный результат. AI Humanize подходит создателям контента, бизнес-профессионалам, маркетинговым и PR-агентствам, SEO-специалистам, академическим специалистам, студентам и веб-разработчикам, предлагая решения для улучшения SEO, сохранения оригинальности и обеспечения высококачественного и читаемого контента.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — это инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать уникальные изображения из текстовых подсказок. Миссия ImgGen — сделать создание изображений простым, быстрым и доступным для каждого. ImgGen стремится предоставить людям удобный веб-интерфейс, позволяющий воплотить в жизнь свои визуальные идеи. ImgGen использует технологию искусственного интеллекта для создания изображений, которые выглядят достоверно. Наши модели обучаются на миллионах изображений, чтобы улавливать закономерности и визуальные концепции. ImgGen была основана в 2023 году Рамандипом Сингхом, опытным инженером-программистом из Индии. Я всегда стремился сделать генерацию изображений доступной для повседневных творческих приложений. Увидев быстрый прогресс в моделях изображений AI, я решил создать простой в использовании веб-интерфейс на основе этих моделей.
Revoicer
revoicer.com
В мире создания цифрового контента влияние мощной озвучки невозможно переоценить. Будь то образовательные видеоролики, подкасты или реклама, правильный голос может привлечь внимание, передать эмоции и усилить общее сообщение. Именно здесь в игру вступает Revoicer, ведущий бренд в области технологий озвучивания. Основанная в 2021 году, Revoicer быстро стала популярным источником высококачественной, человечной озвучки, предлагая более 30 языков и множество функций, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей. Создание закадрового голоса с помощью Revoicer — это простой процесс, не требующий каких-либо технических навыков. Это полностью веб-приложение, а это значит, что не нужно ничего скачивать или устанавливать. Вот краткий обзор того, как работает это инновационное приложение: * Пользователи просто вставляют текст, который хотят преобразовать, в приложение Revoicer. * Они выбирают один из более чем 80 голосов искусственного интеллекта на нескольких языках и могут предварительно просмотреть каждый из них. * При нажатии кнопки «Создать» закадровый текст создается и готов к воспроизведению. * Если все устраивает, пользователь может загрузить файл MP3 для использования в различных проектах.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — это усовершенствованное средство удаления обнаружений AI, которое может преобразовывать текст AI в человеческий контент. Он может очеловечить текст ИИ, используя естественные, человеческие стили письма, чтобы он звучал достаточно аутентично, чтобы обойти обнаружение ИИ.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует модели OpenAI GPT для создания различных типов контента, таких как твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn и сценарии YouTube. Этот инструмент предназначен для экономии времени и усилий за счет автоматического создания качественного контента. Помимо создания письменного контента, ProMind AI также предлагает мощные инструменты, которые могут исправлять ошибки в коде и генерировать код, что делает его весьма полезным для программистов и разработчиков. Ключевые особенностиProMind AI имеет несколько ключевых функций, которые делают его мощным инструментом для создания контента и отладки кода. Некоторые из этих функций включают в себя: * Генерация контента: ProMind AI может генерировать различные типы контента, включая твиты, сообщения в блогах, сообщения в LinkedIn, сценарии YouTube и многое другое. Это также может помочь пользователям сэкономить время и усилия, создавая высококачественный контент по запросу. * Отладка кода: ProMind AI может помочь в выявлении и исправлении ошибок в программном коде, потенциально ускоряя процесс разработки. * Генерация персоны пользователя: ProMind AI может генерировать персоны пользователей, которые являются вымышленными представлениями сегментов целевой аудитории. Их можно использовать, чтобы помочь предприятиям лучше понимать своих клиентов и более эффективно нацеливать свои маркетинговые усилия. * Модели OpenAI GPT: ProMind AI использует модели OpenAI GPT для реализации различных функций, обеспечивая высококачественный контент и точную отладку кода.
PodScribe
podscribe.com
Podscribe — это независимая автоматизированная платформа проверки и атрибуции рекламы в подкастах. Благодаря сочетанию искусственного интеллекта и человеческого анализа мы проверяем более десятка элементов, чтобы обеспечить идеальную работу вашей рекламы в подкастах. К таким факторам относятся: - правильный промо/URL - конкурентное разделение - правильная длина - правильное место (например, в середине или в начале ролика) - не размещается за четырьмя другими объявлениями - бренд безопасный Мы также используем сочетание искусственного интеллекта и человеческого анализа, чтобы предоставить первые и единственные в отрасли масштабные оценки безопасности человеческого бренда (на основе стандартов IAB/GARM). Эти надежные оценки придают рекламодателям уверенность в своих покупках, особенно в отношении небольших и менее известных подкастов. Узнайте, как мы можем повысить рентабельность инвестиций в ваш подкаст или YouTube уже сегодня, в 5 раз повысить эффективность вашей внутренней команды и облегчить заботы о безопасности вашего бренда!
Pennore
pennore.com
Pennore — это простой и быстрый способ получить качественный веб-контент. У нас вы можете заказать контент для своего сайта в мгновение ока. Сделать заказ чрезвычайно легко и просто, а ваш контент написан преданными своему делу и компетентными авторами.
younet.ai
younet.ai
Younet — это инновационная платформа, основанная на искусственном интеллекте (ИИ), которая позволяет пользователям создавать персонализированные модели ИИ на основе своих знаний о данных. Наша платформа использует возможности обработки естественного языка (NLP) для понимания и предоставления точных ответов на запросы пользователей. Благодаря приложениям, охватывающим обслуживание клиентов, маркетинг, науку, продажи, аналитику и взаимодействие с клиентами, Younet представляет собой универсальный инструмент для компаний, стремящихся получить представление о поведении клиентов и предоставить персонализированный опыт. Его также можно использовать в личных целях для решения интеллектуальных задач. Откройте для себя будущее искусственного интеллекта с Younet.
Xzero
xzeroai.com
Ускорьте создание контента с помощью Xzero AI, ведущей платформы для написания, создания изображений и кодирования на основе искусственного интеллекта. Легко создавайте высококачественный контент для веб-сайтов, блогов, социальных сетей и т. д. Раскройте возможности лучшего разработчика искусственного интеллекта для получения потрясающих результатов.
Xerolag
xerolag.com
Xerolag — это приложение для создания контента с использованием искусственного интеллекта, основанное на GPT-3, новейшей продвинутой языковой модели глубокого обучения. С Xerolag вы сможете быстро и легко создавать высококачественный уникальный контент. Наша передовая технология искусственного интеллекта позволяет генерировать контент на любом языке по любой теме — от сообщений в блогах и статей до описаний продуктов и веб-контента. Получите нужный вам контент быстро с помощью Xerolag!
Write On AI
writeonai.com
Write On AI — это ведущая платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая революционизирует способы создания письменного контента отдельными людьми и предприятиями. Благодаря современной технологии искусственного интеллекта наша платформа предлагает набор инновационных инструментов, предназначенных для повышения производительности и качества письма. Write On AI позволяет пользователям легко создавать привлекательный контент — от создания высококачественных статей до совершенствования написания с помощью интеллектуальных предложений. Наш удобный интерфейс и настраиваемые функции делают его идеальным инструментом для студентов, специалистов и предприятий.
Typli.ai
typli.ai
Typli — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает писателям создавать хорошо отформатированный контент в 10 раз быстрее. Он поставляется с мощными встроенными шаблонами для создания уникального и креативного контента несколькими щелчками мыши. Его можно использовать для написания сообщений в блогах, эссе, маркетингового контента, информационных бюллетеней, историй и многого другого. В качестве бонуса вы также получаете неограниченное создание изображений AI, неограниченное количество подписей к изображениям и функции преобразования текста в голос. Typli — это революционный помощник по письму на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации процесса создания контента для писателей. Благодаря своей передовой технологии Typli позволяет авторам создавать хорошо отформатированный контент с поразительной скоростью, экономя им драгоценное время и усилия. Одной из ключевых особенностей, отличающих Typli от других, является обширная коллекция мощных шаблонов. Эти шаблоны предлагают широкий выбор вариантов, удовлетворяющих различные потребности в написании. Пишите ли вы сообщение в блоге, эссе, маркетинговый контент, информационные бюллетени или даже создаете увлекательные истории, шаблоны Typli обеспечат прочную основу для вашего пути создания контента. Просто выбрав шаблон, авторы получают доступ к сокровищнице уникальных и креативных идей контента, освобождая их от обременительной задачи мозгового штурма. Более того, Typli выходит за рамки простого предложения контента. Он включает в себя функцию генерации изображений AI, позволяющую пользователям легко создавать неограниченное количество изображений. Эта функция не только повышает визуальную привлекательность контента, но и избавляет авторов от хлопот по поиску подходящих изображений. С помощью Typli писатели могут легко интегрировать актуальные и привлекательные визуальные эффекты в свою работу, повышая вовлеченность и удобство чтения.
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai — идеальный помощник с искусственным интеллектом. Используйте искусственный интеллект, чтобы ускорить работу и сэкономить часы работы. Создавайте высококачественный контент с помощью нашего искусственного интеллекта.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx сфокусирован на использовании искусственного интеллекта для продаж. Создавайте персонализированные и релевантные электронные письма, которые донесут ценность, которую вы предлагаете потенциальным клиентам, так, чтобы они это поняли. Ключевые особенности: * Технология искусственного интеллекта, ориентированная на продажи: создана специально для удовлетворения потребностей торговых представителей. * Создание персонализированной электронной почты: создавайте персонализированные и релевантные электронные письма для привлечения потенциальных клиентов. * Подход, основанный на исследованиях: будьте в курсе последних передовых практик в области продаж. * Ориентация на конверсию: предназначена для превращения входящей и исходящей электронной почты в каналы роста конвейера. Варианты использования: * Привлекайте потенциальных клиентов с помощью персонализированных и актуальных электронных писем. * Будьте впереди конкурентов, внедряя новейшие лучшие методы работы с электронной почтой. * Повышайте коэффициент конверсии продаж с помощью релевантных электронных писем, которые находят отклик у потенциальных клиентов. * Экономьте время и усилия, используя технологию искусственного интеллекта для создания эффективных коммерческих электронных писем.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — это инструмент копирайтинга на базе искусственного интеллекта GPT-3, который позволяет пользователям быстро и легко создавать высококачественные и эффективные тексты. Он использует обработку естественного языка (NLP) для анализа текста и создания привлекательного, убедительного и адаптированного к целевой аудитории пользователя контента. TypeEngine также предоставляет пользователям библиотеку шаблонов, позволяющую быстро создавать копии для вашего проекта. С помощью TypeEngine вы можете создавать убедительные тексты, которые будут обращаться к вашей аудитории естественным и эффективным способом.
Twain
twain.ai
Twain — это инструмент-помощник по общению на базе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании и совершенствовании исходящих коммерческих сообщений. Он обладает способностью генерировать индивидуальные сообщения в уникальном тоне пользователя, в различных формах, от прямых и смелых до креативных и непринужденных. Этот инструмент обслуживает несколько исходящих каналов и сценариев, облегчая работу на таких платформах, как электронная почта или LinkedIn. Он предоставляет помощь от знакомства до последующих действий, предложения и ситуаций расставания. Чтобы стимулировать взаимодействие, Твен обеспечивает контекстно-ориентированные и целенаправленные сообщения, основанные на тоне, целях, контексте и истории. Кроме того, инструмент в режиме реального времени предоставляет предложения по улучшению сообщений, предлагая подробные альтернативы и улучшения. От создания убедительных представлений до создания последующих сообщений и обработки отзывов, Твейн эффективно оптимизирует процесс продаж. Компания Twain, известная своей способностью создавать четкие и резонансные сообщения, предлагает различные тарифные планы: бесплатные, профессиональные и индивидуальные групповые планы. Пользователи в основном хвалят его за возможности улучшения тона, структуры и длины сообщений, характеристики экономии времени и возможность масштабируемого функционирования.
Trolly.ai
trolly.ai
Статьи, оптимизированные для SEO, создаются с помощью искусственного интеллекта в 2 раза быстрее
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — это мощный SaaS-инструмент для копирайтинга и создания изображений с использованием искусственного интеллекта (программное обеспечение как услуга), предназначенный для повышения производительности и оптимизации процессов написания контента для профессионалов. Zomani. предлагает интеллектуальную помощь в написании, проверку грамматики и орфографии, обнаружение плагиата, оптимизацию контента и функции бесперебойной совместной работы, которые помогают авторам контента эффективно создавать высококачественный контент без ошибок. Zomani сравнивает ваш контент с обширной базой данных существующего контента, чтобы выявить любые непреднамеренные сходства или случаи плагиата. И еще.
Writi.io
writi.io
Writi.io — не бот, генерирующий контент; вместо этого это продукт на базе ChatGPT | Модели ИИ GPT-4 от OpenAI, созданные специально для LinkedIn (и электронной почты). Это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который создает оригинальный контент непосредственно в LinkedIn или в вашем почтовом ящике. Эти функции доступны через расширение Chrome. Просто введите три слова, чтобы дать Writi подсказку о том, что вы хотите сказать, а затем расслабьтесь и позвольте Writi выяснить контекст вашего разговора. Выберите контент, который вы хотите использовать, специально созданный для вашего конкретного разговора. Мы интегрировали ИИ из ChatGPT OpenAI | GPT-4 Turbo и создали его специально для работы с LinkedIn и электронной почтой. Он очень прост в использовании, но очень мощный.
Writekit
writekit.ai
Писать с помощью искусственного интеллекта стало проще. Writekit предлагает инструменты, интегрированные с искусственным интеллектом, которые упрощают создание контента и повышают креативность. Writekit предназначен для писателей и маркетологов, которым требуется эффективность, качество и свободный от стресса процесс письма: от создания полезных дополнений до совместной работы в команде в режиме реального времени.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Инструмент перефразирования WordfixerBot оснащен функциями, которые делают его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить свое письмо: * Разнообразные варианты тонов: благодаря множеству тонов на выбор этот инструмент обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать ваше письмо к любому контексту или аудитории. * Сохранение исходного смысла: искусственный интеллект гарантирует, что суть вашего сообщения останется неизменной, придавая ему свежее и уникальное представление. * Доступность и простота использования. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть доступным и простым в использовании, без сложных настроек или сложного обучения. Преимущества использования WordfixerBot очевидны: * Улучшенное качество письма: создавайте контент, который не только уникален, но и находит отклик у ваших потенциальных читателей. * Экономия времени: быстро создавайте перефразированный текст без ущерба для качества, что позволит вам сосредоточиться на других аспектах вашего письма или бизнеса. * Предотвращение плагиата: этот инструмент помогает гарантировать, что ваша работа является оригинальной и не вызывает проблем с плагиатом.
Wali
mywali.co
Wali — ведущий поставщик решений искусственного интеллекта, призванных предоставить компаниям действенные аналитические данные и идеи. Мы специализируемся на использовании возможностей искусственного интеллекта для стимулирования роста бизнеса, улучшения процесса принятия решений и содействия инновациям. Наша надежная платформа предлагает набор инструментов искусственного интеллекта, специально разработанных для бизнеса, что позволяет нашим клиентам оставаться впереди конкурентов в современной быстро меняющейся цифровой среде. Мы уделяем большое внимание партнерству и совместному росту. Наша партнерская программа призвана помочь другим компаниям расширить свои предложения, выйти на новые рынки и принести больше пользы своим клиентам. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что наши ведущие в отрасли решения искусственного интеллекта доступны, недороги и адаптированы к их потребностям.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — это механизм создания кратких отчетов, который помогает масштабировать ваши усилия по контент-маркетингу. Он помогает вам создавать высококачественные краткие описания контента гораздо быстрее, чем работа с Документами Google, поскольку заранее собирает более 90 % необходимой вам информации и помогает вам сосредоточиться на наиболее ценных моментах, таких как создание отличного плана и предоставление писателям угла для работы. с.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — это инновационная цифровая платформа, которая использует искусственный интеллект для оптимизации и автоматизации создания маркетингового контента. Имея под рукой более 50 шаблонов, пользователи могут быстро создавать высококачественные тексты, креативные изображения и аудиотранскрипции. Специально созданный для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, он обеспечивает эффективное, простое и быстрое производство контента даже при использовании исключительно мобильного устройства и подключения 4G.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com поможет вам писать более качественный и привлекательный контент для веб-сайтов, статьи в блогах и публикации в социальных сетях за считанные секунды с помощью умного искусственного интеллекта.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — это текстовый редактор и генератор копий на базе искусственного интеллекта, предназначенный для расширения возможностей писателей и ускорения процесса творческого письма. AI-редактор Cowriter предназначен для оптимизации производительности писателя и удовлетворения всех ваших писательских потребностей, не отрывая рук от клавиатуры. Создавайте, редактируйте и улучшайте свой контент быстро и легко всего за несколько секунд. * Создавайте контент, используя свой стиль письма: соавтор может понимать, изучать и создавать контент в вашем уникальном стиле письма. Соавтор со временем учится у вас, чтобы предоставлять персонализированные предложения, соответствующие вашему тону и голосу. * Использование данных в реальном времени: создавайте контент на основе данных в реальном времени из Интернета! При выполнении каждой писательской задачи Cowriter может исследовать надежные веб-источники и писать более качественный, актуальный и более фактический контент. Легко создавайте статьи, эссе и научные статьи с последними новостями, событиями и тенденциями. * Пообщайтесь со своим экспертом по написанию ИИ: соавтор может помочь с различными творческими писательскими потребностями, такими как мозговой штурм, предоставление рекомендаций по стратегиям повышения вовлеченности читателей или создание и доработка контента. * Создайте маркетинговый текст за считанные секунды: создавайте увлекательный, оригинальный и подлинный контент, которым можно поделиться в Facebook, Google, Linkedin, Twitter и других странах!
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes — это инструмент для повышения производительности на базе искусственного интеллекта, который позволяет мгновенно резюмировать любой текст, который вы можете выбрать в веб-браузере, — так же просто, как скопировать и вставить. Мы освобождаем время, чтобы вы могли читать больше, узнавать больше, делать больше, используя новейшие алгоритмы обработки естественного языка для извлечения, понимания и переписывания любого текста, чтобы выделить важные детали и убрать ненужные моменты. Получите суть новостной статьи в 30% случаев. Прочтите основные выводы аналитического отчета в двух абзацах. Удалите все ненужные детали из длинных писем.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — это мощный инновационный инструмент, призванный радикально изменить вашу маркетинговую стратегию. Это средство копирайтинга на базе искусственного интеллекта, которое создает привлекательные и убедительные сценарии, адаптированные к вашему продукту и личности клиента. Представьте себе, что у вас есть инструмент, который понимает ваш бизнес и клиентов так же хорошо, как и вы, и может максимально эффективно донести ваше ценностное предложение. Это то, что делает LeadScripts. Это избавляет от догадок и трудоемкого процесса написания маркетингового текста, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашего бизнеса. С LeadScripts вы получаете не просто генератор контента, а комплексное решение для ваших маркетинговых нужд. Он понимает вашу аудиторию и продукт и использует эти знания для создания сценариев, которые действительно находят отклик. Будь то последовательность электронных писем, рекламные письма или копии рекламных объявлений, LeadScripts создает контент, который привлекает, убеждает и конвертирует.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — это инновационная платформа искусственного интеллекта, предназначенная для помощи создателям контента, особенно в индустрии развлечений, в их потребностях в создании контента. Livy.AI оптимизирует процесс создания оригинального, привлекательного и высококачественного контента с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта. * Инструмент для сценаристов с искусственным интеллектом. Раскройте потенциал искусственного интеллекта при создании сценариев с помощью нашего инструмента для сценаристов с искусственным интеллектом. Независимо от того, пишете ли вы сценарии для фильмов, телешоу, подкастов или новостей, наш инструмент предназначен для ускорения творческого процесса, обеспечивая при этом эмоциональный резонанс и структуру, необходимые для создания хороших историй. Это ваш творческий помощник, который помогает создавать захватывающие повествования, повышать производительность и превращать идеи в сценарии. * Инструмент AI Image Tool: Инструмент AI Image Tool на Livy.AI — ваш помощник в создании визуально ярких изображений, дополняющих ваши сценарии. От концепт-арта до дизайна персонажей — наш инструмент использует передовой искусственный интеллект для помощи в разработке идей и создании визуальных эффектов, рассказывающих историю. Речь идет о том, чтобы без особых усилий придать визуальное измерение вашему повествованию. * И еще: Помимо создания сценариев и изображений, Livy.AI постоянно расширяет свой набор инструментов для удовлетворения динамичных потребностей индустрии развлечений. С помощью нашей платформы изучите ряд решений, которые помогут вам в создании контента в новую эпоху творчества, основанного на искусственном интеллекте.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — это маркетинговый копирайтер на базе искусственного интеллекта, который помогает вам создавать высококачественные и убедительные тексты для ваших объявлений, целевых страниц, электронных писем и многого другого. MarketingCopy AI предлагает набор мощных функций, которые помогут вам быстрее создавать высококачественные копии и контент, а также организовывать свою работу в проектах и документах.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — это комплексная платформа для улучшения письма, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы предоставить пользователям множество мощных инструментов для улучшения их письма. Платформа включает в себя рерайтер с искусственным интеллектом, который может автоматически переписывать предложения или абзацы, чтобы сделать их более краткими, ясными и эффективными. Инструмент переформулирования помогает пользователям перефразировать предложения, не меняя их смысла. Сумматор с искусственным интеллектом, который может автоматически сжимать большие блоки текста в более короткие и удобные сводки. И инструмент расширения текста, который позволяет пользователям быстро и легко дополнять свои тексты соответствующими словами, фразами и идеями. С помощью RewriteTool.net пользователи могут улучшить свои навыки письма и с легкостью создавать профессиональный высококачественный контент.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — это помощник по написанию статей и написанию статей на базе искусственного интеллекта, разработанный пакистанской компанией SnapRytr. Он предназначен для помощи малым предприятиям и внештатным авторам контента в создании хорошо написанных и тщательно продуманных статей в большом масштабе. С SnapRytr пользователи могут добиться скорости записи в 10 раз выше, экономя более 100 часов каждый месяц. Помощник по написанию ИИ включает более 80+ инструментов ИИ, которые создают контент для социальных сетей, маркетинга, целевых страниц и профессионального общения. Он также помогает преодолеть писательский тупик благодаря умному средству написания статей с искусственным интеллектом, которому требуется лишь малейший вклад для создания высококачественного контента. Пользователи могут легко делиться сгенерированным контентом с коллегами и получать отзывы, а также могут использовать API SnapRytr для создания своего инструмента или автоматизации Google Sheets. SnapRytr предлагает универсальный набор из десятков бесплатных виджетов, включая инструменты для написания контента с использованием искусственного интеллекта, инструменты для написания бизнеса с использованием искусственного интеллекта и многое другое. Пользователи могут выбрать соответствующую категорию виджета, независимо от того, нужен ли им контент для маркетинга или бизнеса, и получить все типы виджетов, удобно классифицированные в одном месте. Писатель статей с использованием искусственного интеллекта прост в использовании, и пользователи могут создавать статьи на основе своей темы, оглавления, схемы или ключевых слов. Цель — помочь пользователям сэкономить часы на написании статей и создать более выдающиеся статьи за считанные минуты. В целом, SnapRytr — это полезный ИИ-помощник по написанию статей, который может сэкономить пользователям бесчисленные часы написания и дать им время сосредоточиться на более важных аспектах своей работы.
RightBlogger
rightblogger.com
RightBlogger — это набор инструментов и решений на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам автоматизировать творческий процесс. Инструменты могут генерировать контент на разных языках, включая такие редкие, как ирландский. Контент также может быть написан с разных точек зрения, сокращен, расширен, переписан, перефразирован, разбит на часто задаваемые вопросы, списки или другие тексты. Существуют даже инструменты, ориентированные на SEO, которые помогут вам оптимизировать заголовок, создать подробное описание и изучить ключевые слова. Объединив их с социальными сетями на базе искусственного интеллекта и холодной поддержкой по электронной почте, вы получите идеальный творческий шторм.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, где искусственный интеллект встречается с человеческим потенциалом. С Eleo вы сможете раскрыть свою продуктивность и творческий потенциал, как никогда раньше. Представьте себе, что вы экономите тысячи часов на поиске информации, создании текстов, раскрытии идей и поиске изображений. Пришло время прокачать свой мозг, иметь больше времени для себя и увеличить скорость письма в 20 раз. Eleo — это не просто еще один сервис искусственного интеллекта. В отличие от других платформ, Eleo позволяет общаться и писать в соответствующем стиле, задавать хорошие вопросы, переводить с помощью функции копирайтинга и даже генерировать изображения. Это комплексный инструмент, который делает использование искусственного интеллекта приятным, быстрым и практичным. И лучшая часть? Это доступно по цене, а тарифные планы адаптированы к вашим потребностям. Но почему Элео супер? Что ж, ведущие компании уже предоставили своим сотрудникам доступ к искусственному интеллекту, чтобы получить конкурентное преимущество. Eleo дает вам навыки, необходимые для того, чтобы оставаться впереди на быстро развивающемся рынке труда. Это повышает эффективность, скорость и креативность, делая вас мастером в своей области. Пользоваться Элео легко. Просто зарегистрируйтесь, выберите план, погрузитесь в платформу и начните выполнять свои задачи без особых усилий. Eleo доступен на любом устройстве, поэтому вы можете получить доступ к своей информации, документам и изображениям, где бы вы ни находились. Не отставайте. Ощутите мощь Eleo.ai и раскройте весь свой потенциал уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этом необычном путешествии в мир искусственного интеллекта и окунитесь в будущее производительности и творчества.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil — инструмент искусственного интеллекта, меняющий жизнь писателей и читателей по всему миру. Создавайте потрясающий контент молниеносно. Jaq N Jil — это мощный инструмент для написания искусственного интеллекта, позволяющий ускорить и улучшить процесс написания контента благодаря множеству функций, таких как планирование контента с помощью искусственного интеллекта, расширение и переписывание текста с помощью искусственного интеллекта, огромная библиотека стоковых изображений, чат-бот с искусственным интеллектом, активируемый текстом и голосом, и многое другое. больше в их версии pro+. Он также интегрируется с более чем 5000 инструментами через Zapier. Используйте этот инструмент для создания статей в блогах SEO, подписей к публикациям в социальных сетях, эссе и статей, маркетинговых материалов и многого другого. Jaq n Jil был создан для контент-маркетологов. Благодаря Jaq n Jil как писатели, так и агентства испытывают эффективные рабочие процессы и увеличивают производство контента.
AI Majic
aimajic.com
Будущее написания ответов на часто задаваемые вопросы, генератора статей, улучшения контента, разделов блога, идей для блога и многого другого! Позвольте ИИ создавать контент для блогов, статей, веб-сайтов, социальных сетей и многого другого.
unbound
unboundml.com
Unbound — это инструмент искусственного интеллекта, который совершает революцию в создании контента, создавая профессиональные фотографии продуктов за считанные секунды. Пользователи могут легко создавать изображения для различных маркетинговых каналов, от социальных сетей до веб-сайтов, используя автоматизацию на базе искусственного интеллекта. Благодаря удобному интерфейсу и мощным инструментам, таким как параметры фона и функции редактирования, Unbound оптимизирует процесс создания контента для бизнеса, влиятельных лиц и блоггеров. Кроме того, Unbound предлагает расширенные возможности письма, позволяющие преодолеть писательский кризис и легко создавать привлекательные тексты. Пользователи также могут получить доступ к широкому спектру шаблонов и предустановок, чтобы эффективно воплотить свои творческие идеи в жизнь. Технология искусственного интеллекта Unbound постоянно развивается, предоставляя новые идеи, оптимизируя контент и улучшая рабочий процесс, что делает ее ценным инструментом для частных лиц и предприятий по всему миру.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: ускорьте свой бизнес с помощью нашей универсальной панели управления AI Наша удобная панель управления, специализирующаяся на предоставлении малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям мощных решений искусственного интеллекта на основе данных, упрощает создание контента и управление проектами. Настраиваемый, масштабируемый и экономичный Haller AI — это универсальное решение для оптимизации рабочих процессов и достижения беспрецедентной эффективности бизнеса. Присоединяйтесь к нашей сети, чтобы быть в курсе новейших бизнес-решений на основе искусственного интеллекта.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — это помощник по контенту с искусственным интеллектом, который помогает пользователям быстрее писать лучший контент. Он предлагает пользователям доступ к более чем 20 шаблонам, возможностям персонализации, а также возможность перефразировать, расширять, сжимать и переводить контент. Он также имеет несколько тарифных планов: от бесплатной версии до годового или ежемесячного плана.
Copyter
copyter.com
Copyter — копирайтер с искусственным интеллектом, который генерирует контент для брендов, агентов и маркетологов. Программное обеспечение представляет собой веб-приложение и включает шаблоны или инструменты искусственного интеллекта для оптимизации копирайтинга. Пользователи могут начать с ввода нескольких слов о бренде, услуге или продукте. Затем Copyter может создавать копии на более чем 37 языках, включая английский, испанский, французский и другие. Весь контент принадлежит пользователю, что позволяет использовать его в личных и коммерческих целях. Платформа для написания искусственного интеллекта предлагает ежемесячную подписку и подписку с оплатой по факту использования. Copyter в основном используется при создании текстов для целевых страниц сайтов и метаописаний SEO. Он также адаптирован для заголовков и описаний продуктов для платформ электронной коммерции, таких как Amazon. Другие распространенные варианты использования включают рекламу PPC (плата за клик), публикации в социальных сетях и блоги. Система включает в себя встроенную программу проверки читаемости и грамматики для редактирования текста и обеспечения качества контента.
Professionalize It To Me
professionalizeitto.me
Professionalize It To Me — это веб-приложение, которое помогает пользователям легко совершенствовать свои коммуникативные навыки. Он позволяет пользователям создавать профессиональные сообщения, сопроводительные письма и сложные формулы Excel всего за несколько кликов. Сервис призван упростить общение и сэкономить время пользователей. Служба работает, предлагая пользователям вводить некоторую базовую информацию о сообщении, письме или формуле, которую им нужно сгенерировать. Пользователи выбирают тон, язык и длину сообщений. В сопроводительных письмах пользователи предоставляют информацию о должности и компании. В формулах Excel пользователи описывают, для чего им нужна формула. Затем Professionalize It To Me использует передовой искусственный интеллект для создания профессионального общения на основе данных пользователя. ИИ предназначен для создания контента на естественном языке, похожего на человеческий.
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